Лидс Юнайтед - Сандерленд 17 Февраля прямая трансляция
Начало трансляции: 17-02-2025 22:00
Стадион: Элланд Роуд (Лидс, Англия), вместимость: 40204
17 Февраля 2025 года в 23:00 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 33-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лидс Юнайтед - Сандерленд, которое состоится 17 Февраля 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 33-й тур, оно проводится на стадионе: Элланд Роуд (Лидс, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лидс Юнайтед
Лидс
Сандерленд
Сандерленд
Главные тренеры
|Даниэль Фарке
|Режис Ле Брис
История личных встреч
|04.10.2024
|Англия — Чемпионшип
|9-й тур
|2 : 2
|09.04.2024
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 42-й тур
|0 : 0
|12.12.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 21-й тур
|1 : 0
|07.04.2018
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 41-й тур
|1 : 1
|19.08.2017
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 4-й тур
|0 : 2
|04.01.2015
|Кубок Англии
|1/32 финала
|1 : 0
|11.02.2025
|Англия — Чемпионшип
|32-й тур
|0 : 4
|08.02.2025
|Кубок Англии
|1/16 финала
|0 : 2
|05.02.2025
|Англия — Чемпионшип
|31-й тур
|0 : 2
|01.02.2025
|Англия — Чемпионшип
|30-й тур
|7 : 0
|27.01.2025
|Англия — Чемпионшип
|29-й тур
|0 : 0
|12.02.2025
|Англия — Чемпионшип
|32-й тур
|2 : 0
|08.02.2025
|Англия — Чемпионшип
|31-й тур
|2 : 2
|03.02.2025
|Англия — Чемпионшип
|30-й тур
|2 : 3
|25.01.2025
|Англия — Чемпионшип
|29-й тур
|2 : 2
|21.01.2025
|Англия — Чемпионшип
|28-й тур
|0 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Шеффилд Юнайтед
|33
|70
| 2
Повышение
|Лидс Юнайтед
|32
|69
| 3
Плей-офф
|Бёрнли
|33
|65
| 4
Плей-офф
|Сандерленд
|32
|62
| 5
Плей-офф
|Блэкберн Роверс
|33
|51
| 6
Плей-офф
|Вест Бромвич Альбион
|32
|47
|7
|Ковентри Сити
|33
|47
|8
|Бристоль Сити
|33
|46
|9
|Шеффилд Уэнсдей
|33
|45
|10
|Уотфорд
|33
|45
|11
|Мидлсбро
|32
|44
|12
|Норвич Сити
|33
|44
|13
|Куинз Парк Рейнджерс
|33
|44
|14
|Престон Норт Энд
|32
|41
|15
|Миллуолл
|31
|40
|16
|Оксфорд Юнайтед
|33
|38
|17
|Суонси Сити
|33
|37
|18
|Портсмут
|33
|36
|19
|Сток Сити
|32
|35
|20
|Кардифф Сити
|32
|32
|21
|Халл Сити
|32
|30
| 22
Зона вылета
|Дерби Каунти
|33
|29
| 23
Зона вылета
|Плимут Аргайл
|32
|28
| 24
Зона вылета
|Лутон Таун
|32
|27