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Лестер Сити - Брентфорд 21 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 21-02-2025 22:00
Стадион: Кинг Пауэр (Лестер, Англия), вместимость: 34310
21 Февраля 2025 года в 23:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 26-й тур
Главный судья: Тони Харрингтон (Кливленд, Англия);
Лестер Сити
Брентфорд

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лестер Сити - Брентфорд, которое состоится 21 Февраля 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 26-й тур, оно проводится на стадионе: Кинг Пауэр (Лестер, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лестер Сити
Лестер
Брентфорд
Лондон
30 Дания вр Мадс Хермансен
25 Франция зщ Войо Кулибали
3 Бельгия зщ Ваут Фас
5 Италия зщ Калеб Околи
16 Дания зщ Виктор Кристиансен
6 Нигерия пз Онинье Ндиди
24 Франция пз Бубакари Сумаре
11 Марокко пз Билал Эль-Ханнус
14 Ямайка нп Бобби де Кордова-Рид
18 Гана нп Джордан Айю
9 Англия нп Джейми Варди
1 Нидерланды вр Марк Флеккен
20 Норвегия зщ Кристоффер Аер
22 Ирландия зщ Нейтан Коллинз
5 Ямайка зщ Итан Пиннок
6 Дания пз Кристиан Нёргор
27 Германия пз Витали Янельт
23 Англия нп Кин Льюис-Поттер
24 Дания нп Миккель Дамсгор
19 Камерун нп Брайан Мбемо
11 ДР Конго нп Йоан Висса
7 Германия нп Кевин Шейд
Главные тренеры
Нидерланды Руд ван Нистелрой
Дания Томас Франк
История личных встреч
30.11.2024 Англия — Премьер-лига 13-й тур Брентфорд4 : 1Лестер Сити
18.03.2023 Англия - Премьер-лига 28-й тур Брентфорд1 : 1Лестер Сити
07.08.2022 Англия - Премьер-лига 1-й тур Лестер Сити2 : 2Брентфорд
20.03.2022 Англия - Премьер-лига 30-й тур Лестер Сити2 : 1Брентфорд
24.10.2021 Англия - Премьер-лига 9-й тур Брентфорд1 : 2Лестер Сити
24.01.2021 Кубок Англии 1/16 финала Брентфорд1 : 3Лестер Сити
25.01.2020 Кубок Англии 1/16 финала Брентфорд0 : 1Лестер Сити
15.02.2025 Англия — Премьер-лига 25-й тур Лестер Сити0 : 2
07.02.2025 Кубок Англии 1/16 финала 2 : 1Лестер Сити
01.02.2025 Англия — Премьер-лига 24-й тур 4 : 0Лестер Сити
26.01.2025 Англия — Премьер-лига 23-й тур 1 : 2Лестер Сити
18.01.2025 Англия — Премьер-лига 22-й тур Лестер Сити0 : 2
15.02.2025 Англия — Премьер-лига 25-й тур 0 : 1Брентфорд
02.02.2025 Англия — Премьер-лига 24-й тур Брентфорд0 : 2
26.01.2025 Англия — Премьер-лига 23-й тур 1 : 2Брентфорд
18.01.2025 Англия — Премьер-лига 22-й тур Брентфорд0 : 2
14.01.2025 Англия — Премьер-лига 21-й тур Брентфорд2 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ливерпуль2661
2
Лига чемпионов
Арсенал2553
3
Лига чемпионов
Ноттингем Форест2547
4
Лига чемпионов
Манчестер Сити2544
5
Лига Европы
Борнмут2543
6 Челси2543
7 Ньюкасл Юнайтед2541
8 Фулхэм2539
9 Астон Вилла2639
10 Брайтон энд Хоув Альбион2537
11 Брентфорд2534
12 Тоттенхэм Хотспур2530
13 Кристал Пэлас2530
14 Эвертон2530
15 Манчестер Юнайтед2529
16 Вест Хэм Юнайтед2527
17 Вулверхэмптон2519
18
Зона вылета
Ипсвич Таун2517
19
Зона вылета
Лестер Сити2517
20
Зона вылета
Саутгемптон259

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