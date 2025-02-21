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Бёрнли - Шеффилд Уэнсдей 21 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 21-02-2025 22:00
Стадион: Тёрф Мур (Бернли, Англия), вместимость: 22546
21 Февраля 2025 года в 23:00 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 34-й тур
Бёрнли
Шеффилд Уэнсдей

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бёрнли - Шеффилд Уэнсдей, которое состоится 21 Февраля 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 34-й тур, оно проводится на стадионе: Тёрф Мур (Бернли, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бёрнли
Бёрнли
Шеффилд Уэнсдей
Шеффилд
История личных встреч
19.10.2024 Англия — Чемпионшип 10-й тур Шеффилд Уэнсдей0 : 2Бёрнли
02.02.2016 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 29-й тур Шеффилд Уэнсдей1 : 1Бёрнли
12.09.2015 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 6-й тур Бёрнли3 : 1Шеффилд Уэнсдей
15.02.2025 Англия — Чемпионшип 33-й тур 0 : 0Бёрнли
12.02.2025 Англия — Чемпионшип 32-й тур Бёрнли2 : 0
08.02.2025 Кубок Англии 1/16 финала 0 : 1Бёрнли
04.02.2025 Англия — Чемпионшип 31-й тур Бёрнли1 : 0
01.02.2025 Англия — Чемпионшип 30-й тур 0 : 0Бёрнли
15.02.2025 Англия — Чемпионшип 33-й тур Шеффилд Уэнсдей1 : 2
12.02.2025 Англия — Чемпионшип 32-й тур 0 : 1Шеффилд Уэнсдей
08.02.2025 Англия — Чемпионшип 31-й тур 2 : 1Шеффилд Уэнсдей
01.02.2025 Англия — Чемпионшип 30-й тур Шеффилд Уэнсдей1 : 1
25.01.2025 Англия — Чемпионшип 29-й тур 0 : 2Шеффилд Уэнсдей
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Лидс Юнайтед3372
2
Повышение
Шеффилд Юнайтед3370
3
Плей-офф
Бёрнли3365
4
Плей-офф
Сандерленд3362
5
Плей-офф
Блэкберн Роверс3351
6
Плей-офф
Вест Бромвич Альбион3348
7 Ковентри Сити3347
8 Бристоль Сити3346
9 Шеффилд Уэнсдей3345
10 Уотфорд3345
11 Мидлсбро3244
12 Норвич Сити3344
13 Куинз Парк Рейнджерс3344
14 Миллуолл3342
15 Престон Норт Энд3342
16 Оксфорд Юнайтед3338
17 Суонси Сити3337
18 Портсмут3336
19 Сток Сити3235
20 Кардифф Сити3232
21 Халл Сити3230
22
Зона вылета
Дерби Каунти3329
23
Зона вылета
Плимут Аргайл3329
24
Зона вылета
Лутон Таун3328

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