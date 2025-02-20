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Стяуа - ПАОК 20 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 20-02-2025 19:45
Стадион: Арена Националэ (Бухарест, Румыния), вместимость: 55611
20 Февраля 2025 года в 20:45 (+03:00). Лига Европы, Стыковые матчи. 2-й матч
Главный судья: Матей Юг (Словения);
Стяуа
ПАОК

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Стяуа - ПАОК, которое состоится 20 Февраля 2025 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, Стыковые матчи. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Арена Националэ (Бухарест, Румыния). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Стяуа
Бухарест, Румыния
ПАОК
Салоники, Греция
32 Румыния вр Штефан Тырновану
2 Румыния зщ Валентин Крецу
5 Камерун зщ Джойским Дава Чаконте
17 Румыния зщ Михай Попеску
33 Черногория зщ Ристо Радунович
21 Румыния зщ Влад Кирикеш
8 Румыния пз Адриан Шут
77 Румыния пз Андрей Георгицэ
31 Италия пз Юри Чизотти
15 Румыния пз Мариус Штефэнеску
7 Румыния нп Флорин Тэнасе
99 Греция вр Антонис Цифцис
19 Испания зщ Хонни Отто
16 Польша зщ Томаш Кендзёра
5 Греция зщ Иоаннис Михайлидис
21 Гана зщ Абдул-Рахман Баба
82 Франция пз Суалихо Мейте
22 Австрия пз Штефан Шваб
80 Греция пз Димитриос Пелькас
7 Греция пз Яннис Константелиас
14 Сербия пз Андрия Живкович
70 Танзания нп Мбвана Саматта
Главные тренеры
Кипр Элиас Хараламбус
Румыния Рэзван Луческу
История личных встреч
13.02.2025 Лига Европы Стыковые матчи. 1-й матч ПАОК1 : 2Стяуа
03.10.2024 Лига Европы Общий этап. 2-й тур ПАОК0 : 1Стяуа
16.02.2025 Румыния — Лига 1 27-й тур 0 : 2Стяуа
13.02.2025 Лига Европы Стыковые матчи. 1-й матч ПАОК1 : 2Стяуа
09.02.2025 Румыния — Лига 1 26-й тур Стяуа3 : 0
06.02.2025 Румыния — Лига 1 25-й тур 0 : 0Стяуа
02.02.2025 Румыния — Лига 1 24-й тур Стяуа1 : 1
16.02.2025 Греция — Суперлига 23-й тур ПАОК7 : 0
13.02.2025 Лига Европы Стыковые матчи. 1-й матч ПАОК1 : 2Стяуа
08.02.2025 Греция — Суперлига 22-й тур 0 : 5ПАОК
02.02.2025 Греция — Суперлига 21-й тур ПАОК1 : 2
30.01.2025 Лига Европы Общий этап. 8-й тур 2 : 0ПАОК
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию ответного матча 1/16 финала Лиги Европы: «Стяуа» — ПАОК. Начало встречи запланировано на 20:45 по московскому времени. В первом матче победила «Стяуа» — 2:1.

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