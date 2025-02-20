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Олимпия Л - Борац Б-Л 20 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 20-02-2025 19:45
Стадион: Стожице (Любляна, Словения), вместимость: 16432
20 Февраля 2025 года в 20:45 (+03:00). Лига конференций, Стыковые матчи. 2-й матч
Главный судья: Манфредас Лукьянчукас (Литва);
Олимпия Л
Борац Б-Л

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Олимпия Л - Борац Б-Л, которое состоится 20 Февраля 2025 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, Стыковые матчи. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Стожице (Любляна, Словения). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Олимпия Л
Любляна, Словения
Борац Б-Л
Баня-Лука, Босния и Герцеговина
69 Словения вр Матевж Видовшек
2 Португалия зщ Жорже Душ Сантуш
14 Словения зщ Марцел Ратник
17 Австрия зщ Ахмет Мухамедбегович
8 Литва зщ Юстас Ласицкас
16 Албания пз Юрген Челхака
34 Аргентина пз Агустин Доффо
23 Португалия пз Диогу Пинту
18 Словения пз Марко Брест
11 Испания нп Алехандро Санчес
27 Эстония нп Алекс-Маттиас Тамм
13 Сербия вр Филип Манойлович
20 Босния и Герцеговина зщ Зоран Квржич
2 Нидерланды зщ Барт Мейерс
24 Кюрасао зщ Юрих Каролина
16 Колумбия зщ Себастьян Эррера
5 Северная Македония пз Бобан Николов
98 Словения пз Санди Огринец
27 Босния и Герцеговина пз Энвер Кулашин
77 Австрия пз Стефан Савич
10 Босния и Герцеговина нп Давид Вукович
99 Сербия нп Джордже Деспотович
Главные тренеры
Испания Виктор Санчес
Босния и Герцеговина Младен Жижович
История личных встреч
13.02.2025 Лига конференций Стыковые матчи. 1-й матч Борац Б-Л1 : 0Олимпия Л
13.02.2025 Лига конференций Стыковые матчи. 1-й матч Борац Б-Л1 : 0Олимпия Л
19.12.2024 Лига конференций Общий этап. 6-й тур 0 : 0Олимпия Л
12.12.2024 Лига конференций Общий этап. 5-й тур Олимпия Л1 : 4
28.11.2024 Лига конференций Общий этап. 4-й тур Олимпия Л1 : 0
07.11.2024 Лига конференций Общий этап. 3-й тур 0 : 2Олимпия Л
13.02.2025 Лига конференций Стыковые матчи. 1-й матч Борац Б-Л1 : 0Олимпия Л
25.01.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 2 : 3Борац Б-Л
19.12.2024 Лига конференций Общий этап. 6-й тур Борац Б-Л0 : 0
15.12.2024 Босния и Герцеговина — Премьер-лига 14-й тур 2 : 3Борац Б-Л
12.12.2024 Лига конференций Общий этап. 5-й тур 3 : 0Борац Б-Л

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