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Лутон Таун - Плимут Аргайл 19 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 19-02-2025 21:45
Стадион: Кенилворт Роуд (Лутон, Англия), вместимость: 12027
19 Февраля 2025 года в 22:45 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 31-й тур
Лутон Таун
Плимут Аргайл

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лутон Таун - Плимут Аргайл, которое состоится 19 Февраля 2025 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 31-й тур, оно проводится на стадионе: Кенилворт Роуд (Лутон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лутон Таун
Лутон
Плимут Аргайл
Плимут
Главные тренеры
Австрия Мирон Муслич
История личных встреч
27.09.2024 Англия — Чемпионшип 7-й тур Плимут Аргайл3 : 1Лутон Таун
09.03.2019 Англия - Первая лига Первая лига. 36-й тур Плимут Аргайл0 : 0Лутон Таун
17.11.2018 Англия - Первая лига Первая лига. 18-й тур Лутон Таун5 : 1Плимут Аргайл
25.02.2017 Англия - Вторая лига Вторая лига. 33-й тур Лутон Таун1 : 1Плимут Аргайл
06.08.2016 Англия - Вторая лига Вторая лига. 1-й тур Плимут Аргайл0 : 3Лутон Таун
19.03.2016 Англия - Вторая лига Вторая лига. 37-й тур Плимут Аргайл0 : 1Лутон Таун
24.10.2015 Англия - Вторая лига Вторая лига. 15-й тур Лутон Таун1 : 2Плимут Аргайл
17.01.2015 Англия - Вторая лига 26-й тур Плимут Аргайл0 : 1Лутон Таун
06.09.2014 Англия - Вторая лига 6-й тур Лутон Таун0 : 1Плимут Аргайл
15.02.2025 Англия — Чемпионшип 33-й тур Лутон Таун0 : 1
12.02.2025 Англия — Чемпионшип 32-й тур 2 : 0Лутон Таун
01.02.2025 Англия — Чемпионшип 30-й тур 1 : 1Лутон Таун
25.01.2025 Англия — Чемпионшип 29-й тур Лутон Таун0 : 1
21.01.2025 Англия — Чемпионшип 28-й тур 3 : 2Лутон Таун
15.02.2025 Англия — Чемпионшип 33-й тур 2 : 0Плимут Аргайл
12.02.2025 Англия — Чемпионшип 32-й тур Плимут Аргайл5 : 1
09.02.2025 Кубок Англии 1/16 финала Плимут Аргайл1 : 0
01.02.2025 Англия — Чемпионшип 30-й тур Плимут Аргайл2 : 1
25.01.2025 Англия — Чемпионшип 29-й тур 2 : 2Плимут Аргайл
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Лидс Юнайтед3372
2
Повышение
Шеффилд Юнайтед3370
3
Плей-офф
Бёрнли3365
4
Плей-офф
Сандерленд3362
5
Плей-офф
Блэкберн Роверс3351
6
Плей-офф
Вест Бромвич Альбион3348
7 Ковентри Сити3347
8 Бристоль Сити3346
9 Шеффилд Уэнсдей3345
10 Уотфорд3345
11 Мидлсбро3244
12 Норвич Сити3344
13 Куинз Парк Рейнджерс3344
14 Миллуолл3342
15 Престон Норт Энд3342
16 Оксфорд Юнайтед3338
17 Суонси Сити3337
18 Портсмут3336
19 Сток Сити3235
20 Кардифф Сити3232
21 Халл Сити3230
22
Зона вылета
Дерби Каунти3329
23
Зона вылета
Плимут Аргайл3228
24
Зона вылета
Лутон Таун3227

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