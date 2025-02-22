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Эвертон - Манчестер Юнайтед 22 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 22-02-2025 14:30
Стадион: Гудисон Парк (Ливерпуль, Англия), вместимость: 40569
22 Февраля 2025 года в 15:30 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 26-й тур
Главный судья: Эндрю Мэдли (Западный Йоркшир, Англия);
Эвертон
Манчестер Юнайтед

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эвертон - Манчестер Юнайтед, которое состоится 22 Февраля 2025 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 26-й тур, оно проводится на стадионе: Гудисон Парк (Ливерпуль, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Эвертон
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Манчестер
1 Англия вр Джордан Пикфорд
15 Ирландия зщ Джейк О'Брайен
6 Англия зщ Джеймс Тарковски
32 Англия зщ Джеррэд Брэнтуэйт
19 Украина зщ Виталий Миколенко
37 Англия пз Джеймс Гарнер
27 Сенегал пз Идрисса Гейе
29 Дания пз Йеспер Линдстрём
24 Аргентина пз Карлос Алькарас
11 Англия нп Джек Харрисон
14 Гвинея-Бисау нп Бету
24 Камерун вр Андре Онана
4 Нидерланды зщ Маттейс де Лигт
3 Марокко зщ Нуссайр Мазрауи
5 Англия зщ Гарри Магуайр
20 Португалия зщ Диогу Дало
8 Португалия пз Бруну Фернандеш
13 Дания пз Патрик Доргу
17 Аргентина пз Алехандро Гарначо
25 Уругвай пз Мануэль Угарте
11 Нидерланды нп Джошуа Зиркзее
9 Дания нп Расмус Хойлунд
Главные тренеры
Шотландия Дэвид Мойес
Португалия Рубен Аморим
История личных встреч
01.12.2024 Англия — Премьер-лига 13-й тур Манчестер Юнайтед4 : 0Эвертон
09.03.2024 Англия - Премьер-лига 28-й тур Манчестер Юнайтед2 : 0Эвертон
26.11.2023 Англия - Премьер-лига 13-й тур Эвертон0 : 3Манчестер Юнайтед
08.04.2023 Англия - Премьер-лига 30-й тур Манчестер Юнайтед2 : 0Эвертон
06.01.2023 Кубок Англии 1/32 финала Манчестер Юнайтед3 : 1Эвертон
09.10.2022 Англия - Премьер-лига 10-й тур Эвертон1 : 2Манчестер Юнайтед
09.04.2022 Англия - Премьер-лига 32-й тур Эвертон1 : 0Манчестер Юнайтед
02.10.2021 Англия - Премьер-лига 7-й тур Манчестер Юнайтед1 : 1Эвертон
07.08.2021 Товарищеские матчи (клубы) - 2021 Товарищеские матчи Манчестер Юнайтед4 : 0Эвертон
06.02.2021 Англия - Премьер-лига 23-й тур Манчестер Юнайтед3 : 3Эвертон
15.02.2025 Англия — Премьер-лига 25-й тур 1 : 2Эвертон
12.02.2025 Англия — Премьер-лига 15-й тур Эвертон2 : 2
08.02.2025 Кубок Англии 1/16 финала Эвертон0 : 2
01.02.2025 Англия — Премьер-лига 24-й тур Эвертон4 : 0
25.01.2025 Англия — Премьер-лига 23-й тур 0 : 1Эвертон
16.02.2025 Англия — Премьер-лига 25-й тур 1 : 0Манчестер Юнайтед
07.02.2025 Кубок Англии 1/16 финала Манчестер Юнайтед2 : 1
02.02.2025 Англия — Премьер-лига 24-й тур Манчестер Юнайтед0 : 2
30.01.2025 Лига Европы Общий этап. 8-й тур 0 : 2Манчестер Юнайтед
26.01.2025 Англия — Премьер-лига 23-й тур 0 : 1Манчестер Юнайтед
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 26-го тура АПЛ: «Эвертон» — «Манчестер Юнайтед». Начало встречи запланировано на 15:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ливерпуль2661
2
Лига чемпионов
Арсенал2553
3
Лига чемпионов
Ноттингем Форест2547
4
Лига чемпионов
Манчестер Сити2544
5
Лига Европы
Борнмут2543
6 Челси2543
7 Ньюкасл Юнайтед2541
8 Фулхэм2539
9 Астон Вилла2639
10 Брайтон энд Хоув Альбион2537
11 Брентфорд2534
12 Тоттенхэм Хотспур2530
13 Кристал Пэлас2530
14 Эвертон2530
15 Манчестер Юнайтед2529
16 Вест Хэм Юнайтед2527
17 Вулверхэмптон2519
18
Зона вылета
Ипсвич Таун2517
19
Зона вылета
Лестер Сити2517
20
Зона вылета
Саутгемптон259

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