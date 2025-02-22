02:59 ()
Онлайн трансляции
Суббота 22 февраля
Свернуть список

Лас-Пальмас - Барселона 22 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 22-02-2025 22:00
Стадион: Гран Канария (Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, Испания), вместимость: 32392
22 Февраля 2025 года в 23:00 (+03:00). Испания — Примера, 25-й тур
Главный судья: Адриан Кордеро Вега (Испания);
Лас-Пальмас
Барселона

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лас-Пальмас - Барселона, которое состоится 22 Февраля 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 25-й тур, оно проводится на стадионе: Гран Канария (Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лас-Пальмас
Лас-Пальмас-де-Гран-Канария
Барселона
Барселона
1НидерландыврЯспер Силлессен
4ИспаниязщАлекс Суарес
28ИспаниязщХуанма Эрсог
3ИспаниязщМика Мармоль
18ИспанияпзРосада Вити
5ИспанияпзХавьер Муньос
29ПортугалияпзДариу Эсугу
21ИспанияпзСтефан Байчетич
10ИспанияпзАльберто Молейро
19ИспаниянпСандро Рамирес
16ШотландиянпОливер Макбарни
25ПольшаврВойцех Щенсны
23ФранциязщЖюль Кунде
2ИспаниязщПау Кубарси
5ИспаниязщИньиго Мартинес
3ИспаниязщАлекс Бальде
21НидерландыпзФренки де Йонг
8Испанияпз Педри
19ИспанияпзЛамин Ямаль
6Испанияпз Гави
11Бразилияпз Рафинья
9ПольшанпРоберт Левандовски
Главные тренеры
ИспанияЛуис Мигель Каррион
ИспанияДиего Пенас Мартинес
ГерманияХанс-Дитер Флик
История личных встреч
30.11.2024Испания — Примера15-й турБарселона1 : 2Лас-Пальмас
30.03.2024Испания - Примера30-й турБарселона1 : 0Лас-Пальмас
04.01.2024Испания - Примера19-й турЛас-Пальмас1 : 2Барселона
01.03.2018Испания - Примера26-й турЛас-Пальмас1 : 1Барселона
01.10.2017Испания - Примера7-й турБарселона3 : 0Лас-Пальмас
14.05.2017Испания - Примера37-й турЛас-Пальмас1 : 4Барселона
14.01.2017Испания - Примера18-й турБарселона5 : 0Лас-Пальмас
20.02.2016Испания - Примера25-й турЛас-Пальмас1 : 2Барселона
26.09.2015Испания - Примера6-й турБарселона2 : 1Лас-Пальмас
16.02.2025Испания — Примера24-й тур3 : 1Лас-Пальмас
08.02.2025Испания — Примера23-й турЛас-Пальмас1 : 2
03.02.2025Испания — Примера22-й тур2 : 1Лас-Пальмас
24.01.2025Испания — Примера21-й турЛас-Пальмас1 : 1
19.01.2025Испания — Примера20-й тур4 : 1Лас-Пальмас
17.02.2025Испания — Примера24-й турБарселона1 : 0
09.02.2025Испания — Примера23-й тур1 : 4Барселона
06.02.2025Кубок Испании1/4 финала0 : 5Барселона
02.02.2025Испания — Примера22-й турБарселона1 : 0
29.01.2025Лига чемпионовОбщий этап. 8-й турБарселона2 : 2
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 25-го тура Примеры: «Лас-Пальмас» — «Барселона». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Барселона2451
2
Лига чемпионов
Реал Мадрид2451
3
Лига чемпионов
Атлетико М2450
4
Лига чемпионов
Атлетик Б2445
5
Лига Европы
Вильярреал2441
6
Квалификация Лиги конференций
Райо Вальекано2435
7 Мальорка2434
8 Бетис2432
9 Осасуна2432
10 Реал Сосьедад2431
11 Жирона2431
12 Севилья2431
13 Хетафе2430
14 Сельта2429
15 Эспаньол2424
16 Леганес2424
17 Лас-Пальмас2423
18
Зона вылета
Валенсия2423
19
Зона вылета
Алавес2422
20
Зона вылета
Вальядолид2415

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close