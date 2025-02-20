Панатинаикос - Викингур Р 20 Февраля прямая трансляция
Начало трансляции: 20-02-2025 22:00
Стадион: Олимпик - Спирос Луис (Афины, Греция), вместимость: 71030
20 Февраля 2025 года в 23:00 (+03:00). Лига конференций, Стыковые матчи. 2-й матч
Главный судья: Раде Обренович (Словения)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Панатинаикос - Викингур Р, которое состоится 20 Февраля 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, Стыковые матчи. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Олимпик - Спирос Луис (Афины, Греция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Панатинаикос
Афины, Греция
Викингур Р
Рейкьявик, Исландия
|1
|вр
|Юрий Лодыгин
|15
|зщ
|Сверрир Ингасон
|5
|зщ
|Барт Схенкевелд
|27
|зщ
|Яннис Коцирас
|25
|зщ
|Филип Младенович
|24
|пз
|Манолис Сиопис
|8
|пз
|Аззедин Унаи
|10
|пз
|Тете
|16
|пз
|Адам Черин
|31
|пз
|Филип Джуричич
|7
|нп
|Фотис Иоаннидис
|1
|вр
|Ингвар Йонссон
|4
|зщ
|Оливер Экрот
|2
|зщ
|Свейдн Торкельссон
|24
|зщ
|Давид Атласон
|11
|пз
|Даниэль Хафстейнссон
|27
|пз
|Маттиас Вилхьялмссон
|20
|пз
|Тарик Ибрахимаджич
|9
|пз
|Хельги Гюдьоунссон
|23
|нп
|Николай Хансен
|25
|нп
|Вальдимар Тоур Ингимюндарсон
|7
|нп
|Эрлингюр Агнарссон
Главные тренеры
|Руй Витория
|Арнар Гуннлаугссон
История личных встреч
|13.02.2025
|Лига конференций
|Стыковые матчи. 1-й матч
|2 : 1
|16.02.2025
|Греция — Суперлига
|23-й тур
|2 : 1
|13.02.2025
|Лига конференций
|Стыковые матчи. 1-й матч
|2 : 1
|09.02.2025
|Греция — Суперлига
|22-й тур
|2 : 0
|01.02.2025
|Греция — Суперлига
|21-й тур
|3 : 2
|26.01.2025
|Греция — Суперлига
|20-й тур
|1 : 1
|13.02.2025
|Лига конференций
|Стыковые матчи. 1-й матч
|2 : 1
|19.12.2024
|Лига конференций
|Общий этап. 6-й тур
|1 : 1
|12.12.2024
|Лига конференций
|Общий этап. 5-й тур
|1 : 2
|28.11.2024
|Лига конференций
|Общий этап. 4-й тур
|0 : 0
|07.11.2024
|Лига конференций
|Общий этап. 3-й тур
|2 : 0