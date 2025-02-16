ПЕК Зволле - Херенвен 16 Февраля прямая трансляция
Начало трансляции: 16-02-2025 15:30
Стадион: МАК³ПАРК (Зволле, Нидерланды), вместимость: 14000
16 Февраля 2025 года в 16:30 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 23-й тур
Главный судья: Ингмар Остром (Нидерланды);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ПЕК Зволле - Херенвен, которое состоится 16 Февраля 2025 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 23-й тур, оно проводится на стадионе: МАК³ПАРК (Зволле, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
ПЕК Зволле
Зволле
Херенвен
Херенвен
|1
|вр
|Яспер Схенделар
|3
|зщ
|Оливье Артссен
|28
|зщ
|Simon Graves
|4
|зщ
|Ансельмо Макнулти
|33
|зщ
|Damian van der Haar
|6
|пз
|Anouar El Azzouzi
|10
|пз
|Дэйв ван ден Берг
|35
|пз
|Жамиру Монтейру
|18
|пз
|Одиссёс Веленас
|11
|нп
|Дилан Мбайо
|9
|нп
|Дилан Венте
|13
|вр
|Микки ван дер Харт
|45
|зщ
|Oliver Braude
|4
|зщ
|Сам Керстен
|17
|зщ
|Николай Хопланн
|11
|зщ
|Матс Кёлерт
|21
|пз
|Espen van Ee
|16
|пз
|Marcus Linday
|14
|пз
|Levi Smans
|30
|нп
|Алиреза Джаханбакш
|26
|нп
|Dimitris Rallis
|24
|нп
|Милош Лукович
Главные тренеры
|Йонни Янсен
История личных встреч
|06.10.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|8-й тур
|1 : 1
|03.03.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 24-й тур
|2 : 0
|13.01.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 17-й тур
|2 : 2
|22.01.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 20-й тур
|0 : 1
|02.10.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 8-й тур
|0 : 1
|24.04.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 30-й тур
|0 : 2
|26.02.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 24-й тур
|4 : 1
|05.10.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 9-й тур
|1 : 0
|09.02.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 21-й тур
|1 : 1
|10.08.2018
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 1-й тур
|2 : 3
|09.02.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|22-й тур
|2 : 0
|01.02.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|21-й тур
|3 : 3
|26.01.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|20-й тур
|1 : 4
|18.01.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|19-й тур
|3 : 1
|11.01.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|18-й тур
|0 : 1
|09.02.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|22-й тур
|3 : 3
|01.02.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|21-й тур
|2 : 2
|25.01.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|20-й тур
|1 : 0
|19.01.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|19-й тур
|0 : 2
|16.01.2025
|Кубок Нидерландов
|1/8 финала
|3 : 2 ДВ
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|23
|52
| 2
Лига чемпионов
|Аякс
|21
|51
| 3
Квалификация Лиги чемпионов
|Утрехт
|23
|43
| 4
Квалификация Лиги Европы
|Фейеноорд
|22
|40
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|АЗ Алкмар
|22
|40
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|21
|36
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Гоу Эхед Иглс
|22
|35
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|НАК Бреда
|23
|27
|9
|Фортуна
|22
|26
|10
|Херенвен
|22
|26
|11
|НЕК Неймеген
|21
|24
|12
|Виллем II
|22
|24
|13
|ПЕК Зволле
|22
|24
|14
|Хераклес
|22
|24
|15
|Гронинген
|22
|24
| 16
Стыковая зона
|Спарта
|23
|20
| 17
Зона вылета
|Валвейк
|22
|17
| 18
Зона вылета
|Алмере Сити
|21
|13