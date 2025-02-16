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ГКС Катовице - Пяст 16 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 16-02-2025 15:45
Стадион: ГКС Катовице (Катовице, Польша), вместимость: 6710
16 Февраля 2025 года в 16:45 (+03:00). Польша — Экстракласса, 21-й тур
ГКС Катовице
Пяст

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ГКС Катовице - Пяст, которое состоится 16 Февраля 2025 года в 16:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 21-й тур, оно проводится на стадионе: ГКС Катовице (Катовице, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
ГКС Катовице
Катовице
Пяст
Гливице
История личных встреч
12.08.2024 Польша — Экстракласса 4-й тур Пяст2 : 2ГКС Катовице
08.02.2025 Польша — Экстракласса 20-й тур 1 : 2ГКС Катовице
31.01.2025 Польша — Экстракласса 19-й тур ГКС Катовице1 : 0
06.12.2024 Польша — Экстракласса 18-й тур 1 : 1ГКС Катовице
30.11.2024 Польша — Экстракласса 17-й тур ГКС Катовице2 : 0
23.11.2024 Польша — Экстракласса 16-й тур 2 : 0ГКС Катовице
08.02.2025 Польша — Экстракласса 20-й тур Пяст1 : 0
03.02.2025 Польша — Экстракласса 19-й тур 1 : 3Пяст
08.12.2024 Польша — Экстракласса 18-й тур Пяст0 : 0
29.11.2024 Польша — Экстракласса 17-й тур Пяст0 : 0
24.11.2024 Польша — Экстракласса 16-й тур 1 : 0Пяст
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Лех П2141
2
Квалификация Лиги конференций
Ракув2140
3
Квалификация Лиги конференций
Ягеллония2038
4 Краковия2134
5 Гурник З2134
6 Погонь2033
7 Легия2033
8 ГКС Катовице2029
9 Мотор2029
10 Пяст2028
11 Видзев2126
12 Корона2123
13 Сталь2022
14 Заглембе Л2022
15 Радомяк2121
16
Зона вылета
Пуща2019
17
Зона вылета
Лехия2018
18
Зона вылета
Шлёнск2114

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