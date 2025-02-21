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Бристоль Сити - Мидлсбро 21 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 21-02-2025 21:45
Стадион: Эштон Гейт (Бристоль, Англия), вместимость: 27000
21 Февраля 2025 года в 22:45 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 34-й тур
Бристоль Сити
Мидлсбро

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бристоль Сити - Мидлсбро, которое состоится 21 Февраля 2025 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 34-й тур, оно проводится на стадионе: Эштон Гейт (Бристоль, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бристоль Сити
Бристоль
Мидлсбро
Мидлсбро
История личных встреч
19.10.2024 Англия — Чемпионшип 10-й тур Мидлсбро0 : 2Бристоль Сити
10.02.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 31-й тур Мидлсбро1 : 2Бристоль Сити
25.11.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 17-й тур Бристоль Сити3 : 2Мидлсбро
10.04.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 41-й тур Бристоль Сити2 : 2Мидлсбро
05.11.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 20-й тур Мидлсбро1 : 1Бристоль Сити
19.02.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 33-й тур Бристоль Сити2 : 1Мидлсбро
14.08.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 2-й тур Мидлсбро2 : 1Бристоль Сити
23.02.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 32-й тур Мидлсбро1 : 3Бристоль Сити
20.10.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 6-й тур Бристоль Сити0 : 1Мидлсбро
11.07.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 43-й тур Мидлсбро1 : 3Бристоль Сити
15.02.2025 Англия — Чемпионшип 33-й тур 1 : 1Бристоль Сити
12.02.2025 Англия — Чемпионшип 32-й тур Бристоль Сити2 : 0
09.02.2025 Англия — Чемпионшип 31-й тур Бристоль Сити0 : 1
01.02.2025 Англия — Чемпионшип 30-й тур 1 : 1Бристоль Сити
25.01.2025 Англия — Чемпионшип 29-й тур Бристоль Сити2 : 1
15.02.2025 Англия — Чемпионшип 33-й тур Мидлсбро0 : 1
12.02.2025 Англия — Чемпионшип 32-й тур 3 : 1Мидлсбро
03.02.2025 Англия — Чемпионшип 30-й тур Мидлсбро2 : 3
25.01.2025 Англия — Чемпионшип 29-й тур 2 : 1Мидлсбро
21.01.2025 Англия — Чемпионшип 28-й тур Мидлсбро2 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Лидс Юнайтед3372
2
Повышение
Шеффилд Юнайтед3370
3
Плей-офф
Бёрнли3365
4
Плей-офф
Сандерленд3362
5
Плей-офф
Блэкберн Роверс3351
6
Плей-офф
Вест Бромвич Альбион3348
7 Ковентри Сити3347
8 Бристоль Сити3346
9 Шеффилд Уэнсдей3345
10 Уотфорд3345
11 Мидлсбро3244
12 Норвич Сити3344
13 Куинз Парк Рейнджерс3344
14 Миллуолл3342
15 Престон Норт Энд3342
16 Оксфорд Юнайтед3338
17 Суонси Сити3337
18 Портсмут3336
19 Сток Сити3235
20 Кардифф Сити3232
21 Халл Сити3230
22
Зона вылета
Дерби Каунти3329
23
Зона вылета
Плимут Аргайл3329
24
Зона вылета
Лутон Таун3328

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