Алавес - Эспаньол 22 Февраля прямая трансляция
Начало трансляции: 22-02-2025 15:00
Стадион: Мендисорроса (Витория, Испания), вместимость: 19840
22 Февраля 2025 года в 16:00 (+03:00). Испания — Примера, 25-й тур
Главный судья: Хуан Луис Пулидо Сантана (Испания);
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Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Алавес - Эспаньол, которое состоится 22 Февраля 2025 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 25-й тур, оно проводится на стадионе: Мендисорроса (Витория, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Алавес
Витория
Эспаньол
Барселона
|1
|вр
|Антонио Сивера
|14
|зщ
|Науэль Тенаглия
|5
|зщ
|Абделькадир Абкар
|22
|зщ
|Мусса Диарра
|3
|зщ
|Мануэль Санчес
|8
|пз
|Антонио Бланко
|24
|пз
|Жоан Жордан
|18
|пз
|Хон Альдалур
|21
|пз
|Карлес Аленья
|7
|нп
|Карлос Висенте
|17
|нп
|Кике
|1
|вр
|Жоан Гарсия
|23
|зщ
|Омар Эль-Хилали
|4
|зщ
|Мараш Кумбула
|6
|зщ
|Леандро Кабрера
|22
|зщ
|Карлос Ромеро
|19
|пз
|Урко Гонсалес
|20
|пз
|Алекс Крал
|10
|пз
|Поль Лосано
|17
|нп
|Хофре Каррерас
|2
|нп
|Роберто Фернандес
|7
|нп
|Хавьер Пуадо
Главные тренеры
|Луис Гарсия Пласа
|Маноло Гонсалес
История личных встреч
|14.09.2024
|Испания — Примера
|5-й тур
|3 : 2
|11.05.2022
|Испания - Примера
|36-й тур
|2 : 1
|22.09.2021
|Испания - Примера
|6-й тур
|1 : 0
|13.06.2020
|Испания - Примера
|28-й тур
|2 : 0
|25.08.2019
|Испания - Примера
|2-й тур
|0 : 0
|13.04.2019
|Испания - Примера
|32-й тур
|2 : 1
|02.09.2018
|Испания - Примера
|3-й тур
|2 : 1
|01.04.2018
|Испания - Примера
|30-й тур
|0 : 0
|04.11.2017
|Испания - Примера
|11-й тур
|1 : 0
|08.04.2017
|Испания - Примера
|31-й тур
|1 : 0
|15.02.2025
|Испания — Примера
|24-й тур
|3 : 3
|09.02.2025
|Испания — Примера
|23-й тур
|0 : 1
|02.02.2025
|Испания — Примера
|22-й тур
|1 : 0
|27.01.2025
|Испания — Примера
|21-й тур
|1 : 1
|18.01.2025
|Испания — Примера
|20-й тур
|1 : 3
|16.02.2025
|Испания — Примера
|24-й тур
|1 : 1
|09.02.2025
|Испания — Примера
|23-й тур
|2 : 1
|01.02.2025
|Испания — Примера
|22-й тур
|1 : 0
|25.01.2025
|Испания — Примера
|21-й тур
|1 : 1
|17.01.2025
|Испания — Примера
|20-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|24
|51
| 2
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|24
|51
| 3
Лига чемпионов
|Атлетико М
|24
|50
| 4
Лига чемпионов
|Атлетик Б
|24
|45
| 5
Лига Европы
|Вильярреал
|24
|41
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Райо Вальекано
|24
|35
|7
|Мальорка
|24
|34
|8
|Бетис
|24
|32
|9
|Осасуна
|24
|32
|10
|Реал Сосьедад
|24
|31
|11
|Жирона
|24
|31
|12
|Севилья
|24
|31
|13
|Хетафе
|24
|30
|14
|Сельта
|24
|29
|15
|Эспаньол
|24
|24
|16
|Леганес
|24
|24
|17
|Лас-Пальмас
|24
|23
| 18
Зона вылета
|Валенсия
|24
|23
| 19
Зона вылета
|Алавес
|24
|22
| 20
Зона вылета
|Вальядолид
|24
|15