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ПЕК Зволле - Херенвен 16 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 16-02-2025 15:30
Стадион: МАК³ПАРК (Зволле, Нидерланды), вместимость: 14000
16 Февраля 2025 года в 16:30 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 23-й тур
Главный судья: Ингмар Остром (Нидерланды);
ПЕК Зволле
Херенвен

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ПЕК Зволле - Херенвен, которое состоится 16 Февраля 2025 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 23-й тур, оно проводится на стадионе: МАК³ПАРК (Зволле, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
ПЕК Зволле
Зволле
Херенвен
Херенвен
1 Нидерланды вр Яспер Схенделар
3 Нидерланды зщ Оливье Артссен
28 Дания зщ Simon Graves
4 Ирландия зщ Ансельмо Макнулти
33 Нидерланды зщ Damian van der Haar
6 Нидерланды пз Anouar El Azzouzi
10 Нидерланды пз Дэйв ван ден Берг
35 Кабо-Верде пз Жамиру Монтейру
18 Нидерланды пз Одиссёс Веленас
11 Бельгия нп Дилан Мбайо
9 Нидерланды нп Дилан Венте
13 Нидерланды вр Микки ван дер Харт
45 Норвегия зщ Oliver Braude
4 Нидерланды зщ Сам Керстен
17 Норвегия зщ Николай Хопланн
11 Германия зщ Матс Кёлерт
21 Нидерланды пз Espen van Ee
16 Швеция пз Marcus Linday
14 Нидерланды пз Levi Smans
30 Иран нп Алиреза Джаханбакш
26 Нидерланды нп Dimitris Rallis
24 Сербия нп Милош Лукович
Главные тренеры
Нидерланды Йонни Янсен
История личных встреч
06.10.2024 Нидерланды — Эредивизия 8-й тур Херенвен1 : 1ПЕК Зволле
03.03.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 24-й тур Херенвен2 : 0ПЕК Зволле
13.01.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 17-й тур ПЕК Зволле2 : 2Херенвен
22.01.2022 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 20-й тур Херенвен0 : 1ПЕК Зволле
02.10.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 8-й тур ПЕК Зволле0 : 1Херенвен
24.04.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 30-й тур Херенвен0 : 2ПЕК Зволле
26.02.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 24-й тур ПЕК Зволле4 : 1Херенвен
05.10.2019 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 9-й тур Херенвен1 : 0ПЕК Зволле
09.02.2019 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 21-й тур Херенвен1 : 1ПЕК Зволле
10.08.2018 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 1-й тур ПЕК Зволле2 : 3Херенвен
09.02.2025 Нидерланды — Эредивизия 22-й тур 2 : 0ПЕК Зволле
01.02.2025 Нидерланды — Эредивизия 21-й тур ПЕК Зволле3 : 3
26.01.2025 Нидерланды — Эредивизия 20-й тур 1 : 4ПЕК Зволле
18.01.2025 Нидерланды — Эредивизия 19-й тур ПЕК Зволле3 : 1
11.01.2025 Нидерланды — Эредивизия 18-й тур ПЕК Зволле0 : 1
09.02.2025 Нидерланды — Эредивизия 22-й тур Херенвен3 : 3
01.02.2025 Нидерланды — Эредивизия 21-й тур Херенвен2 : 2
25.01.2025 Нидерланды — Эредивизия 20-й тур 1 : 0Херенвен
19.01.2025 Нидерланды — Эредивизия 19-й тур Херенвен0 : 2
16.01.2025 Кубок Нидерландов 1/8 финала 3 : 2 ДВХеренвен
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен2352
2
Лига чемпионов
Аякс2151
3
Квалификация Лиги чемпионов
Утрехт2343
4
Квалификация Лиги Европы
Фейеноорд2240
5
Плей-офф Лиги конференций
АЗ Алкмар2240
6
Плей-офф Лиги конференций
Твенте2136
7
Плей-офф Лиги конференций
Гоу Эхед Иглс2235
8
Плей-офф Лиги конференций
НАК Бреда2327
9 Фортуна2226
10 Херенвен2226
11 НЕК Неймеген2124
12 Виллем II2224
13 ПЕК Зволле2224
14 Хераклес2224
15 Гронинген2224
16
Стыковая зона
Спарта2320
17
Зона вылета
Валвейк2217
18
Зона вылета
Алмере Сити2113

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