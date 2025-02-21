Лестер Сити - Брентфорд 21 Февраля прямая трансляция
Начало трансляции: 21-02-2025 22:00
Стадион: Кинг Пауэр (Лестер, Англия), вместимость: 34310
21 Февраля 2025 года в 23:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 26-й тур
Главный судья: Тони Харрингтон (Кливленд, Англия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лестер Сити - Брентфорд, которое состоится 21 Февраля 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 26-й тур, оно проводится на стадионе: Кинг Пауэр (Лестер, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лестер Сити
Лестер
Брентфорд
Лондон
|30
|вр
|Мадс Хермансен
|25
|зщ
|Войо Кулибали
|3
|зщ
|Ваут Фас
|5
|зщ
|Калеб Околи
|16
|зщ
|Виктор Кристиансен
|6
|пз
|Онинье Ндиди
|24
|пз
|Бубакари Сумаре
|11
|пз
|Билал Эль-Ханнус
|14
|нп
|Бобби де Кордова-Рид
|18
|нп
|Джордан Айю
|9
|нп
|Джейми Варди
|1
|вр
|Марк Флеккен
|20
|зщ
|Кристоффер Аер
|22
|зщ
|Нейтан Коллинз
|5
|зщ
|Итан Пиннок
|6
|пз
|Кристиан Нёргор
|27
|пз
|Витали Янельт
|23
|нп
|Кин Льюис-Поттер
|24
|нп
|Миккель Дамсгор
|19
|нп
|Брайан Мбемо
|11
|нп
|Йоан Висса
|7
|нп
|Кевин Шейд
Главные тренеры
|Руд ван Нистелрой
|Томас Франк
История личных встреч
|30.11.2024
|Англия — Премьер-лига
|13-й тур
|4 : 1
|18.03.2023
|Англия - Премьер-лига
|28-й тур
|1 : 1
|07.08.2022
|Англия - Премьер-лига
|1-й тур
|2 : 2
|20.03.2022
|Англия - Премьер-лига
|30-й тур
|2 : 1
|24.10.2021
|Англия - Премьер-лига
|9-й тур
|1 : 2
|24.01.2021
|Кубок Англии
|1/16 финала
|1 : 3
|25.01.2020
|Кубок Англии
|1/16 финала
|0 : 1
|15.02.2025
|Англия — Премьер-лига
|25-й тур
|0 : 2
|07.02.2025
|Кубок Англии
|1/16 финала
|2 : 1
|01.02.2025
|Англия — Премьер-лига
|24-й тур
|4 : 0
|26.01.2025
|Англия — Премьер-лига
|23-й тур
|1 : 2
|18.01.2025
|Англия — Премьер-лига
|22-й тур
|0 : 2
|15.02.2025
|Англия — Премьер-лига
|25-й тур
|0 : 1
|02.02.2025
|Англия — Премьер-лига
|24-й тур
|0 : 2
|26.01.2025
|Англия — Премьер-лига
|23-й тур
|1 : 2
|18.01.2025
|Англия — Премьер-лига
|22-й тур
|0 : 2
|14.01.2025
|Англия — Премьер-лига
|21-й тур
|2 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|26
|61
| 2
Лига чемпионов
|Арсенал
|25
|53
| 3
Лига чемпионов
|Ноттингем Форест
|25
|47
| 4
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|25
|44
| 5
Лига Европы
|Борнмут
|25
|43
|6
|Челси
|25
|43
|7
|Ньюкасл Юнайтед
|25
|41
|8
|Фулхэм
|25
|39
|9
|Астон Вилла
|26
|39
|10
|Брайтон энд Хоув Альбион
|25
|37
|11
|Брентфорд
|25
|34
|12
|Тоттенхэм Хотспур
|25
|30
|13
|Кристал Пэлас
|25
|30
|14
|Эвертон
|25
|30
|15
|Манчестер Юнайтед
|25
|29
|16
|Вест Хэм Юнайтед
|25
|27
|17
|Вулверхэмптон
|25
|19
| 18
Зона вылета
|Ипсвич Таун
|25
|17
| 19
Зона вылета
|Лестер Сити
|25
|17
| 20
Зона вылета
|Саутгемптон
|25
|9