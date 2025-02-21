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Лечче - Удинезе 21 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 21-02-2025 21:45
Стадион: Этторе Джардиньеро — Виа Дель Маре (Лечче, Италия), вместимость: 33876
21 Февраля 2025 года в 22:45 (+03:00). Италия — Серия А, 26-й тур
Главный судья: Кевин Боначина (Италия);
Лечче
Удинезе

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лечче - Удинезе, которое состоится 21 Февраля 2025 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 26-й тур, оно проводится на стадионе: Этторе Джардиньеро — Виа Дель Маре (Лечче, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лечче
Лечче
Удинезе
Удине
30 Италия вр Владимиро Фальконе
12 Франция зщ Фредерик Жильбер
6 Италия зщ Федерико Баскиротто
19 Франция зщ Габи Жан
25 Италия зщ Антонино Галло
75 Франция пз Бальтазар Пьерре
20 Албания пз Юльбер Рамадани
14 Исландия пз Торир Йоханн Хельгасон
37 Швеция пз Йеспер Карлссон
50 Аргентина нп Сантьяго Пьеротти
9 Черногория нп Никола Крстович
90 Румыния вр Рэзван Сава
19 Нидерланды зщ Кингсли Эхизибуэ
28 Франция зщ Умар Соле
29 Словения зщ Яка Бийол
11 Кот-д'Ивуар зщ Хассан Камара
14 Франция пз Артюр Атта
8 Словения пз Санди Ловрич
25 Швеция пз Йеспер Карлстрём
32 Нидерланды пз Юрген Эккеленкамп
10 Франция нп Флорьян Товен
17 Италия нп Лоренцо Лукка
Главные тренеры
Италия Марко Джампаоло
Германия Коста Руньяич
История личных встреч
05.10.2024 Италия — Серия А 7-й тур Удинезе1 : 0Лечче
13.05.2024 Италия - Серия А 36-й тур Лечче0 : 2Удинезе
23.10.2023 Италия - Серия А 9-й тур Удинезе1 : 1Лечче
28.04.2023 Италия - Серия А Серия А. 32-й тур Лечче1 : 0Удинезе
04.11.2022 Италия - Серия А Серия А. 13-й тур Удинезе1 : 1Лечче
29.07.2020 Италия - Серия А 37-й тур Удинезе1 : 2Лечче
06.01.2020 Италия - Серия А 18-й тур Лечче0 : 1Удинезе
01.02.2012 Италия - Серия А 21-й тур Удинезе2 : 1Лечче
11.09.2011 Италия - Серия А 2-й тур Лечче0 : 2Удинезе
03.04.2011 Италия - Серия А 31-й тур Лечче2 : 0Удинезе
16.02.2025 Италия — Серия А 25-й тур 0 : 0Лечче
09.02.2025 Италия — Серия А 24-й тур Лечче0 : 0
31.01.2025 Италия — Серия А 23-й тур 1 : 3Лечче
26.01.2025 Италия — Серия А 22-й тур Лечче0 : 4
19.01.2025 Италия — Серия А 21-й тур 4 : 1Лечче
16.02.2025 Италия — Серия А 25-й тур Удинезе3 : 0
09.02.2025 Италия — Серия А 24-й тур 1 : 1Удинезе
01.02.2025 Италия — Серия А 23-й тур Удинезе3 : 2
26.01.2025 Италия — Серия А 22-й тур Удинезе1 : 2
20.01.2025 Италия — Серия А 21-й тур 4 : 1Удинезе
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Наполи2556
2
Лига чемпионов
Интер М2554
3
Лига чемпионов
Аталанта2551
4
Лига чемпионов
Ювентус2546
5
Лига Европы
Лацио2546
6
Квалификация Лиги конференций
Фиорентина2542
7 Милан2441
8 Болонья2441
9 Рома2537
10 Удинезе2533
11 Дженоа2530
12 Торино2528
13 Комо2525
14 Кальяри2525
15 Лечче2525
16 Верона2523
17 Эмполи2521
18
Зона вылета
Парма2520
19
Зона вылета
Венеция2516
20
Зона вылета
Монца2514

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