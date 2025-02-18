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Милан - Фейеноорд 18 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 18-02-2025 19:45
Стадион: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия), вместимость: 80018
18 Февраля 2025 года в 20:45 (+03:00). Лига чемпионов, Стыковые матчи. 2-й матч
Главный судья: Шимон Марциняк (Плоцк, Польша);
Милан
Фейеноорд

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Милан - Фейеноорд, которое состоится 18 Февраля 2025 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Стыковые матчи. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Милан
Милан, Италия
Фейеноорд
Роттердам, Нидерланды
16 Франция вр Мик Меньян
32 Англия зщ Кайл Уокер
23 Англия зщ Фикайо Томори
31 Сербия зщ Страхиня Павлович
19 Франция зщ Тео Эрнандес
29 Франция пз Юссуф Фофана
14 Нидерланды пз Тейани Рейндерс
11 США пз Кристиан Пулишич
10 Португалия пз Рафаэл Леау
79 Португалия нп Жоау Феликс
7 Мексика нп Сантьяго Хименес
22 Германия вр Тимон Велленройтер
26 Нидерланды зщ Дживайро Рид
3 Нидерланды зщ Томас Белен
33 Словакия зщ Давид Ганцко
5 Нидерланды зщ Гейс Смал
7 Польша пз Якуб Модер
27 Нидерланды пз Антони Миламбо
23 Алжир нп Анис Хадж Мусса
17 Хорватия нп Лука Иванушец
14 Бразилия нп Игор Пайшао
19 Аргентина нп Хулиан Карранса
Главные тренеры
Португалия Сержиу Консейсау
Нидерланды Паскаль Боссхарт (и.о.)
История личных встреч
12.02.2025 Лига чемпионов Стыковые матчи. 1-й матч Фейеноорд1 : 0Милан
15.02.2025 Италия — Серия А 25-й тур Милан1 : 0
12.02.2025 Лига чемпионов Стыковые матчи. 1-й матч Фейеноорд1 : 0Милан
08.02.2025 Италия — Серия А 24-й тур 0 : 2Милан
05.02.2025 Кубок Италии 1/4 финала Милан3 : 1
02.02.2025 Италия — Серия А 23-й тур Милан1 : 1
15.02.2025 Нидерланды — Эредивизия 23-й тур 0 : 0Фейеноорд
12.02.2025 Лига чемпионов Стыковые матчи. 1-й матч Фейеноорд1 : 0Милан
08.02.2025 Нидерланды — Эредивизия 22-й тур Фейеноорд3 : 0
05.02.2025 Кубок Нидерландов 1/4 финала 2 : 0Фейеноорд
02.02.2025 Нидерланды — Эредивизия 21-й тур 2 : 1Фейеноорд
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию ответного матча 1/16 финала Лиги чемпионов: «Милан» — «Фейеноорд». Начало встречи запланировано на 20:45 по московскому времени. В первом матче победил «Фейеноорд» — 1:0.

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