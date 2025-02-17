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Жил Висенте - Фамаликан 17 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 17-02-2025 22:15
Стадион: Сидаде-ди-Барселуш (Барселуш, Португалия), вместимость: 12046
17 Февраля 2025 года в 23:15 (+03:00). Португалия — Примейра, 22-й тур
Жил Висенте
Фамаликан

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Жил Висенте - Фамаликан, которое состоится 17 Февраля 2025 года в 23:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 22-й тур, оно проводится на стадионе: Сидаде-ди-Барселуш (Барселуш, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Жил Висенте
Барселуш
Фамаликан
Вила-Нова-ди-Фамаликан
42 Бразилия вр Эндрю да Силва Вентура
2 Португалия зщ Зе Карлуш
23 Португалия зщ Жозуэ
26 Португалия зщ Рубен Фернандеш
57 Португалия зщ Сандру Круш
10 Япония пз Канья Фудзимото
5 Аргентина пз Facundo Caseres
19 Испания нп Санти Гарсия
7 Франция нп Tidjany Toure
29 Бразилия нп Carlos Eduardo
71 Португалия нп Фелиш Коррея
25 Черногория вр Лазар Царевич
17 Португалия зщ Родригу Пиньейру
3 Эквадор зщ Леонардо Реальпе
16 Нидерланды зщ Юстин де Хас
5 Португалия зщ Рафа Соареш
14 Португалия зщ Mathias De Amorim
6 Нидерланды пз Томми ван Де Лои
7 Бразилия пз Marcos Vinicios Lopes Moura
20 Португалия пз Gustavo Sa
11 Испания нп Oscar Aranda
29 Чехия нп Вацлав Сейк
Главные тренеры
Португалия Арманду Евангелишта
История личных встреч
14.09.2024 Португалия — Примейра 5-й тур Фамаликан1 : 1Жил Висенте
29.03.2024 Португалия — Примейра 27-й тур Жил Висенте1 : 2Фамаликан
04.11.2023 Португалия — Примейра 10-й тур Фамаликан3 : 1Жил Висенте
12.02.2023 Португалия - Примейра 20-й тур Фамаликан0 : 1Жил Висенте
22.08.2022 Португалия - Примейра 3-й тур Жил Висенте0 : 0Фамаликан
15.04.2022 Португалия - Примейра 30-й тур Фамаликан2 : 2Жил Висенте
05.12.2021 Португалия - Примейра 13-й тур Жил Висенте4 : 0Фамаликан
22.04.2021 Португалия - Примейра 28-й тур Жил Висенте0 : 3Фамаликан
27.12.2020 Португалия - Примейра 11-й тур Фамаликан0 : 1Жил Висенте
09.06.2020 Португалия - Примейра 26-й тур Жил Висенте1 : 3Фамаликан
09.02.2025 Португалия — Примейра 21-й тур 2 : 0Жил Висенте
01.02.2025 Португалия — Примейра 20-й тур Жил Висенте1 : 2
27.01.2025 Португалия — Примейра 19-й тур 1 : 0Жил Висенте
19.01.2025 Португалия — Примейра 18-й тур Жил Висенте3 : 1
12.01.2025 Кубок Португалии 1/8 финала Жил Висенте1 : 0
08.02.2025 Португалия — Примейра 21-й тур Фамаликан0 : 0
31.01.2025 Португалия — Примейра 20-й тур 0 : 2Фамаликан
25.01.2025 Португалия — Примейра 19-й тур Фамаликан0 : 0
17.01.2025 Португалия — Примейра 18-й тур 4 : 0Фамаликан
05.01.2025 Португалия — Примейра 17-й тур 1 : 1Фамаликан
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Спортинг2252
2
Квалификация Лиги чемпионов
Бенфика2250
3
Квалификация Лиги Европы
Порту2246
4
Квалификация Лиги конференций
Брага2143
5 Санта-Клара2238
6 Каза Пия2233
7 Эшторил2231
8 Витория Гимарайнш2130
9 Риу Аве2226
10 Морейренсе2226
11 Фамаликан2125
12 Арока2224
13 Насьонал2223
14 Жил Висенте2122
15 Эштрела2220
16
Стыковая зона
АВС2219
17
Зона вылета
Фаренсе2215
18
Зона вылета
Боавишта2212

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