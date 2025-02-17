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Барселона - Райо Вальекано 17 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 17-02-2025 22:00
Стадион: Олимпик Льюис Компанис (Барселона, Испания), вместимость: 55926
17 Февраля 2025 года в 23:00 (+03:00). Испания — Примера, 24-й тур
Главный судья: Марио Мелеро Лопес (Малага, Испания);
Барселона
Райо Вальекано

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
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Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Барселона - Райо Вальекано, которое состоится 17 Февраля 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 24-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпик Льюис Компанис (Барселона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Барселона
Барселона
Райо Вальекано
Мадрид
25 Польша вр Войцех Щенсны
23 Франция зщ Жюль Кунде
2 Испания зщ Пау Кубарси
5 Испания зщ Иньиго Мартинес
3 Испания зщ Алекс Бальде
21 Нидерланды пз Френки де Йонг
8 Испания пз Педри
19 Испания пз Ламин Ямаль
6 Испания пз Гави
11 Бразилия пз Рафинья
9 Польша нп Роберт Левандовски
13 Аргентина вр Аугусто Баталья
2 Румыния зщ Андрей Рациу
24 Франция зщ Флорьян Лежён
16 Гана зщ Абдул Мумин
3 Испания зщ Пеп Чаварриа
23 Испания пз Оскар Мартин
6 Сенегал пз Пате Сисс
19 Испания пз Хорхе де Фрутос
11 Франция пз Ранди Нтекья
7 Испания нп Иси Паласон
18 Испания нп Альваро Гарсия
Главные тренеры
Германия Ханс-Дитер Флик
Испания Иньиго Перес
История личных встреч
27.08.2024 Испания — Примера 3-й тур Райо Вальекано1 : 2Барселона
19.05.2024 Испания - Примера 37-й тур Барселона3 : 0Райо Вальекано
25.11.2023 Испания - Примера 14-й тур Райо Вальекано1 : 1Барселона
26.04.2023 Испания - Примера 31-й тур Райо Вальекано2 : 1Барселона
13.08.2022 Испания - Примера 1-й тур Барселона0 : 0Райо Вальекано
24.04.2022 Испания - Примера 21-й тур Барселона0 : 1Райо Вальекано
27.10.2021 Испания - Примера 11-й тур Райо Вальекано1 : 0Барселона
27.01.2021 Кубок Испании 1/8 финала Райо Вальекано1 : 2Барселона
09.03.2019 Испания - Примера 27-й тур Барселона3 : 1Райо Вальекано
03.11.2018 Испания - Примера 11-й тур Райо Вальекано2 : 3Барселона
09.02.2025 Испания — Примера 23-й тур 1 : 4Барселона
06.02.2025 Кубок Испании 1/4 финала 0 : 5Барселона
02.02.2025 Испания — Примера 22-й тур Барселона1 : 0
29.01.2025 Лига чемпионов Общий этап. 8-й тур Барселона2 : 2
26.01.2025 Испания — Примера 21-й тур Барселона7 : 1
07.02.2025 Испания — Примера 23-й тур Райо Вальекано1 : 0
31.01.2025 Испания — Примера 22-й тур 0 : 1Райо Вальекано
26.01.2025 Испания — Примера 21-й тур Райо Вальекано2 : 1
19.01.2025 Испания — Примера 20-й тур 1 : 1Райо Вальекано
16.01.2025 Кубок Испании 1/8 финала 3 : 1Райо Вальекано
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 24-го тура Примеры: «Барселона» — «Райо Вальекано». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Реал Мадрид2451
2
Лига чемпионов
Атлетико М2450
3
Лига чемпионов
Барселона2348
4
Лига чемпионов
Атлетик Б2445
5
Лига Европы
Вильярреал2441
6
Квалификация Лиги конференций
Райо Вальекано2335
7 Мальорка2434
8 Осасуна2432
9 Реал Сосьедад2331
10 Жирона2431
11 Севилья2431
12 Хетафе2430
13 Сельта2429
14 Бетис2329
15 Эспаньол2424
16 Леганес2424
17 Лас-Пальмас2423
18
Зона вылета
Валенсия2423
19
Зона вылета
Алавес2422
20
Зона вылета
Вальядолид2415

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