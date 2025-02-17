Барселона - Райо Вальекано 17 Февраля прямая трансляция
Начало трансляции: 17-02-2025 22:00
Стадион: Олимпик Льюис Компанис (Барселона, Испания), вместимость: 55926
17 Февраля 2025 года в 23:00 (+03:00). Испания — Примера, 24-й тур
Главный судья: Марио Мелеро Лопес (Малага, Испания);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Барселона - Райо Вальекано, которое состоится 17 Февраля 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 24-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпик Льюис Компанис (Барселона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Барселона
Барселона
Райо Вальекано
Мадрид
|25
|вр
|Войцех Щенсны
|23
|зщ
|Жюль Кунде
|2
|зщ
|Пау Кубарси
|5
|зщ
|Иньиго Мартинес
|3
|зщ
|Алекс Бальде
|21
|пз
|Френки де Йонг
|8
|пз
|Педри
|19
|пз
|Ламин Ямаль
|6
|пз
|Гави
|11
|пз
|Рафинья
|9
|нп
|Роберт Левандовски
|13
|вр
|Аугусто Баталья
|2
|зщ
|Андрей Рациу
|24
|зщ
|Флорьян Лежён
|16
|зщ
|Абдул Мумин
|3
|зщ
|Пеп Чаварриа
|23
|пз
|Оскар Мартин
|6
|пз
|Пате Сисс
|19
|пз
|Хорхе де Фрутос
|11
|пз
|Ранди Нтекья
|7
|нп
|Иси Паласон
|18
|нп
|Альваро Гарсия
Главные тренеры
|Ханс-Дитер Флик
|Иньиго Перес
История личных встреч
|27.08.2024
|Испания — Примера
|3-й тур
|1 : 2
|19.05.2024
|Испания - Примера
|37-й тур
|3 : 0
|25.11.2023
|Испания - Примера
|14-й тур
|1 : 1
|26.04.2023
|Испания - Примера
|31-й тур
|2 : 1
|13.08.2022
|Испания - Примера
|1-й тур
|0 : 0
|24.04.2022
|Испания - Примера
|21-й тур
|0 : 1
|27.10.2021
|Испания - Примера
|11-й тур
|1 : 0
|27.01.2021
|Кубок Испании
|1/8 финала
|1 : 2
|09.03.2019
|Испания - Примера
|27-й тур
|3 : 1
|03.11.2018
|Испания - Примера
|11-й тур
|2 : 3
|09.02.2025
|Испания — Примера
|23-й тур
|1 : 4
|06.02.2025
|Кубок Испании
|1/4 финала
|0 : 5
|02.02.2025
|Испания — Примера
|22-й тур
|1 : 0
|29.01.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 8-й тур
|2 : 2
|26.01.2025
|Испания — Примера
|21-й тур
|7 : 1
|07.02.2025
|Испания — Примера
|23-й тур
|1 : 0
|31.01.2025
|Испания — Примера
|22-й тур
|0 : 1
|26.01.2025
|Испания — Примера
|21-й тур
|2 : 1
|19.01.2025
|Испания — Примера
|20-й тур
|1 : 1
|16.01.2025
|Кубок Испании
|1/8 финала
|3 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 24-го тура Примеры: «Барселона» — «Райо Вальекано». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|24
|51
| 2
Лига чемпионов
|Атлетико М
|24
|50
| 3
Лига чемпионов
|Барселона
|23
|48
| 4
Лига чемпионов
|Атлетик Б
|24
|45
| 5
Лига Европы
|Вильярреал
|24
|41
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Райо Вальекано
|23
|35
|7
|Мальорка
|24
|34
|8
|Осасуна
|24
|32
|9
|Реал Сосьедад
|23
|31
|10
|Жирона
|24
|31
|11
|Севилья
|24
|31
|12
|Хетафе
|24
|30
|13
|Сельта
|24
|29
|14
|Бетис
|23
|29
|15
|Эспаньол
|24
|24
|16
|Леганес
|24
|24
|17
|Лас-Пальмас
|24
|23
| 18
Зона вылета
|Валенсия
|24
|23
| 19
Зона вылета
|Алавес
|24
|22
| 20
Зона вылета
|Вальядолид
|24
|15