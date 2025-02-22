Борнмут - Вулверхэмптон 22 Февраля прямая трансляция
Начало трансляции: 22-02-2025 17:00
Стадион: Виталити (Борнмут, Англия), вместимость: 12000
22 Февраля 2025 года в 18:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 26-й тур
Главный судья: Майкл Солсбери (Англия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Борнмут - Вулверхэмптон, которое состоится 22 Февраля 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 26-й тур, оно проводится на стадионе: Виталити (Борнмут, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Борнмут
Борнмут
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
|13
|вр
|Кепа Аррисабалага
|27
|зщ
|Илья Забарный
|2
|зщ
|Деан Хёйсен
|3
|зщ
|Милош Керкез
|4
|пз
|Льюис Кук
|10
|пз
|Райан Кристи
|12
|пз
|Тайлер Адамс
|7
|нп
|Дэвид Брукс
|19
|нп
|Джастин Клюйверт
|24
|нп
|Антуан Семеньо
|11
|нп
|Данго Уаттара
|1
|вр
|Жозе Са
|2
|зщ
|Мэтт Доэрти
|4
|зщ
|Сантьяго Буэно
|24
|зщ
|Тоти
|22
|зщ
|Нелсон Семеду
|3
|зщ
|Райан Аит-Нури
|7
|пз
|Андре Триндаде
|8
|пз
|Жоао Гомес
|27
|пз
|Жан-Рикнер Беллегард
|5
|пз
|Маршалл Мунеци
|10
|нп
|Матеус Кунья
Главные тренеры
|Андони Ираола
|Витор Перейра
История личных встреч
|30.11.2024
|Англия — Премьер-лига
|13-й тур
|2 : 4
|24.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|29-й тур
|0 : 1
|21.10.2023
|Англия - Премьер-лига
|9-й тур
|1 : 2
|18.02.2023
|Англия - Премьер-лига
|24-й тур
|0 : 1
|31.08.2022
|Англия - Премьер-лига
|5-й тур
|0 : 0
|24.06.2020
|Англия - Премьер-лига
|31-й тур
|1 : 0
|23.11.2019
|Англия - Премьер-лига
|13-й тур
|1 : 2
|23.02.2019
|Англия - Премьер-лига
|27-й тур
|1 : 1
|15.12.2018
|Англия - Премьер-лига
|17-й тур
|2 : 0
|03.03.2015
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 35-й тур
|2 : 1
|15.02.2025
|Англия — Премьер-лига
|25-й тур
|1 : 3
|08.02.2025
|Кубок Англии
|1/16 финала
|0 : 2
|01.02.2025
|Англия — Премьер-лига
|24-й тур
|0 : 2
|25.01.2025
|Англия — Премьер-лига
|23-й тур
|5 : 0
|18.01.2025
|Англия — Премьер-лига
|22-й тур
|1 : 4
|16.02.2025
|Англия — Премьер-лига
|25-й тур
|2 : 1
|09.02.2025
|Кубок Англии
|1/16 финала
|0 : 2
|01.02.2025
|Англия — Премьер-лига
|24-й тур
|2 : 0
|25.01.2025
|Англия — Премьер-лига
|23-й тур
|0 : 1
|20.01.2025
|Англия — Премьер-лига
|22-й тур
|3 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|26
|61
| 2
Лига чемпионов
|Арсенал
|25
|53
| 3
Лига чемпионов
|Ноттингем Форест
|25
|47
| 4
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|25
|44
| 5
Лига Европы
|Борнмут
|25
|43
|6
|Челси
|25
|43
|7
|Ньюкасл Юнайтед
|25
|41
|8
|Фулхэм
|25
|39
|9
|Астон Вилла
|26
|39
|10
|Брайтон энд Хоув Альбион
|25
|37
|11
|Брентфорд
|25
|34
|12
|Тоттенхэм Хотспур
|25
|30
|13
|Кристал Пэлас
|25
|30
|14
|Эвертон
|25
|30
|15
|Манчестер Юнайтед
|25
|29
|16
|Вест Хэм Юнайтед
|25
|27
|17
|Вулверхэмптон
|25
|19
| 18
Зона вылета
|Ипсвич Таун
|25
|17
| 19
Зона вылета
|Лестер Сити
|25
|17
| 20
Зона вылета
|Саутгемптон
|25
|9