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Астон Вилла - Челси 22 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 22-02-2025 19:30
Стадион: Вилла Парк (Бирмингем, Англия), вместимость: 42788
22 Февраля 2025 года в 20:30 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 26-й тур
Главный судья: Майкл Оливер (Ашингтон, Англия);
Астон Вилла
Челси

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Астон Вилла - Челси, которое состоится 22 Февраля 2025 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 26-й тур, оно проводится на стадионе: Вилла Парк (Бирмингем, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Астон Вилла
Бирмингем
Челси
Лондон
23АргентинаврЭмилиано Мартинес
16ИспаниязщАндрес Гарсия
4АнглиязщЭзри Конса
5АнглиязщТайрон Мингз
12ФранциязщЛука Динь
7ШотландияпзДжон Макгинн
8БельгияпзЮри Тилеманс
9АнглияпзМаркус Рашфорд
27АнглиянпМорган Роджерс
21ИспаниянпМарко Асенсио
11АнглиянпОлли Уоткинс
12ШвецияврФилип Йоргенсен
24АнглиязщРис Джеймс
4АнглиязщТосин Адарабиойо
6АнглиязщЛеви Колвилл
3ИспаниязщМарк Кукурелья
25ЭквадорпзМойсес Кайседо
8АргентинапзЭнцо Фернандес
20АнглияпзКоул Палмер
18ФранцияпзКристофер Нкунку
7ПортугалиянпПедру Нету
19АнглиянпДжейдон Санчо
Главные тренеры
ИспанияУнаи Эмери
ИталияЭнцо Мареска
История личных встреч
01.12.2024Англия — Премьер-лига13-й турЧелси3 : 0Астон Вилла
27.04.2024Англия - Премьер-лига35-й турАстон Вилла2 : 2Челси
07.02.2024Кубок Англии1/16 финала. 0-й матчАстон Вилла1 : 3Челси
26.01.2024Кубок Англии1/16 финала. 4-й матчЧелси0 : 0Астон Вилла
24.09.2023Англия - Премьер-лига6-й турЧелси0 : 1Астон Вилла
01.04.2023Англия - Премьер-лига29-й турЧелси0 : 2Астон Вилла
11.12.2022Товарищеские матчи (клубы) - 2022Товарищеские матчиАстон Вилла1 : 0Челси
16.10.2022Англия - Премьер-лига11-й турАстон Вилла0 : 2Челси
26.12.2021Англия - Премьер-лига19-й турАстон Вилла1 : 3Челси
22.09.2021Англия - Кубок лиги3-й раундЧелси1 : 1 4 : 3Астон Вилла
19.02.2025Англия — Премьер-лига29-й турАстон Вилла2 : 2
15.02.2025Англия — Премьер-лига25-й турАстон Вилла1 : 1
09.02.2025Кубок Англии1/16 финалаАстон Вилла2 : 1
01.02.2025Англия — Премьер-лига24-й тур2 : 0Астон Вилла
29.01.2025Лига чемпионовОбщий этап. 8-й турАстон Вилла4 : 2
14.02.2025Англия — Премьер-лига25-й тур3 : 0Челси
08.02.2025Кубок Англии1/16 финала2 : 1Челси
03.02.2025Англия — Премьер-лига24-й турЧелси2 : 1
25.01.2025Англия — Премьер-лига23-й тур3 : 1Челси
20.01.2025Англия — Премьер-лига22-й турЧелси3 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 26-го тура АПЛ: «Астон Вилла» — «Челси». Начало встречи запланировано на 20:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ливерпуль2661
2
Лига чемпионов
Арсенал2553
3
Лига чемпионов
Ноттингем Форест2547
4
Лига чемпионов
Манчестер Сити2544
5
Лига Европы
Борнмут2543
6 Челси2543
7 Ньюкасл Юнайтед2541
8 Фулхэм2539
9 Астон Вилла2639
10 Брайтон энд Хоув Альбион2537
11 Брентфорд2534
12 Тоттенхэм Хотспур2530
13 Кристал Пэлас2530
14 Эвертон2530
15 Манчестер Юнайтед2529
16 Вест Хэм Юнайтед2527
17 Вулверхэмптон2519
18
Зона вылета
Ипсвич Таун2517
19
Зона вылета
Лестер Сити2517
20
Зона вылета
Саутгемптон259

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