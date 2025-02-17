Ризеспор - Галатасарай 17 Февраля прямая трансляция
Начало трансляции: 17-02-2025 19:00
Стадион: Чайкур Диди (Ризе, Турция), вместимость: 15558
17 Февраля 2025 года в 20:00 (+03:00). Турция — Суперлига, 24-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ризеспор - Галатасарай, которое состоится 17 Февраля 2025 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Турция — Суперлига, 24-й тур, оно проводится на стадионе: Чайкур Диди (Ризе, Турция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ризеспор
Ризе
Галатасарай
Стамбул
Главные тренеры
|Окан Бурук
История личных встреч
|14.09.2024
|Турция — Суперлига
|5-й тур
|5 : 0
|08.03.2024
|Турция - Суперлига
|29-й тур
|6 : 2
|28.10.2023
|Турция - Суперлига
|10-й тур
|0 : 1
|27.02.2022
|Турция - Суперлига
|27-й тур
|4 : 2
|03.10.2021
|Турция - Суперлига
|8-й тур
|2 : 3
|19.03.2021
|Турция - Суперлига
|31-й тур
|3 : 4
|28.11.2020
|Турция - Суперлига
|10-й тур
|0 : 4
|14.06.2020
|Турция - Суперлига
|27-й тур
|2 : 0
|01.11.2019
|Турция - Суперлига
|10-й тур
|2 : 0
|11.05.2019
|Турция - Суперлига
|32-й тур
|2 : 3
|09.02.2025
|Турция — Суперлига
|23-й тур
|3 : 2
|02.02.2025
|Турция — Суперлига
|22-й тур
|3 : 2
|26.01.2025
|Турция — Суперлига
|21-й тур
|3 : 2
|18.01.2025
|Турция — Суперлига
|20-й тур
|2 : 0
|11.01.2025
|Турция — Суперлига
|19-й тур
|1 : 2
|13.02.2025
|Лига Европы
|Стыковые матчи. 1-й матч
|4 : 1
|09.02.2025
|Турция — Суперлига
|23-й тур
|3 : 0 Т
|03.02.2025
|Турция — Суперлига
|22-й тур
|0 : 1
|30.01.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 8-й тур
|2 : 1
|25.01.2025
|Турция — Суперлига
|21-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Галатасарай
|22
|60
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Фенербахче
|23
|57
| 3
Квалификация Лиги Европы
|Самсунспор
|23
|46
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Эюпспор
|23
|40
|5
|Бешикташ
|22
|38
|6
|Гёзтепе
|22
|35
|7
|Истанбул Башакшехир
|23
|33
|8
|Касымпаша
|23
|31
|9
|Трабзонспор
|22
|29
|10
|Газиантеп
|22
|29
|11
|Аланьяспор
|23
|28
|12
|Ризеспор
|22
|27
|13
|Антальяспор
|23
|27
|14
|Коньяспор
|23
|24
|15
|Сивасспор
|23
|23
| 16
Зона вылета
|Кайсериспор
|22
|21
| 17
Зона вылета
|Бодрум
|23
|20
| 18
Зона вылета
|Хатайспор
|23
|13
| 19
Зона вылета
|Адана Демирспор
|23
|3