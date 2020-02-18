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Бавария - Селтик 18 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 18-02-2025 22:00
Стадион: Арена Мюнхен (Мюнхен, Германия), вместимость: 75024
18 Февраля 2025 года в 23:00 (+03:00). Лига чемпионов, Стыковые матчи. 2-й матч
Главный судья: Бенуа Бастьен (Метц, Франция);
Бавария
Селтик

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бавария - Селтик, которое состоится 18 Февраля 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Стыковые матчи. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Арена Мюнхен (Мюнхен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бавария
Мюнхен, Германия
Селтик
Глазго, Шотландия
1 Германия вр Мануэль Нойер
44 Хорватия зщ Йосип Станишич
2 Франция зщ Деотшанкюль Юпамекано
3 Южная Корея зщ Ким Мин Джэ
22 Португалия зщ Рафаэл Геррейру
6 Германия зщ Йозуа Киммих
45 Германия пз Александар Павлович
17 Франция пз Майкл Олисе
42 Германия пз Джамал Мусиала
10 Германия нп Лерой Зане
9 Англия нп Гарри Кейн
1 Дания вр Каспер Шмейхель
2 Канада зщ Алистер Джонстон
20 США зщ Кэмерон Картер-Викерс
6 США зщ Остон Трасти
3 Шотландия зщ Грег Тейлор
27 Бельгия пз Арне Энгелс
42 Шотландия пз Каллум Макгрегор
41 Япония пз Рео Хататэ
9 Ирландия нп Адам Айда
7 Португалия нп Жота
38 Япония нп Дайдзэн Маэда
Главные тренеры
Бельгия Венсан Компани
Северная Ирландия Брендан Роджерс
История личных встреч
12.02.2025 Лига чемпионов Стыковые матчи. 1-й матч Селтик1 : 2Бавария
31.10.2017 Лига чемпионов Группа B. 4-й тур Селтик1 : 2Бавария
18.10.2017 Лига чемпионов Группа B. 3-й тур Бавария3 : 0Селтик
15.02.2025 Германия — Бундеслига 22-й тур 0 : 0Бавария
12.02.2025 Лига чемпионов Стыковые матчи. 1-й матч Селтик1 : 2Бавария
07.02.2025 Германия — Бундеслига 21-й тур Бавария3 : 0
01.02.2025 Германия — Бундеслига 20-й тур Бавария4 : 3
29.01.2025 Лига чемпионов Общий этап. 8-й тур Бавария3 : 1
15.02.2025 Шотландия — Премьер-лига 26-й тур Селтик3 : 0
12.02.2025 Лига чемпионов Стыковые матчи. 1-й матч Селтик1 : 2Бавария
08.02.2025 Кубок Шотландии 1/8 финала Селтик5 : 0
05.02.2025 Шотландия — Премьер-лига 24-й тур Селтик6 : 0
02.02.2025 Шотландия — Премьер-лига 25-й тур 1 : 3Селтик
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию ответного матча 1/16 финала Лиги чемпионов: «Бавария» — «Селтик». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени. В первом матче победила «Бавария» — 2:1.

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