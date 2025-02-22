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Плимут Аргайл - Кардифф Сити 22 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 22-02-2025 14:30
Стадион: Хоум Парк (Плимут, Англия), вместимость: 19500
22 Февраля 2025 года в 15:30 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 34-й тур
Плимут Аргайл
Кардифф Сити

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
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Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Плимут Аргайл - Кардифф Сити, которое состоится 22 Февраля 2025 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 34-й тур, оно проводится на стадионе: Хоум Парк (Плимут, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Плимут Аргайл
Плимут
Кардифф Сити
Кардифф
Главные тренеры
Австрия Мирон Муслич
История личных встреч
19.10.2024 Англия — Чемпионшип 10-й тур Кардифф Сити5 : 0Плимут Аргайл
20.01.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 28-й тур Плимут Аргайл3 : 1Кардифф Сити
26.12.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 24-й тур Кардифф Сити2 : 2Плимут Аргайл
19.02.2025 Англия — Чемпионшип 31-й тур 1 : 1Плимут Аргайл
15.02.2025 Англия — Чемпионшип 33-й тур 2 : 0Плимут Аргайл
12.02.2025 Англия — Чемпионшип 32-й тур Плимут Аргайл5 : 1
09.02.2025 Кубок Англии 1/16 финала Плимут Аргайл1 : 0
01.02.2025 Англия — Чемпионшип 30-й тур Плимут Аргайл2 : 1
15.02.2025 Англия — Чемпионшип 33-й тур Кардифф Сити1 : 1
11.02.2025 Англия — Чемпионшип 32-й тур 2 : 1Кардифф Сити
08.02.2025 Кубок Англии 1/16 финала 3 : 3 2 : 4Кардифф Сити
01.02.2025 Англия — Чемпионшип 30-й тур 7 : 0Кардифф Сити
25.01.2025 Англия — Чемпионшип 29-й тур Кардифф Сити2 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Лидс Юнайтед3372
2
Повышение
Шеффилд Юнайтед3370
3
Плей-офф
Бёрнли3365
4
Плей-офф
Сандерленд3362
5
Плей-офф
Блэкберн Роверс3351
6
Плей-офф
Вест Бромвич Альбион3348
7 Ковентри Сити3347
8 Бристоль Сити3346
9 Шеффилд Уэнсдей3345
10 Уотфорд3345
11 Мидлсбро3244
12 Норвич Сити3344
13 Куинз Парк Рейнджерс3344
14 Миллуолл3342
15 Престон Норт Энд3342
16 Оксфорд Юнайтед3338
17 Суонси Сити3337
18 Портсмут3336
19 Сток Сити3235
20 Кардифф Сити3232
21 Халл Сити3230
22
Зона вылета
Дерби Каунти3329
23
Зона вылета
Плимут Аргайл3329
24
Зона вылета
Лутон Таун3328

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