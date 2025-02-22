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Арсенал - Вест Хэм 22 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 22-02-2025 17:00
Стадион: Эмирейтс (Лондон, Англия), вместимость: 60383
22 Февраля 2025 года в 18:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 26-й тур
Главный судья: Крэйг Поусон (Южный Йоркшир, Англия);
Арсенал
Вест Хэм Юнайтед

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арсенал - Вест Хэм Юнайтед, которое состоится 22 Февраля 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 26-й тур, оно проводится на стадионе: Эмирейтс (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Арсенал
Лондон
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
22 Испания вр Давид Райя
12 Нидерланды зщ Юрриен Тимбер
2 Франция зщ Вильям Салиба
6 Бразилия зщ Габриэл Магальяйнс
49 Англия пз Майлз Льюис-Скелли
8 Норвегия пз Мартин Эдегор
5 Гана пз Томас Парти
41 Англия пз Деклан Райс
23 Испания пз Микель Мерино
53 Англия нп Итан Нванери
19 Бельгия нп Леандро Троссард
23 Франция вр Альфонс Ареола
15 Греция зщ Константинос Мавропанос
25 Франция зщ Жан-Клер Тодибо
26 Англия зщ Макс Килман
29 Англия зщ Аарон Ван-Биссака
33 Италия зщ Эмерсон Палмиери
19 Мексика пз Эдсон Альварес
28 Чехия пз Томаш Соучек
14 Гана пз Мохаммед Кудус
4 Испания пз Карлос Солер
20 Англия нп Джаррод Боуэн
Главные тренеры
Испания Микель Артета
Испания Хулен Лопетеги
История личных встреч
30.11.2024 Англия — Премьер-лига 13-й тур Вест Хэм Юнайтед2 : 5Арсенал
11.02.2024 Англия - Премьер-лига 24-й тур Вест Хэм Юнайтед0 : 6Арсенал
28.12.2023 Англия - Премьер-лига 19-й тур Арсенал0 : 2Вест Хэм Юнайтед
01.11.2023 Англия - Кубок лиги 1/8 финала Вест Хэм Юнайтед3 : 1Арсенал
16.04.2023 Англия - Премьер-лига 31-й тур Вест Хэм Юнайтед2 : 2Арсенал
26.12.2022 Англия - Премьер-лига 17-й тур Арсенал3 : 1Вест Хэм Юнайтед
01.05.2022 Англия - Премьер-лига 35-й тур Вест Хэм Юнайтед1 : 2Арсенал
15.12.2021 Англия - Премьер-лига 17-й тур Арсенал2 : 0Вест Хэм Юнайтед
21.03.2021 Англия - Премьер-лига 29-й тур Вест Хэм Юнайтед3 : 3Арсенал
19.09.2020 Англия - Премьер-лига 2-й тур Арсенал2 : 1Вест Хэм Юнайтед
15.02.2025 Англия — Премьер-лига 25-й тур 0 : 2Арсенал
05.02.2025 Англия — Кубок лиги 1/2 финала. 2-й матч 2 : 0Арсенал
02.02.2025 Англия — Премьер-лига 24-й тур Арсенал5 : 1
29.01.2025 Лига чемпионов Общий этап. 8-й тур 1 : 2Арсенал
25.01.2025 Англия — Премьер-лига 23-й тур 0 : 1Арсенал
15.02.2025 Англия — Премьер-лига 25-й тур Вест Хэм Юнайтед0 : 1
03.02.2025 Англия — Премьер-лига 24-й тур 2 : 1Вест Хэм Юнайтед
26.01.2025 Англия — Премьер-лига 23-й тур 1 : 1Вест Хэм Юнайтед
18.01.2025 Англия — Премьер-лига 22-й тур Вест Хэм Юнайтед0 : 2
14.01.2025 Англия — Премьер-лига 21-й тур Вест Хэм Юнайтед3 : 2
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 26-го тура АПЛ: «Арсенал» — «Вест Хэм Юнайтед». Начало лондонского дерби запланировано на 18:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ливерпуль2661
2
Лига чемпионов
Арсенал2553
3
Лига чемпионов
Ноттингем Форест2547
4
Лига чемпионов
Манчестер Сити2544
5
Лига Европы
Борнмут2543
6 Челси2543
7 Ньюкасл Юнайтед2541
8 Фулхэм2539
9 Астон Вилла2639
10 Брайтон энд Хоув Альбион2537
11 Брентфорд2534
12 Тоттенхэм Хотспур2530
13 Кристал Пэлас2530
14 Эвертон2530
15 Манчестер Юнайтед2529
16 Вест Хэм Юнайтед2527
17 Вулверхэмптон2519
18
Зона вылета
Ипсвич Таун2517
19
Зона вылета
Лестер Сити2517
20
Зона вылета
Саутгемптон259

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