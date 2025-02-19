Биатлон. ЧМ-2025 смотреть онлайн мужская индивидуальная гонка 19.02.2025

16:17

Приветствуем всех любителей биатлона! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию мужской индивидуальной гонки на 15 км на чемпионате мира в швейцарском Ленцерхайде. Старт запланирован на 17:05 по московскому времени.