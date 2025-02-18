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Аталанта - Брюгге 18 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 18-02-2025 22:00
Стадион: Джевисс (Бергамо, Италия), вместимость: 21300
18 Февраля 2025 года в 23:00 (+03:00). Лига чемпионов, Стыковые матчи. 2-й матч
Главный судья: Феликс Цвайер (Берлин, Германия);
Аталанта
Брюгге

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аталанта - Брюгге, которое состоится 18 Февраля 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Стыковые матчи. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Джевисс (Бергамо, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Аталанта
Бергамо, Италия
Брюгге
Брюгге, Бельгия
29 Италия вр Марко Карнезекки
15 Нидерланды зщ Мартен де Рон
19 Албания зщ Берат Джимсити
4 Швеция зщ Исак Хин
5 Австрия зщ Стефан Пош
16 Италия зщ Рауль Белланова
77 Италия зщ Давиде Дзаппакоста
13 Бразилия пз Эдерсон
8 Хорватия пз Марио Пашалич
17 Бельгия пз Шарль Де Кетеларе
32 Италия нп Матео Ретеги
22 Бельгия вр Симон Миньоле
65 Бельгия зщ Хоакин Сейс
4 Эквадор зщ Хоэль Ордоньес
44 Бельгия зщ Брандон Мехеле
55 Бельгия зщ Максим Де Кёйпер
15 Нигерия пз Рафаэль Оньедика
30 Швейцария пз Ардон Яшари
68 Бельгия пз Шемсдин Тальби
20 Бельгия пз Ханс Ванакен
8 Греция пз Христос Дзолис
9 Испания нп Ферран Жутгла
Главные тренеры
Италия Джан Пьеро Гасперини
Бельгия Ники Хайен
История личных встреч
12.02.2025 Лига чемпионов Стыковые матчи. 1-й матч Брюгге2 : 1Аталанта
15.02.2025 Италия — Серия А 25-й тур Аталанта0 : 0
12.02.2025 Лига чемпионов Стыковые матчи. 1-й матч Брюгге2 : 1Аталанта
08.02.2025 Италия — Серия А 24-й тур 0 : 5Аталанта
04.02.2025 Кубок Италии 1/4 финала Аталанта0 : 1
01.02.2025 Италия — Серия А 23-й тур Аталанта1 : 1
15.02.2025 Бельгия — Лига Жюпиле Лига Жюпиле. 26-й тур 2 : 2Брюгге
12.02.2025 Лига чемпионов Стыковые матчи. 1-й матч Брюгге2 : 1Аталанта
08.02.2025 Бельгия — Лига Жюпиле Лига Жюпиле. 25-й тур Брюгге1 : 0
05.02.2025 Кубок Бельгии 1/2 финала. 2-й матч 1 : 1Брюгге
02.02.2025 Бельгия — Лига Жюпиле Лига Жюпиле. 24-й тур 2 : 1Брюгге
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию ответного матча 1/16 финала Лиги чемпионов: «Атланта» — «Брюгге». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени. В первом матче победил «Брюгге» — 2:1.

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