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Ризеспор - Галатасарай 17 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 17-02-2025 19:00
Стадион: Чайкур Диди (Ризе, Турция), вместимость: 15558
17 Февраля 2025 года в 20:00 (+03:00). Турция — Суперлига, 24-й тур
Ризеспор
Галатасарай

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ризеспор - Галатасарай, которое состоится 17 Февраля 2025 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Турция — Суперлига, 24-й тур, оно проводится на стадионе: Чайкур Диди (Ризе, Турция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ризеспор
Ризе
Галатасарай
Стамбул
Главные тренеры
Турция Окан Бурук
История личных встреч
14.09.2024 Турция — Суперлига 5-й тур Галатасарай5 : 0Ризеспор
08.03.2024 Турция - Суперлига 29-й тур Галатасарай6 : 2Ризеспор
28.10.2023 Турция - Суперлига 10-й тур Ризеспор0 : 1Галатасарай
27.02.2022 Турция - Суперлига 27-й тур Галатасарай4 : 2Ризеспор
03.10.2021 Турция - Суперлига 8-й тур Ризеспор2 : 3Галатасарай
19.03.2021 Турция - Суперлига 31-й тур Галатасарай3 : 4Ризеспор
28.11.2020 Турция - Суперлига 10-й тур Ризеспор0 : 4Галатасарай
14.06.2020 Турция - Суперлига 27-й тур Ризеспор2 : 0Галатасарай
01.11.2019 Турция - Суперлига 10-й тур Галатасарай2 : 0Ризеспор
11.05.2019 Турция - Суперлига 32-й тур Ризеспор2 : 3Галатасарай
09.02.2025 Турция — Суперлига 23-й тур 3 : 2Ризеспор
02.02.2025 Турция — Суперлига 22-й тур 3 : 2Ризеспор
26.01.2025 Турция — Суперлига 21-й тур Ризеспор3 : 2
18.01.2025 Турция — Суперлига 20-й тур 2 : 0Ризеспор
11.01.2025 Турция — Суперлига 19-й тур 1 : 2Ризеспор
13.02.2025 Лига Европы Стыковые матчи. 1-й матч 4 : 1Галатасарай
09.02.2025 Турция — Суперлига 23-й тур Галатасарай3 : 0 Т
03.02.2025 Турция — Суперлига 22-й тур 0 : 1Галатасарай
30.01.2025 Лига Европы Общий этап. 8-й тур 2 : 1Галатасарай
25.01.2025 Турция — Суперлига 21-й тур Галатасарай1 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Галатасарай2260
2
Квалификация Лиги чемпионов
Фенербахче2357
3
Квалификация Лиги Европы
Самсунспор2346
4
Квалификация Лиги конференций
Эюпспор2340
5 Бешикташ2238
6 Гёзтепе2235
7 Истанбул Башакшехир2333
8 Касымпаша2331
9 Трабзонспор2229
10 Газиантеп2229
11 Аланьяспор2328
12 Ризеспор2227
13 Антальяспор2327
14 Коньяспор2324
15 Сивасспор2323
16
Зона вылета
Кайсериспор2221
17
Зона вылета
Бодрум2320
18
Зона вылета
Хатайспор2313
19
Зона вылета
Адана Демирспор233

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