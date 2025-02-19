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Астон Вилла - Ливерпуль 19 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 19-02-2025 21:30
Стадион: Вилла Парк (Бирмингем, Англия), вместимость: 42788
19 Февраля 2025 года в 22:30 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 29-й тур
Главный судья: Стюарт Атвелл (Нунатон, Уорикшир, Англия);
Астон Вилла
Ливерпуль

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Астон Вилла - Ливерпуль, которое состоится 19 Февраля 2025 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 29-й тур, оно проводится на стадионе: Вилла Парк (Бирмингем, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Астон Вилла
Бирмингем
Ливерпуль
Ливерпуль
23 Аргентина вр Эмилиано Мартинес
16 Испания зщ Андрес Гарсия
3 Франция зщ Аксель Дисаси
5 Англия зщ Тайрон Мингз
12 Франция зщ Лука Динь
8 Бельгия пз Юри Тилеманс
7 Шотландия пз Джон Макгинн
41 Англия пз Джейкоб Рэмси
9 Англия пз Маркус Рашфорд
27 Англия нп Морган Роджерс
11 Англия нп Олли Уоткинс
1 Бразилия вр Алисон Бекер
66 Англия зщ Трент Александер-Арнольд
5 Франция зщ Ибраима Конате
4 Нидерланды зщ Вирджил ван Дейк
26 Шотландия зщ Эндрю Робертсон
38 Нидерланды пз Райан Гравенберх
10 Аргентина пз Алексис Мак Аллистер
8 Венгрия пз Доминик Собослаи
11 Египет нп Мохамед Салах
7 Колумбия нп Луис Диас
9 Уругвай нп Дарвин Нуньес
Главные тренеры
Испания Унаи Эмери
Нидерланды Арне Слот
История личных встреч
09.11.2024 Англия — Премьер-лига 11-й тур Ливерпуль2 : 0Астон Вилла
13.05.2024 Англия - Премьер-лига 37-й тур Астон Вилла3 : 3Ливерпуль
03.09.2023 Англия - Премьер-лига 4-й тур Ливерпуль3 : 0Астон Вилла
20.05.2023 Англия - Премьер-лига 37-й тур Ливерпуль1 : 1Астон Вилла
26.12.2022 Англия - Премьер-лига 17-й тур Астон Вилла1 : 3Ливерпуль
10.05.2022 Англия - Премьер-лига 33-й тур Астон Вилла1 : 2Ливерпуль
11.12.2021 Англия - Премьер-лига 16-й тур Ливерпуль1 : 0Астон Вилла
10.04.2021 Англия - Премьер-лига 31-й тур Ливерпуль2 : 1Астон Вилла
08.01.2021 Кубок Англии 1/32 финала Астон Вилла1 : 4Ливерпуль
04.10.2020 Англия - Премьер-лига 4-й тур Астон Вилла7 : 2Ливерпуль
15.02.2025 Англия — Премьер-лига 25-й тур Астон Вилла1 : 1
09.02.2025 Кубок Англии 1/16 финала Астон Вилла2 : 1
01.02.2025 Англия — Премьер-лига 24-й тур 2 : 0Астон Вилла
29.01.2025 Лига чемпионов Общий этап. 8-й тур Астон Вилла4 : 2
26.01.2025 Англия — Премьер-лига 23-й тур Астон Вилла1 : 1
16.02.2025 Англия — Премьер-лига 25-й тур Ливерпуль2 : 1
12.02.2025 Англия — Премьер-лига 15-й тур 2 : 2Ливерпуль
09.02.2025 Кубок Англии 1/16 финала 1 : 0Ливерпуль
06.02.2025 Англия — Кубок лиги 1/2 финала. 2-й матч Ливерпуль4 : 0
01.02.2025 Англия — Премьер-лига 24-й тур 0 : 2Ливерпуль
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию перенесённого матча 29-го тура АПЛ: «Астон Вилла» — «Ливерпуль». Начало встречи запланировано на 22:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ливерпуль2560
2
Лига чемпионов
Арсенал2553
3
Лига чемпионов
Ноттингем Форест2547
4
Лига чемпионов
Манчестер Сити2544
5
Лига Европы
Борнмут2543
6 Челси2543
7 Ньюкасл Юнайтед2541
8 Фулхэм2539
9 Астон Вилла2538
10 Брайтон энд Хоув Альбион2537
11 Брентфорд2534
12 Тоттенхэм Хотспур2530
13 Кристал Пэлас2530
14 Эвертон2530
15 Манчестер Юнайтед2529
16 Вест Хэм Юнайтед2527
17 Вулверхэмптон2519
18
Зона вылета
Ипсвич Таун2517
19
Зона вылета
Лестер Сити2517
20
Зона вылета
Саутгемптон259

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