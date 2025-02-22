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Саутгемптон - Брайтон энд Хоув Альбион 22 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 22-02-2025 17:00
Стадион: Сент-Мэри (Саутгемптон, Англия), вместимость: 32689
22 Февраля 2025 года в 18:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 26-й тур
Главный судья: Даррен Бонд (Ланкашир, Англия);
Саутгемптон
Брайтон энд Хоув Альбион

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Саутгемптон - Брайтон энд Хоув Альбион, которое состоится 22 Февраля 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 26-й тур, оно проводится на стадионе: Сент-Мэри (Саутгемптон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Саутгемптон
Саутгемптон
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
30 Англия вр Аарон Рамсдейл
14 Англия зщ Джеймс Бри
35 Польша зщ Ян Беднарек
15 Англия зщ Натан Вуд-Гордон
2 Англия зщ Кайл Уолкер-Питерс
34 Бразилия зщ Велингтон
26 Франция пз Лесли Угочукву
7 Нигерия пз Джо Арибо
18 Португалия пз Матеуш Фернандеш
33 Англия нп Тайлер Диблинг
32 Нигерия нп Пол Онуачу
1 Нидерланды вр Барт Вербрюгген
34 Нидерланды зщ Йоэл Велтман
29 Нидерланды зщ Ян Паул ван Хекке
4 Англия зщ Адам Уэбстер
2 Гана зщ Тарик Лэмпти
20 Камерун пз Карлос Балеба
41 Англия пз Джек Хиншелвуд
17 Гамбия нп Янкуба Минте
22 Япония нп Каору Митома
14 Франция нп Жоржиньо Рюттер
18 Англия нп Дэнни Уэлбек
Главные тренеры
Хорватия Иван Юрич
Германия Фабиан Марк Хюрцелер
История личных встреч
29.11.2024 Англия — Премьер-лига 13-й тур Брайтон энд Хоув Альбион1 : 1Саутгемптон
21.05.2023 Англия - Премьер-лига 37-й тур Брайтон энд Хоув Альбион3 : 1Саутгемптон
26.12.2022 Англия - Премьер-лига 17-й тур Саутгемптон1 : 3Брайтон энд Хоув Альбион
24.04.2022 Англия - Премьер-лига 34-й тур Брайтон энд Хоув Альбион2 : 2Саутгемптон
04.12.2021 Англия - Премьер-лига 15-й тур Саутгемптон1 : 1Брайтон энд Хоув Альбион
14.03.2021 Англия - Премьер-лига 28-й тур Саутгемптон1 : 2Брайтон энд Хоув Альбион
07.12.2020 Англия - Премьер-лига 11-й тур Брайтон энд Хоув Альбион1 : 2Саутгемптон
16.07.2020 Англия - Премьер-лига 36-й тур Саутгемптон1 : 1Брайтон энд Хоув Альбион
24.08.2019 Англия - Премьер-лига 3-й тур Брайтон энд Хоув Альбион0 : 2Саутгемптон
30.03.2019 Англия - Премьер-лига 32-й тур Брайтон энд Хоув Альбион0 : 1Саутгемптон
15.02.2025 Англия — Премьер-лига 25-й тур Саутгемптон1 : 3
08.02.2025 Кубок Англии 1/16 финала Саутгемптон0 : 1
01.02.2025 Англия — Премьер-лига 24-й тур 1 : 2Саутгемптон
25.01.2025 Англия — Премьер-лига 23-й тур Саутгемптон1 : 3
19.01.2025 Англия — Премьер-лига 22-й тур 3 : 2Саутгемптон
14.02.2025 Англия — Премьер-лига 25-й тур Брайтон энд Хоув Альбион3 : 0
08.02.2025 Кубок Англии 1/16 финала Брайтон энд Хоув Альбион2 : 1
01.02.2025 Англия — Премьер-лига 24-й тур 7 : 0Брайтон энд Хоув Альбион
25.01.2025 Англия — Премьер-лига 23-й тур Брайтон энд Хоув Альбион0 : 1
19.01.2025 Англия — Премьер-лига 22-й тур 1 : 3Брайтон энд Хоув Альбион
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ливерпуль2661
2
Лига чемпионов
Арсенал2553
3
Лига чемпионов
Ноттингем Форест2547
4
Лига чемпионов
Манчестер Сити2544
5
Лига Европы
Борнмут2543
6 Челси2543
7 Ньюкасл Юнайтед2541
8 Фулхэм2539
9 Астон Вилла2639
10 Брайтон энд Хоув Альбион2537
11 Брентфорд2534
12 Тоттенхэм Хотспур2530
13 Кристал Пэлас2530
14 Эвертон2530
15 Манчестер Юнайтед2529
16 Вест Хэм Юнайтед2527
17 Вулверхэмптон2519
18
Зона вылета
Ипсвич Таун2517
19
Зона вылета
Лестер Сити2517
20
Зона вылета
Саутгемптон259

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