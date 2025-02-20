Ягеллония - ТСЦ 20 Февраля прямая трансляция
Начало трансляции: 20-02-2025 22:00
Стадион: Мейски (Белосток, Польша), вместимость: 22372
20 Февраля 2025 года в 23:00 (+03:00). Лига конференций, Стыковые матчи. 2-й матч
Главный судья: Аллард Линдхут (Нидерланды);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ягеллония - ТСЦ, которое состоится 20 Февраля 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, Стыковые матчи. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Мейски (Белосток, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ягеллония
Белосток, Польша
ТСЦ
Бачка-Топола, Сербия
|50
|вр
|Славомир Абрамович
|72
|зщ
|Матеуш Скшипчак
|23
|зщ
|Энсо Эбосс
|44
|зщ
|Жоан Моутинью
|14
|пз
|Ярослав Кубицки
|31
|пз
|Леон Флак
|21
|пз
|Дарко Чурлинов
|15
|пз
|Норберт Войтушек
|11
|пз
|Хесус Имас
|20
|нп
|Мики Вильяр
|10
|нп
|Афимику Пулулу
|12
|вр
|Велько Илич
|25
|зщ
|Матея Джёрджевич
|32
|зщ
|Милош Дегенек
|60
|зщ
|Виктор Радоевич
|22
|зщ
|Стефан Йованович
|31
|пз
|Лука Цапан
|11
|пз
|Иван Милосавлевич
|7
|пз
|Милан Радин
|14
|пз
|Петар Станич
|9
|нп
|Марко Лазетич
|29
|нп
|Престиж Мбунгу
Главные тренеры
|Адриан Семенец
|Йован Дамьянович
История личных встреч
|13.02.2025
|Лига конференций
|Стыковые матчи. 1-й матч
|1 : 3
|16.02.2025
|Польша — Экстракласса
|21-й тур
|3 : 0
|13.02.2025
|Лига конференций
|Стыковые матчи. 1-й матч
|1 : 3
|07.02.2025
|Польша — Экстракласса
|20-й тур
|2 : 1
|02.02.2025
|Польша — Экстракласса
|19-й тур
|5 : 0
|19.12.2024
|Лига конференций
|Общий этап. 6-й тур
|0 : 0
|16.02.2025
|Сербия — Суперлига
|23-й тур
|1 : 2
|13.02.2025
|Лига конференций
|Стыковые матчи. 1-й матч
|1 : 3
|08.02.2025
|Сербия — Суперлига
|22-й тур
|4 : 1
|02.02.2025
|Сербия — Суперлига
|21-й тур
|1 : 2
|26.12.2024
|Сербия — Суперлига
|16-й тур
|0 : 2