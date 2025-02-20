Андерлехт - Фенербахче 20 Февраля прямая трансляция
Начало трансляции: 20-02-2025 22:00
Стадион: Лотто Парк (Брюссель, Бельгия), вместимость: 28063
20 Февраля 2025 года в 23:00 (+03:00). Лига Европы, Стыковые матчи. 2-й матч
Главный судья: Сандро Шерер (Бюттикон, Швейцария);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Андерлехт - Фенербахче, которое состоится 20 Февраля 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, Стыковые матчи. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Лотто Парк (Брюссель, Бельгия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Андерлехт
Брюссель, Бельгия
Фенербахче
Стамбул, Турция
|26
|вр
|Колин Косеманс
|54
|зщ
|Киллиан Сарделла
|4
|зщ
|Ян-Карло Шимич
|34
|зщ
|Адриэлсон
|6
|зщ
|Людвиг Аугустинсон
|17
|пз
|Тео Леони
|32
|пз
|Леандер Дендонкер
|83
|пз
|Тристан Дегреф
|21
|нп
|Сесар Уэрта
|20
|нп
|Луис Васкес
|11
|нп
|Торган Азар
|1
|вр
|Ирфан Эгрибаят
|37
|зщ
|Милан Шкриньяр
|95
|зщ
|Юсуф Акчичек
|21
|зщ
|Брайт Осайи-Самуэль
|18
|зщ
|Филип Костич
|34
|пз
|Софьян Амрабат
|13
|пз
|Фред
|53
|пз
|Себастьян Шиманьски
|10
|нп
|Душан Тадич
|19
|нп
|Юссеф Эн-Несири
|9
|нп
|Эдин Джеко
Главные тренеры
|Давид Юбер
|Жозе Моуринью
История личных встреч
|13.02.2025
|Лига Европы
|Стыковые матчи. 1-й матч
|3 : 0
|08.11.2018
|Лига Европы
|Группа D. 4-й тур
|2 : 0
|25.10.2018
|Лига Европы
|Группа D. 3-й тур
|2 : 2
|29.08.2007
|Лига чемпионов
|3-й квалификационный раунд. 2-й матч
|0 : 2
|15.08.2007
|Лига чемпионов
|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
|1 : 0
|16.02.2025
|Бельгия — Лига Жюпиле
|Лига Жюпиле. 26-й тур
|0 : 1
|13.02.2025
|Лига Европы
|Стыковые матчи. 1-й матч
|3 : 0
|09.02.2025
|Бельгия — Лига Жюпиле
|Лига Жюпиле. 25-й тур
|2 : 0
|06.02.2025
|Кубок Бельгии
|1/2 финала. 2-й матч
|2 : 2
|02.02.2025
|Бельгия — Лига Жюпиле
|Лига Жюпиле. 24-й тур
|1 : 0
|16.02.2025
|Турция — Суперлига
|24-й тур
|3 : 1
|13.02.2025
|Лига Европы
|Стыковые матчи. 1-й матч
|3 : 0
|09.02.2025
|Турция — Суперлига
|23-й тур
|0 : 2
|02.02.2025
|Турция — Суперлига
|22-й тур
|3 : 2
|30.01.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 8-й тур
|2 : 2