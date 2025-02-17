Жил Висенте - Фамаликан 17 Февраля прямая трансляция
Начало трансляции: 17-02-2025 22:15
Стадион: Сидаде-ди-Барселуш (Барселуш, Португалия), вместимость: 12046
17 Февраля 2025 года в 23:15 (+03:00). Португалия — Примейра, 22-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Жил Висенте - Фамаликан, которое состоится 17 Февраля 2025 года в 23:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 22-й тур, оно проводится на стадионе: Сидаде-ди-Барселуш (Барселуш, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Жил Висенте
Барселуш
Фамаликан
Вила-Нова-ди-Фамаликан
|42
|вр
|Эндрю да Силва Вентура
|2
|зщ
|Зе Карлуш
|23
|зщ
|Жозуэ
|26
|зщ
|Рубен Фернандеш
|57
|зщ
|Сандру Круш
|10
|пз
|Канья Фудзимото
|5
|пз
|Facundo Caseres
|19
|нп
|Санти Гарсия
|7
|нп
|Tidjany Toure
|29
|нп
|Carlos Eduardo
|71
|нп
|Фелиш Коррея
|25
|вр
|Лазар Царевич
|17
|зщ
|Родригу Пиньейру
|3
|зщ
|Леонардо Реальпе
|16
|зщ
|Юстин де Хас
|5
|зщ
|Рафа Соареш
|14
|зщ
|Mathias De Amorim
|6
|пз
|Томми ван Де Лои
|7
|пз
|Marcos Vinicios Lopes Moura
|20
|пз
|Gustavo Sa
|11
|нп
|Oscar Aranda
|29
|нп
|Вацлав Сейк
Главные тренеры
|Арманду Евангелишта
История личных встреч
|14.09.2024
|Португалия — Примейра
|5-й тур
|1 : 1
|29.03.2024
|Португалия — Примейра
|27-й тур
|1 : 2
|04.11.2023
|Португалия — Примейра
|10-й тур
|3 : 1
|12.02.2023
|Португалия - Примейра
|20-й тур
|0 : 1
|22.08.2022
|Португалия - Примейра
|3-й тур
|0 : 0
|15.04.2022
|Португалия - Примейра
|30-й тур
|2 : 2
|05.12.2021
|Португалия - Примейра
|13-й тур
|4 : 0
|22.04.2021
|Португалия - Примейра
|28-й тур
|0 : 3
|27.12.2020
|Португалия - Примейра
|11-й тур
|0 : 1
|09.06.2020
|Португалия - Примейра
|26-й тур
|1 : 3
|09.02.2025
|Португалия — Примейра
|21-й тур
|2 : 0
|01.02.2025
|Португалия — Примейра
|20-й тур
|1 : 2
|27.01.2025
|Португалия — Примейра
|19-й тур
|1 : 0
|19.01.2025
|Португалия — Примейра
|18-й тур
|3 : 1
|12.01.2025
|Кубок Португалии
|1/8 финала
|1 : 0
|08.02.2025
|Португалия — Примейра
|21-й тур
|0 : 0
|31.01.2025
|Португалия — Примейра
|20-й тур
|0 : 2
|25.01.2025
|Португалия — Примейра
|19-й тур
|0 : 0
|17.01.2025
|Португалия — Примейра
|18-й тур
|4 : 0
|05.01.2025
|Португалия — Примейра
|17-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Спортинг
|22
|52
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Бенфика
|22
|50
| 3
Квалификация Лиги Европы
|Порту
|22
|46
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Брага
|21
|43
|5
|Санта-Клара
|22
|38
|6
|Каза Пия
|22
|33
|7
|Эшторил
|22
|31
|8
|Витория Гимарайнш
|21
|30
|9
|Риу Аве
|22
|26
|10
|Морейренсе
|22
|26
|11
|Фамаликан
|21
|25
|12
|Арока
|22
|24
|13
|Насьонал
|22
|23
|14
|Жил Висенте
|21
|22
|15
|Эштрела
|22
|20
| 16
Стыковая зона
|АВС
|22
|19
| 17
Зона вылета
|Фаренсе
|22
|15
| 18
Зона вылета
|Боавишта
|22
|12