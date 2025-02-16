Фенербахче - Касымпаша 16 Февраля прямая трансляция
Начало трансляции: 16-02-2025 18:00
Стадион: Улькер Фенербахче Шюкрю Сараджоглу (Стамбул, Турция), вместимость: 47834
16 Февраля 2025 года в 19:00 (+03:00). Турция — Суперлига, 24-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фенербахче - Касымпаша, которое состоится 16 Февраля 2025 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Турция — Суперлига, 24-й тур, оно проводится на стадионе: Улькер Фенербахче Шюкрю Сараджоглу (Стамбул, Турция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Фенербахче
Стамбул
Касымпаша
Стамбул
Главные тренеры
|Жозе Моуринью
История личных встреч
|15.09.2024
|Турция — Суперлига
|5-й тур
|0 : 2
|24.02.2024
|Турция - Суперлига
|27-й тур
|2 : 1
|08.10.2023
|Турция - Суперлига
|8-й тур
|0 : 2
|29.01.2023
|Турция - Суперлига
|21-й тур
|5 : 1
|15.08.2022
|Турция - Суперлига
|2-й тур
|0 : 6
|28.02.2022
|Турция - Суперлига
|27-й тур
|1 : 2
|03.10.2021
|Турция - Суперлига
|8-й тур
|2 : 1
|19.07.2021
|Товарищеские матчи (клубы) - 2021
|Товарищеские матчи
|4 : 1
|25.04.2021
|Турция - Суперлига
|37-й тур
|3 : 2
|04.01.2021
|Турция - Суперлига
|16-й тур
|0 : 3
|13.02.2025
|Лига Европы
|Стыковые матчи. 1-й матч
|3 : 0
|09.02.2025
|Турция — Суперлига
|23-й тур
|0 : 2
|02.02.2025
|Турция — Суперлига
|22-й тур
|3 : 2
|30.01.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 8-й тур
|2 : 2
|26.01.2025
|Турция — Суперлига
|21-й тур
|3 : 2
|09.02.2025
|Турция — Суперлига
|23-й тур
|3 : 2
|02.02.2025
|Турция — Суперлига
|22-й тур
|3 : 5
|27.01.2025
|Турция — Суперлига
|21-й тур
|5 : 4
|19.01.2025
|Турция — Суперлига
|20-й тур
|3 : 3
|13.01.2025
|Турция — Суперлига
|19-й тур
|5 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Галатасарай
|22
|60
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Фенербахче
|22
|54
| 3
Квалификация Лиги Европы
|Самсунспор
|22
|43
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Эюпспор
|22
|39
|5
|Бешикташ
|22
|38
|6
|Гёзтепе
|22
|35
|7
|Истанбул Башакшехир
|23
|33
|8
|Касымпаша
|22
|31
|9
|Трабзонспор
|22
|29
|10
|Газиантеп
|22
|29
|11
|Аланьяспор
|22
|28
|12
|Ризеспор
|22
|27
|13
|Антальяспор
|23
|27
|14
|Коньяспор
|22
|24
|15
|Сивасспор
|23
|23
| 16
Зона вылета
|Бодрум
|23
|20
| 17
Зона вылета
|Кайсериспор
|21
|20
| 18
Зона вылета
|Хатайспор
|22
|10
| 19
Зона вылета
|Адана Демирспор
|23
|3