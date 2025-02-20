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Панатинаикос - Викингур Р 20 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 20-02-2025 22:00
Стадион: Олимпик - Спирос Луис (Афины, Греция), вместимость: 71030
20 Февраля 2025 года в 23:00 (+03:00). Лига конференций, Стыковые матчи. 2-й матч
Главный судья: Раде Обренович (Словения)
Панатинаикос
Викингур Р

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Панатинаикос - Викингур Р, которое состоится 20 Февраля 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, Стыковые матчи. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Олимпик - Спирос Луис (Афины, Греция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Панатинаикос
Афины, Греция
Викингур Р
Рейкьявик, Исландия
1РоссияврЮрий Лодыгин
15ИсландиязщСверрир Ингасон
5НидерландызщБарт Схенкевелд
27ГрециязщЯннис Коцирас
25СербиязщФилип Младенович
24ГрецияпзМанолис Сиопис
8МароккопзАззедин Унаи
10Бразилияпз Тете
16СловенияпзАдам Черин
31СербияпзФилип Джуричич
7ГрециянпФотис Иоаннидис
1ИсландияврИнгвар Йонссон
4ШвециязщОливер Экрот
2ИсландиязщСвейдн Торкельссон
24ИсландиязщДавид Атласон
11ИсландияпзДаниэль Хафстейнссон
27ИсландияпзМаттиас Вилхьялмссон
20ДанияпзТарик Ибрахимаджич
9ИсландияпзХельги Гюдьоунссон
23ДаниянпНиколай Хансен
25ИсландиянпВальдимар Тоур Ингимюндарсон
7ИсландиянпЭрлингюр Агнарссон
Главные тренеры
ПортугалияРуй Витория
ИсландияАрнар Гуннлаугссон
История личных встреч
13.02.2025Лига конференцийСтыковые матчи. 1-й матчВикингур Р2 : 1Панатинаикос
16.02.2025Греция — Суперлига23-й турПанатинаикос2 : 1
13.02.2025Лига конференцийСтыковые матчи. 1-й матчВикингур Р2 : 1Панатинаикос
09.02.2025Греция — Суперлига22-й тур2 : 0Панатинаикос
01.02.2025Греция — Суперлига21-й турПанатинаикос3 : 2
26.01.2025Греция — Суперлига20-й тур1 : 1Панатинаикос
13.02.2025Лига конференцийСтыковые матчи. 1-й матчВикингур Р2 : 1Панатинаикос
19.12.2024Лига конференцийОбщий этап. 6-й тур1 : 1Викингур Р
12.12.2024Лига конференцийОбщий этап. 5-й турВикингур Р1 : 2
28.11.2024Лига конференцийОбщий этап. 4-й тур0 : 0Викингур Р
07.11.2024Лига конференцийОбщий этап. 3-й турВикингур Р2 : 0

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