Саутгемптон - Брайтон энд Хоув Альбион 22 Февраля прямая трансляция
Начало трансляции: 22-02-2025 17:00
Стадион: Сент-Мэри (Саутгемптон, Англия), вместимость: 32689
22 Февраля 2025 года в 18:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 26-й тур
Главный судья: Даррен Бонд (Ланкашир, Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Саутгемптон - Брайтон энд Хоув Альбион, которое состоится 22 Февраля 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 26-й тур, оно проводится на стадионе: Сент-Мэри (Саутгемптон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Саутгемптон
Саутгемптон
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
|30
|вр
|Аарон Рамсдейл
|14
|зщ
|Джеймс Бри
|35
|зщ
|Ян Беднарек
|15
|зщ
|Натан Вуд-Гордон
|2
|зщ
|Кайл Уолкер-Питерс
|34
|зщ
|Велингтон
|26
|пз
|Лесли Угочукву
|7
|пз
|Джо Арибо
|18
|пз
|Матеуш Фернандеш
|33
|нп
|Тайлер Диблинг
|32
|нп
|Пол Онуачу
|1
|вр
|Барт Вербрюгген
|34
|зщ
|Йоэл Велтман
|29
|зщ
|Ян Паул ван Хекке
|4
|зщ
|Адам Уэбстер
|2
|зщ
|Тарик Лэмпти
|20
|пз
|Карлос Балеба
|41
|пз
|Джек Хиншелвуд
|17
|нп
|Янкуба Минте
|22
|нп
|Каору Митома
|14
|нп
|Жоржиньо Рюттер
|18
|нп
|Дэнни Уэлбек
Главные тренеры
|Иван Юрич
|Фабиан Марк Хюрцелер
История личных встреч
|29.11.2024
|Англия — Премьер-лига
|13-й тур
|1 : 1
|21.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|37-й тур
|3 : 1
|26.12.2022
|Англия - Премьер-лига
|17-й тур
|1 : 3
|24.04.2022
|Англия - Премьер-лига
|34-й тур
|2 : 2
|04.12.2021
|Англия - Премьер-лига
|15-й тур
|1 : 1
|14.03.2021
|Англия - Премьер-лига
|28-й тур
|1 : 2
|07.12.2020
|Англия - Премьер-лига
|11-й тур
|1 : 2
|16.07.2020
|Англия - Премьер-лига
|36-й тур
|1 : 1
|24.08.2019
|Англия - Премьер-лига
|3-й тур
|0 : 2
|30.03.2019
|Англия - Премьер-лига
|32-й тур
|0 : 1
|15.02.2025
|Англия — Премьер-лига
|25-й тур
|1 : 3
|08.02.2025
|Кубок Англии
|1/16 финала
|0 : 1
|01.02.2025
|Англия — Премьер-лига
|24-й тур
|1 : 2
|25.01.2025
|Англия — Премьер-лига
|23-й тур
|1 : 3
|19.01.2025
|Англия — Премьер-лига
|22-й тур
|3 : 2
|14.02.2025
|Англия — Премьер-лига
|25-й тур
|3 : 0
|08.02.2025
|Кубок Англии
|1/16 финала
|2 : 1
|01.02.2025
|Англия — Премьер-лига
|24-й тур
|7 : 0
|25.01.2025
|Англия — Премьер-лига
|23-й тур
|0 : 1
|19.01.2025
|Англия — Премьер-лига
|22-й тур
|1 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|26
|61
| 2
Лига чемпионов
|Арсенал
|25
|53
| 3
Лига чемпионов
|Ноттингем Форест
|25
|47
| 4
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|25
|44
| 5
Лига Европы
|Борнмут
|25
|43
|6
|Челси
|25
|43
|7
|Ньюкасл Юнайтед
|25
|41
|8
|Фулхэм
|25
|39
|9
|Астон Вилла
|26
|39
|10
|Брайтон энд Хоув Альбион
|25
|37
|11
|Брентфорд
|25
|34
|12
|Тоттенхэм Хотспур
|25
|30
|13
|Кристал Пэлас
|25
|30
|14
|Эвертон
|25
|30
|15
|Манчестер Юнайтед
|25
|29
|16
|Вест Хэм Юнайтед
|25
|27
|17
|Вулверхэмптон
|25
|19
| 18
Зона вылета
|Ипсвич Таун
|25
|17
| 19
Зона вылета
|Лестер Сити
|25
|17
| 20
Зона вылета
|Саутгемптон
|25
|9