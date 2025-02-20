АПОЭЛ - Целе 20 Февраля прямая трансляция
Начало трансляции: 20-02-2025 22:00
Стадион: Нео ГСП (Никосия, Кипр), вместимость: 22859
20 Февраля 2025 года в 23:00 (+03:00). Лига конференций, Стыковые матчи. 2-й матч
Главный судья: Джон Битон (Стратклайд, Шотландия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между АПОЭЛ - Целе, которое состоится 20 Февраля 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, Стыковые матчи. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Нео ГСП (Никосия, Кипр). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
АПОЭЛ
Никосия, Кипр
Целе
Целе, Словения
|27
|вр
|Вид Белец
|16
|зщ
|Матео Сушич
|34
|зщ
|Константинос Лайфис
|19
|зщ
|Хави Кинтилья
|33
|зщ
|Эвагорас Антониу
|29
|пз
|Иссам Шебак
|28
|пз
|Константинос Галанопулос
|8
|пз
|Серхио Техера
|17
|пз
|Дэвид Абагна
|99
|нп
|Иван Алехо
|9
|нп
|Юссеф Эль-Араби
|41
|вр
|Рикарду Силва
|2
|зщ
|Хуанхо Ньето
|44
|зщ
|Лукаш Бейгер
|81
|зщ
|Клеман Неманич
|23
|зщ
|Жан Карничник
|35
|пз
|Логан Делорье-Шобе
|16
|пз
|Марио Квешич
|11
|пз
|Свит Сешлар
|19
|пз
|Марк Забуковник
|88
|пз
|Тамар Светлин
|47
|нп
|Армандас Кучис
Главные тренеры
|Маноло Хименес
|Альберт Риера
История личных встреч
|13.02.2025
|Лига конференций
|Стыковые матчи. 1-й матч
|2 : 2
|16.02.2025
|Кипр — Первый дивизион
|23-й тур
|1 : 2
|13.02.2025
|Лига конференций
|Стыковые матчи. 1-й матч
|2 : 2
|08.02.2025
|Кипр — Первый дивизион
|22-й тур
|0 : 0
|03.02.2025
|Кипр — Первый дивизион
|21-й тур
|2 : 2
|26.01.2025
|Кипр — Первый дивизион
|20-й тур
|7 : 0
|13.02.2025
|Лига конференций
|Стыковые матчи. 1-й матч
|2 : 2
|19.12.2024
|Лига конференций
|Общий этап. 6-й тур
|3 : 2
|12.12.2024
|Лига конференций
|Общий этап. 5-й тур
|2 : 0
|28.11.2024
|Лига конференций
|Общий этап. 4-й тур
|3 : 3
|07.11.2024
|Лига конференций
|Общий этап. 3-й тур
|2 : 1