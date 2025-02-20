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Ягеллония - ТСЦ 20 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 20-02-2025 22:00
Стадион: Мейски (Белосток, Польша), вместимость: 22372
20 Февраля 2025 года в 23:00 (+03:00). Лига конференций, Стыковые матчи. 2-й матч
Главный судья: Аллард Линдхут (Нидерланды);
Ягеллония
ТСЦ

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ягеллония - ТСЦ, которое состоится 20 Февраля 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, Стыковые матчи. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Мейски (Белосток, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ягеллония
Белосток, Польша
ТСЦ
Бачка-Топола, Сербия
50ПольшаврСлавомир Абрамович
72ПольшазщМатеуш Скшипчак
23КамерунзщЭнсо Эбосс
44ПортугалиязщЖоан Моутинью
14ПольшапзЯрослав Кубицки
31СШАпзЛеон Флак
21Северная МакедонияпзДарко Чурлинов
15ПольшапзНорберт Войтушек
11ИспанияпзХесус Имас
20ИспаниянпМики Вильяр
10АнголанпАфимику Пулулу
12СербияврВелько Илич
25СербиязщМатея Джёрджевич
32АвстралиязщМилош Дегенек
60СербиязщВиктор Радоевич
22СербиязщСтефан Йованович
31ХорватияпзЛука Цапан
11СербияпзИван Милосавлевич
7СербияпзМилан Радин
14СербияпзПетар Станич
9СербиянпМарко Лазетич
29КонгонпПрестиж Мбунгу
Главные тренеры
ПольшаАдриан Семенец
СербияЙован Дамьянович
История личных встреч
13.02.2025Лига конференцийСтыковые матчи. 1-й матчТСЦ1 : 3Ягеллония
16.02.2025Польша — Экстракласса21-й турЯгеллония3 : 0
13.02.2025Лига конференцийСтыковые матчи. 1-й матчТСЦ1 : 3Ягеллония
07.02.2025Польша — Экстракласса20-й тур2 : 1Ягеллония
02.02.2025Польша — Экстракласса19-й турЯгеллония5 : 0
19.12.2024Лига конференцийОбщий этап. 6-й турЯгеллония0 : 0
16.02.2025Сербия — Суперлига23-й турТСЦ1 : 2
13.02.2025Лига конференцийСтыковые матчи. 1-й матчТСЦ1 : 3Ягеллония
08.02.2025Сербия — Суперлига22-й тур4 : 1ТСЦ
02.02.2025Сербия — Суперлига21-й турТСЦ1 : 2
26.12.2024Сербия — Суперлига16-й тур0 : 2ТСЦ

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