Олимпия Л - Борац Б-Л 20 Февраля прямая трансляция
Начало трансляции: 20-02-2025 19:45
Стадион: Стожице (Любляна, Словения), вместимость: 16432
20 Февраля 2025 года в 20:45 (+03:00). Лига конференций, Стыковые матчи. 2-й матч
Главный судья: Манфредас Лукьянчукас (Литва);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Олимпия Л - Борац Б-Л, которое состоится 20 Февраля 2025 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, Стыковые матчи. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Стожице (Любляна, Словения). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Олимпия Л
Любляна, Словения
Борац Б-Л
Баня-Лука, Босния и Герцеговина
|69
|вр
|Матевж Видовшек
|2
|зщ
|Жорже Душ Сантуш
|14
|зщ
|Марцел Ратник
|17
|зщ
|Ахмет Мухамедбегович
|8
|зщ
|Юстас Ласицкас
|16
|пз
|Юрген Челхака
|34
|пз
|Агустин Доффо
|23
|пз
|Диогу Пинту
|18
|пз
|Марко Брест
|11
|нп
|Алехандро Санчес
|27
|нп
|Алекс-Маттиас Тамм
|13
|вр
|Филип Манойлович
|20
|зщ
|Зоран Квржич
|2
|зщ
|Барт Мейерс
|24
|зщ
|Юрих Каролина
|16
|зщ
|Себастьян Эррера
|5
|пз
|Бобан Николов
|98
|пз
|Санди Огринец
|27
|пз
|Энвер Кулашин
|77
|пз
|Стефан Савич
|10
|нп
|Давид Вукович
|99
|нп
|Джордже Деспотович
Главные тренеры
|Виктор Санчес
|Младен Жижович
История личных встреч
|13.02.2025
|Лига конференций
|Стыковые матчи. 1-й матч
|1 : 0
|13.02.2025
|Лига конференций
|Стыковые матчи. 1-й матч
|1 : 0
|19.12.2024
|Лига конференций
|Общий этап. 6-й тур
|0 : 0
|12.12.2024
|Лига конференций
|Общий этап. 5-й тур
|1 : 4
|28.11.2024
|Лига конференций
|Общий этап. 4-й тур
|1 : 0
|07.11.2024
|Лига конференций
|Общий этап. 3-й тур
|0 : 2
|13.02.2025
|Лига конференций
|Стыковые матчи. 1-й матч
|1 : 0
|25.01.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|2 : 3
|19.12.2024
|Лига конференций
|Общий этап. 6-й тур
|0 : 0
|15.12.2024
|Босния и Герцеговина — Премьер-лига
|14-й тур
|2 : 3
|12.12.2024
|Лига конференций
|Общий этап. 5-й тур
|3 : 0