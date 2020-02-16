Твенте - Валвейк 16 Февраля прямая трансляция
Начало трансляции: 16-02-2025 15:30
Стадион: Де Гролс Весте (Энсхеде, Нидерланды), вместимость: 30205
16 Февраля 2025 года в 16:30 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 23-й тур
Главный судья: Пол ван Букель (Венрай, Нидерланды);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Твенте - Валвейк, которое состоится 16 Февраля 2025 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 23-й тур, оно проводится на стадионе: Де Гролс Весте (Энсхеде, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Твенте
Энсхеде
Валвейк
Валвейк
|1
|вр
|Ларс Уннерсталл
|28
|зщ
|Барт ван Рой
|38
|зщ
|Макс Брюнс
|3
|зщ
|Густаф Лагербильке
|5
|зщ
|Бас Кюйперс
|18
|пз
|Михел Влап
|23
|пз
|Михал Садилек
|11
|пз
|Дан Ротс
|14
|пз
|Сем Стейн
|30
|нп
|Сайфалла Лтайеф
|9
|нп
|Рикки ван Волфсвинкель
|1
|вр
|Йерун Хаувен
|2
|зщ
|Юлиан Леливелд
|4
|зщ
|Лиам ван Гелдерен
|33
|пз
|Файссал Аль-Мазиани
|5
|пз
|Хуан Фамилио-Кастильо
|35
|пз
|Кевин Фелида
|22
|пз
|Tim van de Loo
|6
|пз
|Яссин Укили
|52
|пз
|Мохаммед Ихаттарен
|19
|нп
|Рихонелл Маргарет
|9
|нп
|Оскар Завада
Главные тренеры
|Джозеф Остинг
|Хенк Фразер
История личных встреч
|19.10.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|9-й тур
|2 : 2
|03.02.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 20-й тур
|3 : 0
|24.09.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 6-й тур
|1 : 0
|21.05.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 33-й тур
|0 : 5
|30.10.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 12-й тур
|3 : 0
|25.02.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 24-й тур
|1 : 2
|12.12.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 16-й тур
|2 : 1
|13.05.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 33-й тур
|2 : 1
|27.11.2020
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 10-й тур
|0 : 2
|20.12.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 18-й тур
|3 : 0
|13.02.2025
|Лига Европы
|Стыковые матчи. 1-й матч
|2 : 1
|09.02.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|22-й тур
|3 : 3
|02.02.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|21-й тур
|2 : 2
|30.01.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 8-й тур
|1 : 0
|23.01.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 7-й тур
|2 : 3
|09.02.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|22-й тур
|5 : 0
|02.02.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|21-й тур
|1 : 4
|26.01.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|20-й тур
|2 : 0
|19.01.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|19-й тур
|1 : 1
|15.01.2025
|Кубок Нидерландов
|1/8 финала
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|23
|52
| 2
Лига чемпионов
|Аякс
|21
|51
| 3
Квалификация Лиги чемпионов
|Утрехт
|23
|43
| 4
Квалификация Лиги Европы
|Фейеноорд
|22
|40
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|АЗ Алкмар
|22
|40
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|21
|36
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Гоу Эхед Иглс
|22
|35
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|НАК Бреда
|23
|27
|9
|Фортуна
|22
|26
|10
|Херенвен
|22
|26
|11
|НЕК Неймеген
|21
|24
|12
|Виллем II
|22
|24
|13
|ПЕК Зволле
|22
|24
|14
|Хераклес
|22
|24
|15
|Гронинген
|22
|24
| 16
Стыковая зона
|Спарта
|23
|20
| 17
Зона вылета
|Валвейк
|22
|17
| 18
Зона вылета
|Алмере Сити
|21
|13