Бавария - Селтик 18 Февраля прямая трансляция
Начало трансляции: 18-02-2025 22:00
Стадион: Арена Мюнхен (Мюнхен, Германия), вместимость: 75024
18 Февраля 2025 года в 23:00 (+03:00). Лига чемпионов, Стыковые матчи. 2-й матч
Главный судья: Бенуа Бастьен (Метц, Франция);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бавария - Селтик, которое состоится 18 Февраля 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Стыковые матчи. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Арена Мюнхен (Мюнхен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бавария
Мюнхен, Германия
Селтик
Глазго, Шотландия
|1
|вр
|Мануэль Нойер
|44
|зщ
|Йосип Станишич
|2
|зщ
|Деотшанкюль Юпамекано
|3
|зщ
|Ким Мин Джэ
|22
|зщ
|Рафаэл Геррейру
|6
|зщ
|Йозуа Киммих
|45
|пз
|Александар Павлович
|17
|пз
|Майкл Олисе
|42
|пз
|Джамал Мусиала
|10
|нп
|Лерой Зане
|9
|нп
|Гарри Кейн
|1
|вр
|Каспер Шмейхель
|2
|зщ
|Алистер Джонстон
|20
|зщ
|Кэмерон Картер-Викерс
|6
|зщ
|Остон Трасти
|3
|зщ
|Грег Тейлор
|27
|пз
|Арне Энгелс
|42
|пз
|Каллум Макгрегор
|41
|пз
|Рео Хататэ
|9
|нп
|Адам Айда
|7
|нп
|Жота
|38
|нп
|Дайдзэн Маэда
Главные тренеры
|Венсан Компани
|Брендан Роджерс
История личных встреч
|12.02.2025
|Лига чемпионов
|Стыковые матчи. 1-й матч
|1 : 2
|31.10.2017
|Лига чемпионов
|Группа B. 4-й тур
|1 : 2
|18.10.2017
|Лига чемпионов
|Группа B. 3-й тур
|3 : 0
|15.02.2025
|Германия — Бундеслига
|22-й тур
|0 : 0
|12.02.2025
|Лига чемпионов
|Стыковые матчи. 1-й матч
|1 : 2
|07.02.2025
|Германия — Бундеслига
|21-й тур
|3 : 0
|01.02.2025
|Германия — Бундеслига
|20-й тур
|4 : 3
|29.01.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 8-й тур
|3 : 1
|15.02.2025
|Шотландия — Премьер-лига
|26-й тур
|3 : 0
|12.02.2025
|Лига чемпионов
|Стыковые матчи. 1-й матч
|1 : 2
|08.02.2025
|Кубок Шотландии
|1/8 финала
|5 : 0
|05.02.2025
|Шотландия — Премьер-лига
|24-й тур
|6 : 0
|02.02.2025
|Шотландия — Премьер-лига
|25-й тур
|1 : 3
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию ответного матча 1/16 финала Лиги чемпионов: «Бавария» — «Селтик». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени. В первом матче победила «Бавария» — 2:1.