Аталанта - Брюгге 18 Февраля прямая трансляция
Начало трансляции: 18-02-2025 22:00
Стадион: Джевисс (Бергамо, Италия), вместимость: 21300
18 Февраля 2025 года в 23:00 (+03:00). Лига чемпионов, Стыковые матчи. 2-й матч
Главный судья: Феликс Цвайер (Берлин, Германия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аталанта - Брюгге, которое состоится 18 Февраля 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Стыковые матчи. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Джевисс (Бергамо, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Аталанта
Бергамо, Италия
Брюгге
Брюгге, Бельгия
|29
|вр
|Марко Карнезекки
|15
|зщ
|Мартен де Рон
|19
|зщ
|Берат Джимсити
|4
|зщ
|Исак Хин
|5
|зщ
|Стефан Пош
|16
|зщ
|Рауль Белланова
|77
|зщ
|Давиде Дзаппакоста
|13
|пз
|Эдерсон
|8
|пз
|Марио Пашалич
|17
|пз
|Шарль Де Кетеларе
|32
|нп
|Матео Ретеги
|22
|вр
|Симон Миньоле
|65
|зщ
|Хоакин Сейс
|4
|зщ
|Хоэль Ордоньес
|44
|зщ
|Брандон Мехеле
|55
|зщ
|Максим Де Кёйпер
|15
|пз
|Рафаэль Оньедика
|30
|пз
|Ардон Яшари
|68
|пз
|Шемсдин Тальби
|20
|пз
|Ханс Ванакен
|8
|пз
|Христос Дзолис
|9
|нп
|Ферран Жутгла
Главные тренеры
|Джан Пьеро Гасперини
|Ники Хайен
История личных встреч
|12.02.2025
|Лига чемпионов
|Стыковые матчи. 1-й матч
|2 : 1
|15.02.2025
|Италия — Серия А
|25-й тур
|0 : 0
|12.02.2025
|Лига чемпионов
|Стыковые матчи. 1-й матч
|2 : 1
|08.02.2025
|Италия — Серия А
|24-й тур
|0 : 5
|04.02.2025
|Кубок Италии
|1/4 финала
|0 : 1
|01.02.2025
|Италия — Серия А
|23-й тур
|1 : 1
|15.02.2025
|Бельгия — Лига Жюпиле
|Лига Жюпиле. 26-й тур
|2 : 2
|12.02.2025
|Лига чемпионов
|Стыковые матчи. 1-й матч
|2 : 1
|08.02.2025
|Бельгия — Лига Жюпиле
|Лига Жюпиле. 25-й тур
|1 : 0
|05.02.2025
|Кубок Бельгии
|1/2 финала. 2-й матч
|1 : 1
|02.02.2025
|Бельгия — Лига Жюпиле
|Лига Жюпиле. 24-й тур
|2 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию ответного матча 1/16 финала Лиги чемпионов: «Атланта» — «Брюгге». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени. В первом матче победил «Брюгге» — 2:1.