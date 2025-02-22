Эвертон - Манчестер Юнайтед 22 Февраля прямая трансляция
Начало трансляции: 22-02-2025 14:30
Стадион: Гудисон Парк (Ливерпуль, Англия), вместимость: 40569
22 Февраля 2025 года в 15:30 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 26-й тур
Главный судья: Эндрю Мэдли (Западный Йоркшир, Англия);
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Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эвертон - Манчестер Юнайтед, которое состоится 22 Февраля 2025 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 26-й тур, оно проводится на стадионе: Гудисон Парк (Ливерпуль, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Эвертон
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Манчестер
|1
|вр
|Джордан Пикфорд
|15
|зщ
|Джейк О'Брайен
|6
|зщ
|Джеймс Тарковски
|32
|зщ
|Джеррэд Брэнтуэйт
|19
|зщ
|Виталий Миколенко
|37
|пз
|Джеймс Гарнер
|27
|пз
|Идрисса Гейе
|29
|пз
|Йеспер Линдстрём
|24
|пз
|Карлос Алькарас
|11
|нп
|Джек Харрисон
|14
|нп
|Бету
|24
|вр
|Андре Онана
|4
|зщ
|Маттейс де Лигт
|3
|зщ
|Нуссайр Мазрауи
|5
|зщ
|Гарри Магуайр
|20
|зщ
|Диогу Дало
|8
|пз
|Бруну Фернандеш
|13
|пз
|Патрик Доргу
|17
|пз
|Алехандро Гарначо
|25
|пз
|Мануэль Угарте
|11
|нп
|Джошуа Зиркзее
|9
|нп
|Расмус Хойлунд
Главные тренеры
|Дэвид Мойес
|Рубен Аморим
История личных встреч
|01.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|13-й тур
|4 : 0
|09.03.2024
|Англия - Премьер-лига
|28-й тур
|2 : 0
|26.11.2023
|Англия - Премьер-лига
|13-й тур
|0 : 3
|08.04.2023
|Англия - Премьер-лига
|30-й тур
|2 : 0
|06.01.2023
|Кубок Англии
|1/32 финала
|3 : 1
|09.10.2022
|Англия - Премьер-лига
|10-й тур
|1 : 2
|09.04.2022
|Англия - Премьер-лига
|32-й тур
|1 : 0
|02.10.2021
|Англия - Премьер-лига
|7-й тур
|1 : 1
|07.08.2021
|Товарищеские матчи (клубы) - 2021
|Товарищеские матчи
|4 : 0
|06.02.2021
|Англия - Премьер-лига
|23-й тур
|3 : 3
|15.02.2025
|Англия — Премьер-лига
|25-й тур
|1 : 2
|12.02.2025
|Англия — Премьер-лига
|15-й тур
|2 : 2
|08.02.2025
|Кубок Англии
|1/16 финала
|0 : 2
|01.02.2025
|Англия — Премьер-лига
|24-й тур
|4 : 0
|25.01.2025
|Англия — Премьер-лига
|23-й тур
|0 : 1
|16.02.2025
|Англия — Премьер-лига
|25-й тур
|1 : 0
|07.02.2025
|Кубок Англии
|1/16 финала
|2 : 1
|02.02.2025
|Англия — Премьер-лига
|24-й тур
|0 : 2
|30.01.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 8-й тур
|0 : 2
|26.01.2025
|Англия — Премьер-лига
|23-й тур
|0 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 26-го тура АПЛ: «Эвертон» — «Манчестер Юнайтед». Начало встречи запланировано на 15:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|26
|61
| 2
Лига чемпионов
|Арсенал
|25
|53
| 3
Лига чемпионов
|Ноттингем Форест
|25
|47
| 4
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|25
|44
| 5
Лига Европы
|Борнмут
|25
|43
|6
|Челси
|25
|43
|7
|Ньюкасл Юнайтед
|25
|41
|8
|Фулхэм
|25
|39
|9
|Астон Вилла
|26
|39
|10
|Брайтон энд Хоув Альбион
|25
|37
|11
|Брентфорд
|25
|34
|12
|Тоттенхэм Хотспур
|25
|30
|13
|Кристал Пэлас
|25
|30
|14
|Эвертон
|25
|30
|15
|Манчестер Юнайтед
|25
|29
|16
|Вест Хэм Юнайтед
|25
|27
|17
|Вулверхэмптон
|25
|19
| 18
Зона вылета
|Ипсвич Таун
|25
|17
| 19
Зона вылета
|Лестер Сити
|25
|17
| 20
Зона вылета
|Саутгемптон
|25
|9