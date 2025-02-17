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Лидс Юнайтед - Сандерленд 17 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 17-02-2025 22:00
Стадион: Элланд Роуд (Лидс, Англия), вместимость: 40204
17 Февраля 2025 года в 23:00 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 33-й тур
Лидс Юнайтед
Сандерленд

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лидс Юнайтед - Сандерленд, которое состоится 17 Февраля 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 33-й тур, оно проводится на стадионе: Элланд Роуд (Лидс, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лидс Юнайтед
Лидс
Сандерленд
Сандерленд
Главные тренеры
Германия Даниэль Фарке
Франция Режис Ле Брис
История личных встреч
04.10.2024 Англия — Чемпионшип 9-й тур Сандерленд2 : 2Лидс Юнайтед
09.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 42-й тур Лидс Юнайтед0 : 0Сандерленд
12.12.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 21-й тур Сандерленд1 : 0Лидс Юнайтед
07.04.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 41-й тур Лидс Юнайтед1 : 1Сандерленд
19.08.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 4-й тур Сандерленд0 : 2Лидс Юнайтед
04.01.2015 Кубок Англии 1/32 финала Сандерленд1 : 0Лидс Юнайтед
11.02.2025 Англия — Чемпионшип 32-й тур 0 : 4Лидс Юнайтед
08.02.2025 Кубок Англии 1/16 финала Лидс Юнайтед0 : 2
05.02.2025 Англия — Чемпионшип 31-й тур 0 : 2Лидс Юнайтед
01.02.2025 Англия — Чемпионшип 30-й тур Лидс Юнайтед7 : 0
27.01.2025 Англия — Чемпионшип 29-й тур 0 : 0Лидс Юнайтед
12.02.2025 Англия — Чемпионшип 32-й тур Сандерленд2 : 0
08.02.2025 Англия — Чемпионшип 31-й тур Сандерленд2 : 2
03.02.2025 Англия — Чемпионшип 30-й тур 2 : 3Сандерленд
25.01.2025 Англия — Чемпионшип 29-й тур Сандерленд2 : 2
21.01.2025 Англия — Чемпионшип 28-й тур 0 : 1Сандерленд
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Шеффилд Юнайтед3370
2
Повышение
Лидс Юнайтед3269
3
Плей-офф
Бёрнли3365
4
Плей-офф
Сандерленд3262
5
Плей-офф
Блэкберн Роверс3351
6
Плей-офф
Вест Бромвич Альбион3247
7 Ковентри Сити3347
8 Бристоль Сити3346
9 Шеффилд Уэнсдей3345
10 Уотфорд3345
11 Мидлсбро3244
12 Норвич Сити3344
13 Куинз Парк Рейнджерс3344
14 Престон Норт Энд3241
15 Миллуолл3140
16 Оксфорд Юнайтед3338
17 Суонси Сити3337
18 Портсмут3336
19 Сток Сити3235
20 Кардифф Сити3232
21 Халл Сити3230
22
Зона вылета
Дерби Каунти3329
23
Зона вылета
Плимут Аргайл3228
24
Зона вылета
Лутон Таун3227

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