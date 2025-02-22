Астон Вилла - Челси 22 Февраля прямая трансляция
Начало трансляции: 22-02-2025 19:30
Стадион: Вилла Парк (Бирмингем, Англия), вместимость: 42788
22 Февраля 2025 года в 20:30 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 26-й тур
Главный судья: Майкл Оливер (Ашингтон, Англия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Астон Вилла - Челси, которое состоится 22 Февраля 2025 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 26-й тур, оно проводится на стадионе: Вилла Парк (Бирмингем, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Астон Вилла
Бирмингем
Челси
Лондон
|23
|вр
|Эмилиано Мартинес
|16
|зщ
|Андрес Гарсия
|4
|зщ
|Эзри Конса
|5
|зщ
|Тайрон Мингз
|12
|зщ
|Лука Динь
|7
|пз
|Джон Макгинн
|8
|пз
|Юри Тилеманс
|9
|пз
|Маркус Рашфорд
|27
|нп
|Морган Роджерс
|21
|нп
|Марко Асенсио
|11
|нп
|Олли Уоткинс
|12
|вр
|Филип Йоргенсен
|24
|зщ
|Рис Джеймс
|4
|зщ
|Тосин Адарабиойо
|6
|зщ
|Леви Колвилл
|3
|зщ
|Марк Кукурелья
|25
|пз
|Мойсес Кайседо
|8
|пз
|Энцо Фернандес
|20
|пз
|Коул Палмер
|18
|пз
|Кристофер Нкунку
|7
|нп
|Педру Нету
|19
|нп
|Джейдон Санчо
Главные тренеры
|Унаи Эмери
|Энцо Мареска
История личных встреч
|01.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|13-й тур
|3 : 0
|27.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|35-й тур
|2 : 2
|07.02.2024
|Кубок Англии
|1/16 финала. 0-й матч
|1 : 3
|26.01.2024
|Кубок Англии
|1/16 финала. 4-й матч
|0 : 0
|24.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|6-й тур
|0 : 1
|01.04.2023
|Англия - Премьер-лига
|29-й тур
|0 : 2
|11.12.2022
|Товарищеские матчи (клубы) - 2022
|Товарищеские матчи
|1 : 0
|16.10.2022
|Англия - Премьер-лига
|11-й тур
|0 : 2
|26.12.2021
|Англия - Премьер-лига
|19-й тур
|1 : 3
|22.09.2021
|Англия - Кубок лиги
|3-й раунд
|1 : 1 4 : 3
|19.02.2025
|Англия — Премьер-лига
|29-й тур
|2 : 2
|15.02.2025
|Англия — Премьер-лига
|25-й тур
|1 : 1
|09.02.2025
|Кубок Англии
|1/16 финала
|2 : 1
|01.02.2025
|Англия — Премьер-лига
|24-й тур
|2 : 0
|29.01.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 8-й тур
|4 : 2
|14.02.2025
|Англия — Премьер-лига
|25-й тур
|3 : 0
|08.02.2025
|Кубок Англии
|1/16 финала
|2 : 1
|03.02.2025
|Англия — Премьер-лига
|24-й тур
|2 : 1
|25.01.2025
|Англия — Премьер-лига
|23-й тур
|3 : 1
|20.01.2025
|Англия — Премьер-лига
|22-й тур
|3 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 26-го тура АПЛ: «Астон Вилла» — «Челси». Начало встречи запланировано на 20:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|26
|61
| 2
Лига чемпионов
|Арсенал
|25
|53
| 3
Лига чемпионов
|Ноттингем Форест
|25
|47
| 4
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|25
|44
| 5
Лига Европы
|Борнмут
|25
|43
|6
|Челси
|25
|43
|7
|Ньюкасл Юнайтед
|25
|41
|8
|Фулхэм
|25
|39
|9
|Астон Вилла
|26
|39
|10
|Брайтон энд Хоув Альбион
|25
|37
|11
|Брентфорд
|25
|34
|12
|Тоттенхэм Хотспур
|25
|30
|13
|Кристал Пэлас
|25
|30
|14
|Эвертон
|25
|30
|15
|Манчестер Юнайтед
|25
|29
|16
|Вест Хэм Юнайтед
|25
|27
|17
|Вулверхэмптон
|25
|19
| 18
Зона вылета
|Ипсвич Таун
|25
|17
| 19
Зона вылета
|Лестер Сити
|25
|17
| 20
Зона вылета
|Саутгемптон
|25
|9