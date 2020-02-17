Дженоа - Венеция 17 Февраля прямая трансляция
Начало трансляции: 17-02-2025 21:45
Стадион: Луиджи Феррарис (Генуя, Италия), вместимость: 36703
17 Февраля 2025 года в 22:45 (+03:00). Италия — Серия А, 25-й тур
Главный судья: Ливио Маринелли (Италия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Дженоа - Венеция, которое состоится 17 Февраля 2025 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 25-й тур, оно проводится на стадионе: Луиджи Феррарис (Генуя, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Дженоа
Генуя
Венеция
Венеция
|1
|вр
|Никола Леали
|20
|зщ
|Стефано Сабелли
|4
|зщ
|Кони де Винтер
|22
|зщ
|Хоан Васкес
|3
|зщ
|Аарон Кариколь
|73
|пз
|Патрицио Мазини
|32
|пз
|Мортен Френнруп
|23
|пз
|Фабио Миретти
|9
|нп
|Витор Оливейра
|18
|нп
|Калеб Экубан
|19
|нп
|Андреа Пинамонти
|28
|вр
|Йонуц Раду
|25
|зщ
|Йоэль Шингтьен
|4
|зщ
|Джей Идзес
|2
|зщ
|Фали Канде
|7
|зщ
|Франческо Дзампано
|6
|пз
|Джанлука Бузио
|14
|пз
|Ханс Николусси Кавилья
|71
|пз
|Кике Перес
|11
|пз
|Гаэтано Ористанио
|24
|нп
|Алессио Дзербин
|18
|нп
|Даниэль Фила
Главные тренеры
|Альберто Джилардино
|Патрик Виейра
|Патрик Виейра
|Эусебио Ди Франческо
История личных встреч
|21.09.2024
|Италия — Серия А
|5-й тур
|2 : 0
|16.01.2023
|Италия - Серия B
|Серия В. 20-й тур
|1 : 0
|14.08.2022
|Италия - Серия B
|Серия В. 1-й тур
|1 : 2
|20.02.2022
|Италия - Серия А
|26-й тур
|1 : 1
|31.10.2021
|Италия - Серия А
|11-й тур
|0 : 0
|08.02.2025
|Италия — Серия А
|24-й тур
|1 : 1
|02.02.2025
|Италия — Серия А
|23-й тур
|2 : 1
|27.01.2025
|Италия — Серия А
|22-й тур
|2 : 0
|17.01.2025
|Италия — Серия А
|21-й тур
|3 : 1
|12.01.2025
|Италия — Серия А
|20-й тур
|1 : 0
|09.02.2025
|Италия — Серия А
|24-й тур
|0 : 1
|01.02.2025
|Италия — Серия А
|23-й тур
|3 : 2
|27.01.2025
|Италия — Серия А
|22-й тур
|1 : 1
|19.01.2025
|Италия — Серия А
|21-й тур
|1 : 1
|12.01.2025
|Италия — Серия А
|20-й тур
|0 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Наполи
|25
|56
| 2
Лига чемпионов
|Интер М
|24
|54
| 3
Лига чемпионов
|Аталанта
|25
|51
| 4
Лига чемпионов
|Лацио
|25
|46
| 5
Лига Европы
|Ювентус
|24
|43
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Фиорентина
|25
|42
|7
|Милан
|24
|41
|8
|Болонья
|24
|41
|9
|Рома
|25
|37
|10
|Удинезе
|25
|33
|11
|Торино
|25
|28
|12
|Дженоа
|24
|27
|13
|Комо
|25
|25
|14
|Кальяри
|25
|25
|15
|Лечче
|25
|25
|16
|Верона
|25
|23
|17
|Эмполи
|25
|21
| 18
Зона вылета
|Парма
|25
|20
| 19
Зона вылета
|Венеция
|24
|16
| 20
Зона вылета
|Монца
|25
|14