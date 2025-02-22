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Борнмут - Вулверхэмптон 22 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 22-02-2025 17:00
Стадион: Виталити (Борнмут, Англия), вместимость: 12000
22 Февраля 2025 года в 18:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 26-й тур
Главный судья: Майкл Солсбери (Англия);
Борнмут
Вулверхэмптон

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Борнмут - Вулверхэмптон, которое состоится 22 Февраля 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 26-й тур, оно проводится на стадионе: Виталити (Борнмут, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Борнмут
Борнмут
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
13ИспанияврКепа Аррисабалага
27УкраиназщИлья Забарный
2НидерландызщДеан Хёйсен
3ВенгриязщМилош Керкез
4АнглияпзЛьюис Кук
10ШотландияпзРайан Кристи
12СШАпзТайлер Адамс
7УэльснпДэвид Брукс
19НидерландынпДжастин Клюйверт
24ГананпАнтуан Семеньо
11Буркина-ФасонпДанго Уаттара
1ПортугалияврЖозе Са
2ИрландиязщМэтт Доэрти
4УругвайзщСантьяго Буэно
24Португалиязщ Тоти
22ПортугалиязщНелсон Семеду
3АлжирзщРайан Аит-Нури
7Бразилияпз Андре Триндаде
8БразилияпзЖоао Гомес
27ФранцияпзЖан-Рикнер Беллегард
5ЗимбабвепзМаршалл Мунеци
10БразилиянпМатеус Кунья
Главные тренеры
ИспанияАндони Ираола
ПортугалияВитор Перейра
История личных встреч
30.11.2024Англия — Премьер-лига13-й турВулверхэмптон2 : 4Борнмут
24.04.2024Англия - Премьер-лига29-й турВулверхэмптон0 : 1Борнмут
21.10.2023Англия - Премьер-лига9-й турБорнмут1 : 2Вулверхэмптон
18.02.2023Англия - Премьер-лига24-й турВулверхэмптон0 : 1Борнмут
31.08.2022Англия - Премьер-лига5-й турБорнмут0 : 0Вулверхэмптон
24.06.2020Англия - Премьер-лига31-й турВулверхэмптон1 : 0Борнмут
23.11.2019Англия - Премьер-лига13-й турБорнмут1 : 2Вулверхэмптон
23.02.2019Англия - Премьер-лига27-й турБорнмут1 : 1Вулверхэмптон
15.12.2018Англия - Премьер-лига17-й турВулверхэмптон2 : 0Борнмут
03.03.2015Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 35-й турБорнмут2 : 1Вулверхэмптон
15.02.2025Англия — Премьер-лига25-й тур1 : 3Борнмут
08.02.2025Кубок Англии1/16 финала0 : 2Борнмут
01.02.2025Англия — Премьер-лига24-й турБорнмут0 : 2
25.01.2025Англия — Премьер-лига23-й турБорнмут5 : 0
18.01.2025Англия — Премьер-лига22-й тур1 : 4Борнмут
16.02.2025Англия — Премьер-лига25-й тур2 : 1Вулверхэмптон
09.02.2025Кубок Англии1/16 финала0 : 2Вулверхэмптон
01.02.2025Англия — Премьер-лига24-й турВулверхэмптон2 : 0
25.01.2025Англия — Премьер-лига23-й турВулверхэмптон0 : 1
20.01.2025Англия — Премьер-лига22-й тур3 : 1Вулверхэмптон
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ливерпуль2661
2
Лига чемпионов
Арсенал2553
3
Лига чемпионов
Ноттингем Форест2547
4
Лига чемпионов
Манчестер Сити2544
5
Лига Европы
Борнмут2543
6 Челси2543
7 Ньюкасл Юнайтед2541
8 Фулхэм2539
9 Астон Вилла2639
10 Брайтон энд Хоув Альбион2537
11 Брентфорд2534
12 Тоттенхэм Хотспур2530
13 Кристал Пэлас2530
14 Эвертон2530
15 Манчестер Юнайтед2529
16 Вест Хэм Юнайтед2527
17 Вулверхэмптон2519
18
Зона вылета
Ипсвич Таун2517
19
Зона вылета
Лестер Сити2517
20
Зона вылета
Саутгемптон259

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