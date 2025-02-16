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Фенербахче - Касымпаша 16 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 16-02-2025 18:00
Стадион: Улькер Фенербахче Шюкрю Сараджоглу (Стамбул, Турция), вместимость: 47834
16 Февраля 2025 года в 19:00 (+03:00). Турция — Суперлига, 24-й тур
Фенербахче
Касымпаша

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фенербахче - Касымпаша, которое состоится 16 Февраля 2025 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Турция — Суперлига, 24-й тур, оно проводится на стадионе: Улькер Фенербахче Шюкрю Сараджоглу (Стамбул, Турция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фенербахче
Стамбул
Касымпаша
Стамбул
Главные тренеры
Португалия Жозе Моуринью
История личных встреч
15.09.2024 Турция — Суперлига 5-й тур Касымпаша0 : 2Фенербахче
24.02.2024 Турция - Суперлига 27-й тур Фенербахче2 : 1Касымпаша
08.10.2023 Турция - Суперлига 8-й тур Касымпаша0 : 2Фенербахче
29.01.2023 Турция - Суперлига 21-й тур Фенербахче5 : 1Касымпаша
15.08.2022 Турция - Суперлига 2-й тур Касымпаша0 : 6Фенербахче
28.02.2022 Турция - Суперлига 27-й тур Касымпаша1 : 2Фенербахче
03.10.2021 Турция - Суперлига 8-й тур Фенербахче2 : 1Касымпаша
19.07.2021 Товарищеские матчи (клубы) - 2021 Товарищеские матчи Фенербахче4 : 1Касымпаша
25.04.2021 Турция - Суперлига 37-й тур Фенербахче3 : 2Касымпаша
04.01.2021 Турция - Суперлига 16-й тур Касымпаша0 : 3Фенербахче
13.02.2025 Лига Европы Стыковые матчи. 1-й матч Фенербахче3 : 0
09.02.2025 Турция — Суперлига 23-й тур 0 : 2Фенербахче
02.02.2025 Турция — Суперлига 22-й тур Фенербахче3 : 2
30.01.2025 Лига Европы Общий этап. 8-й тур 2 : 2Фенербахче
26.01.2025 Турция — Суперлига 21-й тур Фенербахче3 : 2
09.02.2025 Турция — Суперлига 23-й тур Касымпаша3 : 2
02.02.2025 Турция — Суперлига 22-й тур 3 : 5Касымпаша
27.01.2025 Турция — Суперлига 21-й тур Касымпаша5 : 4
19.01.2025 Турция — Суперлига 20-й тур 3 : 3Касымпаша
13.01.2025 Турция — Суперлига 19-й тур 5 : 0Касымпаша
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Галатасарай2260
2
Квалификация Лиги чемпионов
Фенербахче2254
3
Квалификация Лиги Европы
Самсунспор2243
4
Квалификация Лиги конференций
Эюпспор2239
5 Бешикташ2238
6 Гёзтепе2235
7 Истанбул Башакшехир2333
8 Касымпаша2231
9 Трабзонспор2229
10 Газиантеп2229
11 Аланьяспор2228
12 Ризеспор2227
13 Антальяспор2327
14 Коньяспор2224
15 Сивасспор2323
16
Зона вылета
Бодрум2320
17
Зона вылета
Кайсериспор2120
18
Зона вылета
Хатайспор2210
19
Зона вылета
Адана Демирспор233

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