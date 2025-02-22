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Алавес - Эспаньол 22 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 22-02-2025 15:00
Стадион: Мендисорроса (Витория, Испания), вместимость: 19840
22 Февраля 2025 года в 16:00 (+03:00). Испания — Примера, 25-й тур
Главный судья: Хуан Луис Пулидо Сантана (Испания);
Алавес
Эспаньол

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Алавес - Эспаньол, которое состоится 22 Февраля 2025 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 25-й тур, оно проводится на стадионе: Мендисорроса (Витория, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Алавес
Витория
Эспаньол
Барселона
1ИспанияврАнтонио Сивера
14АргентиназщНауэль Тенаглия
5МароккозщАбделькадир Абкар
22МализщМусса Диарра
3ИспаниязщМануэль Санчес
8ИспанияпзАнтонио Бланко
24ИспанияпзЖоан Жордан
18ИспанияпзХон Альдалур
21ИспанияпзКарлес Аленья
7ИспаниянпКарлос Висенте
17Испаниянп Кике
1ИспанияврЖоан Гарсия
23МароккозщОмар Эль-Хилали
4АлбаниязщМараш Кумбула
6УругвайзщЛеандро Кабрера
22ИспаниязщКарлос Ромеро
19ИспанияпзУрко Гонсалес
20ЧехияпзАлекс Крал
10ИспанияпзПоль Лосано
17ИспаниянпХофре Каррерас
2ИспаниянпРоберто Фернандес
7ИспаниянпХавьер Пуадо
Главные тренеры
ИспанияЛуис Гарсия Пласа
ИспанияМаноло Гонсалес
История личных встреч
14.09.2024Испания — Примера5-й турЭспаньол3 : 2Алавес
11.05.2022Испания - Примера36-й турАлавес2 : 1Эспаньол
22.09.2021Испания - Примера6-й турЭспаньол1 : 0Алавес
13.06.2020Испания - Примера28-й турЭспаньол2 : 0Алавес
25.08.2019Испания - Примера2-й турАлавес0 : 0Эспаньол
13.04.2019Испания - Примера32-й турЭспаньол2 : 1Алавес
02.09.2018Испания - Примера3-й турАлавес2 : 1Эспаньол
01.04.2018Испания - Примера30-й турЭспаньол0 : 0Алавес
04.11.2017Испания - Примера11-й турАлавес1 : 0Эспаньол
08.04.2017Испания - Примера31-й турЭспаньол1 : 0Алавес
15.02.2025Испания — Примера24-й тур3 : 3Алавес
09.02.2025Испания — Примера23-й турАлавес0 : 1
02.02.2025Испания — Примера22-й тур1 : 0Алавес
27.01.2025Испания — Примера21-й турАлавес1 : 1
18.01.2025Испания — Примера20-й тур1 : 3Алавес
16.02.2025Испания — Примера24-й турЭспаньол1 : 1
09.02.2025Испания — Примера23-й тур2 : 1Эспаньол
01.02.2025Испания — Примера22-й турЭспаньол1 : 0
25.01.2025Испания — Примера21-й тур1 : 1Эспаньол
17.01.2025Испания — Примера20-й турЭспаньол2 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Барселона2451
2
Лига чемпионов
Реал Мадрид2451
3
Лига чемпионов
Атлетико М2450
4
Лига чемпионов
Атлетик Б2445
5
Лига Европы
Вильярреал2441
6
Квалификация Лиги конференций
Райо Вальекано2435
7 Мальорка2434
8 Бетис2432
9 Осасуна2432
10 Реал Сосьедад2431
11 Жирона2431
12 Севилья2431
13 Хетафе2430
14 Сельта2429
15 Эспаньол2424
16 Леганес2424
17 Лас-Пальмас2423
18
Зона вылета
Валенсия2423
19
Зона вылета
Алавес2422
20
Зона вылета
Вальядолид2415

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