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Твенте - Валвейк 16 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 16-02-2025 15:30
Стадион: Де Гролс Весте (Энсхеде, Нидерланды), вместимость: 30205
16 Февраля 2025 года в 16:30 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 23-й тур
Главный судья: Пол ван Букель (Венрай, Нидерланды);
Твенте
Валвейк

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Твенте - Валвейк, которое состоится 16 Февраля 2025 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 23-й тур, оно проводится на стадионе: Де Гролс Весте (Энсхеде, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Твенте
Энсхеде
Валвейк
Валвейк
1 Германия вр Ларс Уннерсталл
28 Нидерланды зщ Барт ван Рой
38 Нидерланды зщ Макс Брюнс
3 Швеция зщ Густаф Лагербильке
5 Нидерланды зщ Бас Кюйперс
18 Нидерланды пз Михел Влап
23 Чехия пз Михал Садилек
11 Нидерланды пз Дан Ротс
14 Нидерланды пз Сем Стейн
30 Тунис нп Сайфалла Лтайеф
9 Нидерланды нп Рикки ван Волфсвинкель
1 Нидерланды вр Йерун Хаувен
2 Нидерланды зщ Юлиан Леливелд
4 Нидерланды зщ Лиам ван Гелдерен
33 Бельгия пз Файссал Аль-Мазиани
5 Нидерланды пз Хуан Фамилио-Кастильо
35 Нидерланды пз Кевин Фелида
22 Нидерланды пз Tim van de Loo
6 Нидерланды пз Яссин Укили
52 Нидерланды пз Мохаммед Ихаттарен
19 Нидерланды нп Рихонелл Маргарет
9 Польша нп Оскар Завада
Главные тренеры
Нидерланды Джозеф Остинг
Нидерланды Хенк Фразер
История личных встреч
19.10.2024 Нидерланды — Эредивизия 9-й тур Валвейк2 : 2Твенте
03.02.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 20-й тур Твенте3 : 0Валвейк
24.09.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 6-й тур Валвейк1 : 0Твенте
21.05.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 33-й тур Валвейк0 : 5Твенте
30.10.2022 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 12-й тур Твенте3 : 0Валвейк
25.02.2022 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 24-й тур Валвейк1 : 2Твенте
12.12.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 16-й тур Твенте2 : 1Валвейк
13.05.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 33-й тур Валвейк2 : 1Твенте
27.11.2020 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 10-й тур Твенте0 : 2Валвейк
20.12.2019 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 18-й тур Валвейк3 : 0Твенте
13.02.2025 Лига Европы Стыковые матчи. 1-й матч Твенте2 : 1
09.02.2025 Нидерланды — Эредивизия 22-й тур 3 : 3Твенте
02.02.2025 Нидерланды — Эредивизия 21-й тур 2 : 2Твенте
30.01.2025 Лига Европы Общий этап. 8-й тур Твенте1 : 0
23.01.2025 Лига Европы Общий этап. 7-й тур 2 : 3Твенте
09.02.2025 Нидерланды — Эредивизия 22-й тур Валвейк5 : 0
02.02.2025 Нидерланды — Эредивизия 21-й тур 1 : 4Валвейк
26.01.2025 Нидерланды — Эредивизия 20-й тур Валвейк2 : 0
19.01.2025 Нидерланды — Эредивизия 19-й тур 1 : 1Валвейк
15.01.2025 Кубок Нидерландов 1/8 финала Валвейк1 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен2352
2
Лига чемпионов
Аякс2151
3
Квалификация Лиги чемпионов
Утрехт2343
4
Квалификация Лиги Европы
Фейеноорд2240
5
Плей-офф Лиги конференций
АЗ Алкмар2240
6
Плей-офф Лиги конференций
Твенте2136
7
Плей-офф Лиги конференций
Гоу Эхед Иглс2235
8
Плей-офф Лиги конференций
НАК Бреда2327
9 Фортуна2226
10 Херенвен2226
11 НЕК Неймеген2124
12 Виллем II2224
13 ПЕК Зволле2224
14 Хераклес2224
15 Гронинген2224
16
Стыковая зона
Спарта2320
17
Зона вылета
Валвейк2217
18
Зона вылета
Алмере Сити2113

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