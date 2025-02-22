Арсенал - Вест Хэм 22 Февраля прямая трансляция
Начало трансляции: 22-02-2025 17:00
Стадион: Эмирейтс (Лондон, Англия), вместимость: 60383
22 Февраля 2025 года в 18:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 26-й тур
Главный судья: Крэйг Поусон (Южный Йоркшир, Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арсенал - Вест Хэм Юнайтед, которое состоится 22 Февраля 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 26-й тур, оно проводится на стадионе: Эмирейтс (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Арсенал
Лондон
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
|22
|вр
|Давид Райя
|12
|зщ
|Юрриен Тимбер
|2
|зщ
|Вильям Салиба
|6
|зщ
|Габриэл Магальяйнс
|49
|пз
|Майлз Льюис-Скелли
|8
|пз
|Мартин Эдегор
|5
|пз
|Томас Парти
|41
|пз
|Деклан Райс
|23
|пз
|Микель Мерино
|53
|нп
|Итан Нванери
|19
|нп
|Леандро Троссард
|23
|вр
|Альфонс Ареола
|15
|зщ
|Константинос Мавропанос
|25
|зщ
|Жан-Клер Тодибо
|26
|зщ
|Макс Килман
|29
|зщ
|Аарон Ван-Биссака
|33
|зщ
|Эмерсон Палмиери
|19
|пз
|Эдсон Альварес
|28
|пз
|Томаш Соучек
|14
|пз
|Мохаммед Кудус
|4
|пз
|Карлос Солер
|20
|нп
|Джаррод Боуэн
Главные тренеры
|Микель Артета
|Хулен Лопетеги
История личных встреч
|30.11.2024
|Англия — Премьер-лига
|13-й тур
|2 : 5
|11.02.2024
|Англия - Премьер-лига
|24-й тур
|0 : 6
|28.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|19-й тур
|0 : 2
|01.11.2023
|Англия - Кубок лиги
|1/8 финала
|3 : 1
|16.04.2023
|Англия - Премьер-лига
|31-й тур
|2 : 2
|26.12.2022
|Англия - Премьер-лига
|17-й тур
|3 : 1
|01.05.2022
|Англия - Премьер-лига
|35-й тур
|1 : 2
|15.12.2021
|Англия - Премьер-лига
|17-й тур
|2 : 0
|21.03.2021
|Англия - Премьер-лига
|29-й тур
|3 : 3
|19.09.2020
|Англия - Премьер-лига
|2-й тур
|2 : 1
|15.02.2025
|Англия — Премьер-лига
|25-й тур
|0 : 2
|05.02.2025
|Англия — Кубок лиги
|1/2 финала. 2-й матч
|2 : 0
|02.02.2025
|Англия — Премьер-лига
|24-й тур
|5 : 1
|29.01.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 8-й тур
|1 : 2
|25.01.2025
|Англия — Премьер-лига
|23-й тур
|0 : 1
|15.02.2025
|Англия — Премьер-лига
|25-й тур
|0 : 1
|03.02.2025
|Англия — Премьер-лига
|24-й тур
|2 : 1
|26.01.2025
|Англия — Премьер-лига
|23-й тур
|1 : 1
|18.01.2025
|Англия — Премьер-лига
|22-й тур
|0 : 2
|14.01.2025
|Англия — Премьер-лига
|21-й тур
|3 : 2
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 26-го тура АПЛ: «Арсенал» — «Вест Хэм Юнайтед». Начало лондонского дерби запланировано на 18:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|26
|61
| 2
Лига чемпионов
|Арсенал
|25
|53
| 3
Лига чемпионов
|Ноттингем Форест
|25
|47
| 4
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|25
|44
| 5
Лига Европы
|Борнмут
|25
|43
|6
|Челси
|25
|43
|7
|Ньюкасл Юнайтед
|25
|41
|8
|Фулхэм
|25
|39
|9
|Астон Вилла
|26
|39
|10
|Брайтон энд Хоув Альбион
|25
|37
|11
|Брентфорд
|25
|34
|12
|Тоттенхэм Хотспур
|25
|30
|13
|Кристал Пэлас
|25
|30
|14
|Эвертон
|25
|30
|15
|Манчестер Юнайтед
|25
|29
|16
|Вест Хэм Юнайтед
|25
|27
|17
|Вулверхэмптон
|25
|19
| 18
Зона вылета
|Ипсвич Таун
|25
|17
| 19
Зона вылета
|Лестер Сити
|25
|17
| 20
Зона вылета
|Саутгемптон
|25
|9