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Андерлехт - Фенербахче 20 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 20-02-2025 22:00
Стадион: Лотто Парк (Брюссель, Бельгия), вместимость: 28063
20 Февраля 2025 года в 23:00 (+03:00). Лига Европы, Стыковые матчи. 2-й матч
Главный судья: Сандро Шерер (Бюттикон, Швейцария);
Андерлехт
Фенербахче

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Андерлехт - Фенербахче, которое состоится 20 Февраля 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, Стыковые матчи. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Лотто Парк (Брюссель, Бельгия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Андерлехт
Брюссель, Бельгия
Фенербахче
Стамбул, Турция
26БельгияврКолин Косеманс
54БельгиязщКиллиан Сарделла
4СербиязщЯн-Карло Шимич
34Бразилиязщ Адриэлсон
6ШвециязщЛюдвиг Аугустинсон
17БельгияпзТео Леони
32БельгияпзЛеандер Дендонкер
83БельгияпзТристан Дегреф
21МексиканпСесар Уэрта
20АргентинанпЛуис Васкес
11БельгиянпТорган Азар
1ТурцияврИрфан Эгрибаят
37СловакиязщМилан Шкриньяр
95ТурциязщЮсуф Акчичек
21НигериязщБрайт Осайи-Самуэль
18СербиязщФилип Костич
34МароккопзСофьян Амрабат
13Бразилияпз Фред
53ПольшапзСебастьян Шиманьски
10СербиянпДушан Тадич
19МарокконпЮссеф Эн-Несири
9Босния и ГерцеговинанпЭдин Джеко
Главные тренеры
БельгияДавид Юбер
ПортугалияЖозе Моуринью
История личных встреч
13.02.2025Лига ЕвропыСтыковые матчи. 1-й матчФенербахче3 : 0Андерлехт
08.11.2018Лига ЕвропыГруппа D. 4-й турФенербахче2 : 0Андерлехт
25.10.2018Лига ЕвропыГруппа D. 3-й турАндерлехт2 : 2Фенербахче
29.08.2007Лига чемпионов3-й квалификационный раунд. 2-й матчАндерлехт0 : 2Фенербахче
15.08.2007Лига чемпионов3-й квалификационный раунд. 1-й матчФенербахче1 : 0Андерлехт
16.02.2025Бельгия — Лига ЖюпилеЛига Жюпиле. 26-й тур0 : 1Андерлехт
13.02.2025Лига ЕвропыСтыковые матчи. 1-й матчФенербахче3 : 0Андерлехт
09.02.2025Бельгия — Лига ЖюпилеЛига Жюпиле. 25-й турАндерлехт2 : 0
06.02.2025Кубок Бельгии1/2 финала. 2-й матч2 : 2Андерлехт
02.02.2025Бельгия — Лига ЖюпилеЛига Жюпиле. 24-й тур1 : 0Андерлехт
16.02.2025Турция — Суперлига24-й турФенербахче3 : 1
13.02.2025Лига ЕвропыСтыковые матчи. 1-й матчФенербахче3 : 0Андерлехт
09.02.2025Турция — Суперлига23-й тур0 : 2Фенербахче
02.02.2025Турция — Суперлига22-й турФенербахче3 : 2
30.01.2025Лига ЕвропыОбщий этап. 8-й тур2 : 2Фенербахче

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