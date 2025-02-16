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Нюрнберг - Ульм 1846 16 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 16-02-2025 14:30
Стадион: Макс-Морлок (Нюрнберг, Германия), вместимость: 50000
16 Февраля 2025 года в 15:30 (+03:00). Германия — Вторая Бундеслига, 22-й тур
Нюрнберг
Ульм 1846

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Нюрнберг - Ульм 1846, которое состоится 16 Февраля 2025 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Вторая Бундеслига, 22-й тур, оно проводится на стадионе: Макс-Морлок (Нюрнберг, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Нюрнберг
Нюрнберг
Ульм 1846
Ульм
История личных встреч
14.09.2024 Германия — Вторая Бундеслига 5-й тур Ульм 18461 : 2Нюрнберг
07.08.2021 Кубок Германии 1-й раунд Ульм 18460 : 1Нюрнберг
08.02.2025 Германия — Вторая Бундеслига 21-й тур 3 : 4Нюрнберг
31.01.2025 Германия — Вторая Бундеслига 20-й тур Нюрнберг1 : 0
25.01.2025 Германия — Вторая Бундеслига 19-й тур 3 : 1Нюрнберг
19.01.2025 Германия — Вторая Бундеслига 18-й тур Нюрнберг2 : 1
21.12.2024 Германия — Вторая Бундеслига 17-й тур Нюрнберг1 : 0
08.02.2025 Германия — Вторая Бундеслига 21-й тур Ульм 18460 : 2
01.02.2025 Германия — Вторая Бундеслига 20-й тур 3 : 2Ульм 1846
26.01.2025 Германия — Вторая Бундеслига 19-й тур Ульм 18465 : 1
18.01.2025 Германия — Вторая Бундеслига 18-й тур 2 : 1Ульм 1846
21.12.2024 Германия — Вторая Бундеслига 17-й тур 0 : 0Ульм 1846
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Кёльн2240
2
Повышение
Кайзерслаутерн2239
3
Плей-офф за повышение
Гамбург2138
4 Магдебург2238
5 Падерборн 072237
6 Эльверсберг2235
7 Фортуна2134
8 Ганновер-962234
9 Нюрнберг2131
10 Карлсруэ2130
11 Гройтер Фюрт2226
12 Дармштадт 982225
13 Герта2125
14 Шальке-042124
15 Айнтрахт Б2221
16
Стыковая зона
Пройссен Мюнстер2220
17
Зона вылета
Ульм 18462117
18
Зона вылета
Ян2114

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