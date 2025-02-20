Стяуа - ПАОК 20 Февраля прямая трансляция
Начало трансляции: 20-02-2025 19:45
Стадион: Арена Националэ (Бухарест, Румыния), вместимость: 55611
20 Февраля 2025 года в 20:45 (+03:00). Лига Европы, Стыковые матчи. 2-й матч
Главный судья: Матей Юг (Словения);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Стяуа - ПАОК, которое состоится 20 Февраля 2025 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, Стыковые матчи. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Арена Националэ (Бухарест, Румыния). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Стяуа
Бухарест, Румыния
ПАОК
Салоники, Греция
|32
|вр
|Штефан Тырновану
|2
|зщ
|Валентин Крецу
|5
|зщ
|Джойским Дава Чаконте
|17
|зщ
|Михай Попеску
|33
|зщ
|Ристо Радунович
|21
|зщ
|Влад Кирикеш
|8
|пз
|Адриан Шут
|77
|пз
|Андрей Георгицэ
|31
|пз
|Юри Чизотти
|15
|пз
|Мариус Штефэнеску
|7
|нп
|Флорин Тэнасе
|99
|вр
|Антонис Цифцис
|19
|зщ
|Хонни Отто
|16
|зщ
|Томаш Кендзёра
|5
|зщ
|Иоаннис Михайлидис
|21
|зщ
|Абдул-Рахман Баба
|82
|пз
|Суалихо Мейте
|22
|пз
|Штефан Шваб
|80
|пз
|Димитриос Пелькас
|7
|пз
|Яннис Константелиас
|14
|пз
|Андрия Живкович
|70
|нп
|Мбвана Саматта
Главные тренеры
|Элиас Хараламбус
|Рэзван Луческу
История личных встреч
|13.02.2025
|Лига Европы
|Стыковые матчи. 1-й матч
|1 : 2
|03.10.2024
|Лига Европы
|Общий этап. 2-й тур
|0 : 1
|16.02.2025
|Румыния — Лига 1
|27-й тур
|0 : 2
|13.02.2025
|Лига Европы
|Стыковые матчи. 1-й матч
|1 : 2
|09.02.2025
|Румыния — Лига 1
|26-й тур
|3 : 0
|06.02.2025
|Румыния — Лига 1
|25-й тур
|0 : 0
|02.02.2025
|Румыния — Лига 1
|24-й тур
|1 : 1
|16.02.2025
|Греция — Суперлига
|23-й тур
|7 : 0
|13.02.2025
|Лига Европы
|Стыковые матчи. 1-й матч
|1 : 2
|08.02.2025
|Греция — Суперлига
|22-й тур
|0 : 5
|02.02.2025
|Греция — Суперлига
|21-й тур
|1 : 2
|30.01.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 8-й тур
|2 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию ответного матча 1/16 финала Лиги Европы: «Стяуа» — ПАОК. Начало встречи запланировано на 20:45 по московскому времени. В первом матче победила «Стяуа» — 2:1.