Лечче - Удинезе 21 Февраля прямая трансляция
Начало трансляции: 21-02-2025 21:45
Стадион: Этторе Джардиньеро — Виа Дель Маре (Лечче, Италия), вместимость: 33876
21 Февраля 2025 года в 22:45 (+03:00). Италия — Серия А, 26-й тур
Главный судья: Кевин Боначина (Италия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лечче - Удинезе, которое состоится 21 Февраля 2025 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 26-й тур, оно проводится на стадионе: Этторе Джардиньеро — Виа Дель Маре (Лечче, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лечче
Лечче
Удинезе
Удине
|30
|вр
|Владимиро Фальконе
|12
|зщ
|Фредерик Жильбер
|6
|зщ
|Федерико Баскиротто
|19
|зщ
|Габи Жан
|25
|зщ
|Антонино Галло
|75
|пз
|Бальтазар Пьерре
|20
|пз
|Юльбер Рамадани
|14
|пз
|Торир Йоханн Хельгасон
|37
|пз
|Йеспер Карлссон
|50
|нп
|Сантьяго Пьеротти
|9
|нп
|Никола Крстович
|90
|вр
|Рэзван Сава
|19
|зщ
|Кингсли Эхизибуэ
|28
|зщ
|Умар Соле
|29
|зщ
|Яка Бийол
|11
|зщ
|Хассан Камара
|14
|пз
|Артюр Атта
|8
|пз
|Санди Ловрич
|25
|пз
|Йеспер Карлстрём
|32
|пз
|Юрген Эккеленкамп
|10
|нп
|Флорьян Товен
|17
|нп
|Лоренцо Лукка
Главные тренеры
|Марко Джампаоло
|Коста Руньяич
История личных встреч
|05.10.2024
|Италия — Серия А
|7-й тур
|1 : 0
|13.05.2024
|Италия - Серия А
|36-й тур
|0 : 2
|23.10.2023
|Италия - Серия А
|9-й тур
|1 : 1
|28.04.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 32-й тур
|1 : 0
|04.11.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 13-й тур
|1 : 1
|29.07.2020
|Италия - Серия А
|37-й тур
|1 : 2
|06.01.2020
|Италия - Серия А
|18-й тур
|0 : 1
|01.02.2012
|Италия - Серия А
|21-й тур
|2 : 1
|11.09.2011
|Италия - Серия А
|2-й тур
|0 : 2
|03.04.2011
|Италия - Серия А
|31-й тур
|2 : 0
|16.02.2025
|Италия — Серия А
|25-й тур
|0 : 0
|09.02.2025
|Италия — Серия А
|24-й тур
|0 : 0
|31.01.2025
|Италия — Серия А
|23-й тур
|1 : 3
|26.01.2025
|Италия — Серия А
|22-й тур
|0 : 4
|19.01.2025
|Италия — Серия А
|21-й тур
|4 : 1
|16.02.2025
|Италия — Серия А
|25-й тур
|3 : 0
|09.02.2025
|Италия — Серия А
|24-й тур
|1 : 1
|01.02.2025
|Италия — Серия А
|23-й тур
|3 : 2
|26.01.2025
|Италия — Серия А
|22-й тур
|1 : 2
|20.01.2025
|Италия — Серия А
|21-й тур
|4 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Наполи
|25
|56
| 2
Лига чемпионов
|Интер М
|25
|54
| 3
Лига чемпионов
|Аталанта
|25
|51
| 4
Лига чемпионов
|Ювентус
|25
|46
| 5
Лига Европы
|Лацио
|25
|46
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Фиорентина
|25
|42
|7
|Милан
|24
|41
|8
|Болонья
|24
|41
|9
|Рома
|25
|37
|10
|Удинезе
|25
|33
|11
|Дженоа
|25
|30
|12
|Торино
|25
|28
|13
|Комо
|25
|25
|14
|Кальяри
|25
|25
|15
|Лечче
|25
|25
|16
|Верона
|25
|23
|17
|Эмполи
|25
|21
| 18
Зона вылета
|Парма
|25
|20
| 19
Зона вылета
|Венеция
|25
|16
| 20
Зона вылета
|Монца
|25
|14