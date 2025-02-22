Лас-Пальмас - Барселона 22 Февраля прямая трансляция
Начало трансляции: 22-02-2025 22:00
Стадион: Гран Канария (Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, Испания), вместимость: 32392
22 Февраля 2025 года в 23:00 (+03:00). Испания — Примера, 25-й тур
Главный судья: Адриан Кордеро Вега (Испания);
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Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лас-Пальмас - Барселона, которое состоится 22 Февраля 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 25-й тур, оно проводится на стадионе: Гран Канария (Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лас-Пальмас
Лас-Пальмас-де-Гран-Канария
Барселона
Барселона
|1
|вр
|Яспер Силлессен
|4
|зщ
|Алекс Суарес
|28
|зщ
|Хуанма Эрсог
|3
|зщ
|Мика Мармоль
|18
|пз
|Росада Вити
|5
|пз
|Хавьер Муньос
|29
|пз
|Дариу Эсугу
|21
|пз
|Стефан Байчетич
|10
|пз
|Альберто Молейро
|19
|нп
|Сандро Рамирес
|16
|нп
|Оливер Макбарни
|25
|вр
|Войцех Щенсны
|23
|зщ
|Жюль Кунде
|2
|зщ
|Пау Кубарси
|5
|зщ
|Иньиго Мартинес
|3
|зщ
|Алекс Бальде
|21
|пз
|Френки де Йонг
|8
|пз
|Педри
|19
|пз
|Ламин Ямаль
|6
|пз
|Гави
|11
|пз
|Рафинья
|9
|нп
|Роберт Левандовски
Главные тренеры
|Луис Мигель Каррион
|Диего Пенас Мартинес
|Ханс-Дитер Флик
История личных встреч
|30.11.2024
|Испания — Примера
|15-й тур
|1 : 2
|30.03.2024
|Испания - Примера
|30-й тур
|1 : 0
|04.01.2024
|Испания - Примера
|19-й тур
|1 : 2
|01.03.2018
|Испания - Примера
|26-й тур
|1 : 1
|01.10.2017
|Испания - Примера
|7-й тур
|3 : 0
|14.05.2017
|Испания - Примера
|37-й тур
|1 : 4
|14.01.2017
|Испания - Примера
|18-й тур
|5 : 0
|20.02.2016
|Испания - Примера
|25-й тур
|1 : 2
|26.09.2015
|Испания - Примера
|6-й тур
|2 : 1
|16.02.2025
|Испания — Примера
|24-й тур
|3 : 1
|08.02.2025
|Испания — Примера
|23-й тур
|1 : 2
|03.02.2025
|Испания — Примера
|22-й тур
|2 : 1
|24.01.2025
|Испания — Примера
|21-й тур
|1 : 1
|19.01.2025
|Испания — Примера
|20-й тур
|4 : 1
|17.02.2025
|Испания — Примера
|24-й тур
|1 : 0
|09.02.2025
|Испания — Примера
|23-й тур
|1 : 4
|06.02.2025
|Кубок Испании
|1/4 финала
|0 : 5
|02.02.2025
|Испания — Примера
|22-й тур
|1 : 0
|29.01.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 8-й тур
|2 : 2
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 25-го тура Примеры: «Лас-Пальмас» — «Барселона». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|24
|51
| 2
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|24
|51
| 3
Лига чемпионов
|Атлетико М
|24
|50
| 4
Лига чемпионов
|Атлетик Б
|24
|45
| 5
Лига Европы
|Вильярреал
|24
|41
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Райо Вальекано
|24
|35
|7
|Мальорка
|24
|34
|8
|Бетис
|24
|32
|9
|Осасуна
|24
|32
|10
|Реал Сосьедад
|24
|31
|11
|Жирона
|24
|31
|12
|Севилья
|24
|31
|13
|Хетафе
|24
|30
|14
|Сельта
|24
|29
|15
|Эспаньол
|24
|24
|16
|Леганес
|24
|24
|17
|Лас-Пальмас
|24
|23
| 18
Зона вылета
|Валенсия
|24
|23
| 19
Зона вылета
|Алавес
|24
|22
| 20
Зона вылета
|Вальядолид
|24
|15