Лутон Таун - Плимут Аргайл 19 Февраля прямая трансляция
Начало трансляции: 19-02-2025 21:45
Стадион: Кенилворт Роуд (Лутон, Англия), вместимость: 12027
19 Февраля 2025 года в 22:45 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 31-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лутон Таун - Плимут Аргайл, которое состоится 19 Февраля 2025 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 31-й тур, оно проводится на стадионе: Кенилворт Роуд (Лутон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лутон Таун
Лутон
Плимут Аргайл
Плимут
Главные тренеры
|Мирон Муслич
История личных встреч
|27.09.2024
|Англия — Чемпионшип
|7-й тур
|3 : 1
|09.03.2019
|Англия - Первая лига
|Первая лига. 36-й тур
|0 : 0
|17.11.2018
|Англия - Первая лига
|Первая лига. 18-й тур
|5 : 1
|25.02.2017
|Англия - Вторая лига
|Вторая лига. 33-й тур
|1 : 1
|06.08.2016
|Англия - Вторая лига
|Вторая лига. 1-й тур
|0 : 3
|19.03.2016
|Англия - Вторая лига
|Вторая лига. 37-й тур
|0 : 1
|24.10.2015
|Англия - Вторая лига
|Вторая лига. 15-й тур
|1 : 2
|17.01.2015
|Англия - Вторая лига
|26-й тур
|0 : 1
|06.09.2014
|Англия - Вторая лига
|6-й тур
|0 : 1
|15.02.2025
|Англия — Чемпионшип
|33-й тур
|0 : 1
|12.02.2025
|Англия — Чемпионшип
|32-й тур
|2 : 0
|01.02.2025
|Англия — Чемпионшип
|30-й тур
|1 : 1
|25.01.2025
|Англия — Чемпионшип
|29-й тур
|0 : 1
|21.01.2025
|Англия — Чемпионшип
|28-й тур
|3 : 2
|15.02.2025
|Англия — Чемпионшип
|33-й тур
|2 : 0
|12.02.2025
|Англия — Чемпионшип
|32-й тур
|5 : 1
|09.02.2025
|Кубок Англии
|1/16 финала
|1 : 0
|01.02.2025
|Англия — Чемпионшип
|30-й тур
|2 : 1
|25.01.2025
|Англия — Чемпионшип
|29-й тур
|2 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Лидс Юнайтед
|33
|72
| 2
Повышение
|Шеффилд Юнайтед
|33
|70
| 3
Плей-офф
|Бёрнли
|33
|65
| 4
Плей-офф
|Сандерленд
|33
|62
| 5
Плей-офф
|Блэкберн Роверс
|33
|51
| 6
Плей-офф
|Вест Бромвич Альбион
|33
|48
|7
|Ковентри Сити
|33
|47
|8
|Бристоль Сити
|33
|46
|9
|Шеффилд Уэнсдей
|33
|45
|10
|Уотфорд
|33
|45
|11
|Мидлсбро
|32
|44
|12
|Норвич Сити
|33
|44
|13
|Куинз Парк Рейнджерс
|33
|44
|14
|Миллуолл
|33
|42
|15
|Престон Норт Энд
|33
|42
|16
|Оксфорд Юнайтед
|33
|38
|17
|Суонси Сити
|33
|37
|18
|Портсмут
|33
|36
|19
|Сток Сити
|32
|35
|20
|Кардифф Сити
|32
|32
|21
|Халл Сити
|32
|30
| 22
Зона вылета
|Дерби Каунти
|33
|29
| 23
Зона вылета
|Плимут Аргайл
|32
|28
| 24
Зона вылета
|Лутон Таун
|32
|27