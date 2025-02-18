Милан - Фейеноорд 18 Февраля прямая трансляция
Начало трансляции: 18-02-2025 19:45
Стадион: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия), вместимость: 80018
18 Февраля 2025 года в 20:45 (+03:00). Лига чемпионов, Стыковые матчи. 2-й матч
Главный судья: Шимон Марциняк (Плоцк, Польша);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Милан - Фейеноорд, которое состоится 18 Февраля 2025 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Стыковые матчи. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Милан
Милан, Италия
Фейеноорд
Роттердам, Нидерланды
|16
|вр
|Мик Меньян
|32
|зщ
|Кайл Уокер
|23
|зщ
|Фикайо Томори
|31
|зщ
|Страхиня Павлович
|19
|зщ
|Тео Эрнандес
|29
|пз
|Юссуф Фофана
|14
|пз
|Тейани Рейндерс
|11
|пз
|Кристиан Пулишич
|10
|пз
|Рафаэл Леау
|79
|нп
|Жоау Феликс
|7
|нп
|Сантьяго Хименес
|22
|вр
|Тимон Велленройтер
|26
|зщ
|Дживайро Рид
|3
|зщ
|Томас Белен
|33
|зщ
|Давид Ганцко
|5
|зщ
|Гейс Смал
|7
|пз
|Якуб Модер
|27
|пз
|Антони Миламбо
|23
|нп
|Анис Хадж Мусса
|17
|нп
|Лука Иванушец
|14
|нп
|Игор Пайшао
|19
|нп
|Хулиан Карранса
Главные тренеры
|Сержиу Консейсау
|Паскаль Боссхарт (и.о.)
История личных встреч
|12.02.2025
|Лига чемпионов
|Стыковые матчи. 1-й матч
|1 : 0
|15.02.2025
|Италия — Серия А
|25-й тур
|1 : 0
|12.02.2025
|Лига чемпионов
|Стыковые матчи. 1-й матч
|1 : 0
|08.02.2025
|Италия — Серия А
|24-й тур
|0 : 2
|05.02.2025
|Кубок Италии
|1/4 финала
|3 : 1
|02.02.2025
|Италия — Серия А
|23-й тур
|1 : 1
|15.02.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|23-й тур
|0 : 0
|12.02.2025
|Лига чемпионов
|Стыковые матчи. 1-й матч
|1 : 0
|08.02.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|22-й тур
|3 : 0
|05.02.2025
|Кубок Нидерландов
|1/4 финала
|2 : 0
|02.02.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|21-й тур
|2 : 1
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию ответного матча 1/16 финала Лиги чемпионов: «Милан» — «Фейеноорд». Начало встречи запланировано на 20:45 по московскому времени. В первом матче победил «Фейеноорд» — 1:0.