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АПОЭЛ - Целе 20 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 20-02-2025 22:00
Стадион: Нео ГСП (Никосия, Кипр), вместимость: 22859
20 Февраля 2025 года в 23:00 (+03:00). Лига конференций, Стыковые матчи. 2-й матч
Главный судья: Джон Битон (Стратклайд, Шотландия);
АПОЭЛ
Целе

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между АПОЭЛ - Целе, которое состоится 20 Февраля 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, Стыковые матчи. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Нео ГСП (Никосия, Кипр). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
АПОЭЛ
Никосия, Кипр
Целе
Целе, Словения
27СловенияврВид Белец
16Босния и ГерцеговиназщМатео Сушич
34КипрзщКонстантинос Лайфис
19ИспаниязщХави Кинтилья
33КипрзщЭвагорас Антониу
29МароккопзИссам Шебак
28ГрецияпзКонстантинос Галанопулос
8ИспанияпзСерхио Техера
17ГанапзДэвид Абагна
99ИспаниянпИван Алехо
9МарокконпЮссеф Эль-Араби
41ПортугалияврРикарду Силва
2ИспаниязщХуанхо Ньето
44ПольшазщЛукаш Бейгер
81СловениязщКлеман Неманич
23СловениязщЖан Карничник
35ФранцияпзЛоган Делорье-Шобе
16Босния и ГерцеговинапзМарио Квешич
11СловенияпзСвит Сешлар
19СловенияпзМарк Забуковник
88СловенияпзТамар Светлин
47ЛитванпАрмандас Кучис
Главные тренеры
ИспанияМаноло Хименес
ИспанияАльберт Риера
История личных встреч
13.02.2025Лига конференцийСтыковые матчи. 1-й матчЦеле2 : 2АПОЭЛ
16.02.2025Кипр — Первый дивизион23-й тур1 : 2АПОЭЛ
13.02.2025Лига конференцийСтыковые матчи. 1-й матчЦеле2 : 2АПОЭЛ
08.02.2025Кипр — Первый дивизион22-й турАПОЭЛ0 : 0
03.02.2025Кипр — Первый дивизион21-й тур2 : 2АПОЭЛ
26.01.2025Кипр — Первый дивизион20-й турАПОЭЛ7 : 0
13.02.2025Лига конференцийСтыковые матчи. 1-й матчЦеле2 : 2АПОЭЛ
19.12.2024Лига конференцийОбщий этап. 6-й турЦеле3 : 2
12.12.2024Лига конференцийОбщий этап. 5-й тур2 : 0Целе
28.11.2024Лига конференцийОбщий этап. 4-й турЦеле3 : 3
07.11.2024Лига конференцийОбщий этап. 3-й тур2 : 1Целе

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