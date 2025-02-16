Биатлон. ЧМ-2025 смотреть онлайн женская гонка преследования16.02.2025

16:45

Приветствуем всех любителей биатлона! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию женской гонки преследования на 10 км на чемпионате мира в швейцарском Ленцерхайде. Старт запланирован на 14:05 по московскому времени.