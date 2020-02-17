05:48 ()
Свернуть список

Дженоа - Венеция 17 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 17-02-2025 21:45
Стадион: Луиджи Феррарис (Генуя, Италия), вместимость: 36703
17 Февраля 2025 года в 22:45 (+03:00). Италия — Серия А, 25-й тур
Главный судья: Ливио Маринелли (Италия);
Дженоа
Венеция

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Дженоа - Венеция, которое состоится 17 Февраля 2025 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 25-й тур, оно проводится на стадионе: Луиджи Феррарис (Генуя, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Дженоа
Генуя
Венеция
Венеция
1 Италия вр Никола Леали
20 Италия зщ Стефано Сабелли
4 Бельгия зщ Кони де Винтер
22 Мексика зщ Хоан Васкес
3 Испания зщ Аарон Кариколь
73 Италия пз Патрицио Мазини
32 Дания пз Мортен Френнруп
23 Италия пз Фабио Миретти
9 Португалия нп Витор Оливейра
18 Гана нп Калеб Экубан
19 Италия нп Андреа Пинамонти
28 Румыния вр Йонуц Раду
25 Бельгия зщ Йоэль Шингтьен
4 Нидерланды зщ Джей Идзес
2 Гвинея-Бисау зщ Фали Канде
7 Италия зщ Франческо Дзампано
6 США пз Джанлука Бузио
14 Италия пз Ханс Николусси Кавилья
71 Испания пз Кике Перес
11 Италия пз Гаэтано Ористанио
24 Италия нп Алессио Дзербин
18 Чехия нп Даниэль Фила
Главные тренеры
Италия Альберто Джилардино
Франция Патрик Виейра
Франция Патрик Виейра
Италия Эусебио Ди Франческо
История личных встреч
21.09.2024 Италия — Серия А 5-й тур Венеция2 : 0Дженоа
16.01.2023 Италия - Серия B Серия В. 20-й тур Дженоа1 : 0Венеция
14.08.2022 Италия - Серия B Серия В. 1-й тур Венеция1 : 2Дженоа
20.02.2022 Италия - Серия А 26-й тур Венеция1 : 1Дженоа
31.10.2021 Италия - Серия А 11-й тур Дженоа0 : 0Венеция
08.02.2025 Италия — Серия А 24-й тур 1 : 1Дженоа
02.02.2025 Италия — Серия А 23-й тур 2 : 1Дженоа
27.01.2025 Италия — Серия А 22-й тур Дженоа2 : 0
17.01.2025 Италия — Серия А 21-й тур 3 : 1Дженоа
12.01.2025 Италия — Серия А 20-й тур Дженоа1 : 0
09.02.2025 Италия — Серия А 24-й тур Венеция0 : 1
01.02.2025 Италия — Серия А 23-й тур 3 : 2Венеция
27.01.2025 Италия — Серия А 22-й тур Венеция1 : 1
19.01.2025 Италия — Серия А 21-й тур 1 : 1Венеция
12.01.2025 Италия — Серия А 20-й тур Венеция0 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Наполи2556
2
Лига чемпионов
Интер М2454
3
Лига чемпионов
Аталанта2551
4
Лига чемпионов
Лацио2546
5
Лига Европы
Ювентус2443
6
Квалификация Лиги конференций
Фиорентина2542
7 Милан2441
8 Болонья2441
9 Рома2537
10 Удинезе2533
11 Торино2528
12 Дженоа2427
13 Комо2525
14 Кальяри2525
15 Лечче2525
16 Верона2523
17 Эмполи2521
18
Зона вылета
Парма2520
19
Зона вылета
Венеция2416
20
Зона вылета
Монца2514

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close