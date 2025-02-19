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Реал Мадрид - Манчестер Сити 19 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 19-02-2025 22:00
Стадион: Сантьяго Бернабеу (Мадрид, Испания), вместимость: 85454
19 Февраля 2025 года в 23:00 (+03:00). Лига чемпионов, Стыковые матчи. 2-й матч
Главный судья: Иштван Ковач (Карей, Румыния);
Реал Мадрид
Манчестер Сити

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реал Мадрид - Манчестер Сити, которое состоится 19 Февраля 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Стыковые матчи. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Сантьяго Бернабеу (Мадрид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
1 Бельгия вр Тибо Куртуа
35 Испания зщ Рауль Асенсио
23 Франция зщ Ферлан Менди
11 Бразилия пз Родриго
5 Англия пз Джуд Беллингем
8 Уругвай пз Федерико Вальверде
14 Франция пз Орельен Тчуамени
19 Испания пз Даниель Себальос
6 Франция пз Эдуарду Камавинга
7 Бразилия пз Винисиус Жуниор
9 Франция нп Килиан Мбаппе
31 Бразилия вр Эдерсон
5 Англия зщ Джон Стоунз
3 Португалия зщ Рубен Диаш
24 Хорватия зщ Йошко Гвардиол
26 Бразилия зщ Савио
14 Испания пз Нико Гонсалес
20 Португалия пз Бернарду Силва
7 Египет пз Омар Мармуш
82 Англия пз Рико Льюис
47 Англия пз Фил Фоден
9 Норвегия нп Эрлинг Холанд
Главные тренеры
Италия Карло Анчелотти
Испания Хосеп Гвардиола
История личных встреч
11.02.2025 Лига чемпионов Стыковые матчи. 1-й матч Манчестер Сити2 : 3Реал Мадрид
17.04.2024 Лига чемпионов 1/4 финала. 2-й матч Манчестер Сити1 : 1 3 : 4Реал Мадрид
09.04.2024 Лига чемпионов 1/4 финала. 1-й матч Реал Мадрид3 : 3Манчестер Сити
17.05.2023 Лига чемпионов 1/2 финала. 2-й матч Манчестер Сити4 : 0Реал Мадрид
09.05.2023 Лига чемпионов 1/2 финала. 1-й матч Реал Мадрид1 : 1Манчестер Сити
04.05.2022 Лига чемпионов 1/2 финала. 2-й матч Реал Мадрид3 : 1 ДВМанчестер Сити
26.04.2022 Лига чемпионов 1/2 финала. 1-й матч Манчестер Сити4 : 3Реал Мадрид
07.08.2020 Лига чемпионов 1/8 финала. 2-й матч Манчестер Сити2 : 1Реал Мадрид
26.02.2020 Лига чемпионов 1/8 финала. 1-й матч Реал Мадрид1 : 2Манчестер Сити
27.07.2017 Международный кубок чемпионов - 2017 США Реал Мадрид1 : 4Манчестер Сити
15.02.2025 Испания — Примера 24-й тур 1 : 1Реал Мадрид
11.02.2025 Лига чемпионов Стыковые матчи. 1-й матч Манчестер Сити2 : 3Реал Мадрид
08.02.2025 Испания — Примера 23-й тур Реал Мадрид1 : 1
05.02.2025 Кубок Испании 1/4 финала 2 : 3Реал Мадрид
01.02.2025 Испания — Примера 22-й тур 1 : 0Реал Мадрид
15.02.2025 Англия — Премьер-лига 25-й тур Манчестер Сити4 : 0
11.02.2025 Лига чемпионов Стыковые матчи. 1-й матч Манчестер Сити2 : 3Реал Мадрид
08.02.2025 Кубок Англии 1/16 финала 1 : 2Манчестер Сити
02.02.2025 Англия — Премьер-лига 24-й тур 5 : 1Манчестер Сити
29.01.2025 Лига чемпионов Общий этап. 8-й тур Манчестер Сити3 : 1
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию ответного матча 1/16 финала Лиги чемпионов: «Реал» — «Манчестер Сити». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени. В первом матче победил «Реал» — 3:2.

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