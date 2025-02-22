Лилль - Монако 22 Февраля прямая трансляция
Начало трансляции: 22-02-2025 18:00
Стадион: Декатлон Арена — Пьер-Моруа (Вильнёв-д'Аск, Франция), вместимость: 50083
22 Февраля 2025 года в 19:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 23-й тур
Главный судья: Бенуа Бастьен (Метц, Франция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лилль - Монако, которое состоится 22 Февраля 2025 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 23-й тур, оно проводится на стадионе: Декатлон Арена — Пьер-Моруа (Вильнёв-д'Аск, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лилль
Лилль
Монако
Монако
|30
|вр
|Люка Шевалье
|12
|зщ
|Тома Мёнье
|18
|зщ
|Бафоде Диаките
|4
|зщ
|Алешандро
|5
|зщ
|Габриэль Гудмундссон
|21
|пз
|Бенжамен Андре
|32
|пз
|Айюб Буадди
|7
|пз
|Хакон-Арнар Харальдссон
|17
|пз
|Нгалайель Мукау
|11
|пз
|Осам Сахрауи
|9
|нп
|Джонатан Дэвид
|1
|вр
|Радослав Маецки
|5
|зщ
|Тило Керер
|17
|зщ
|Уилфрид Синго
|2
|пз
|Вандерсон
|12
|пз
|Каю Энрике
|8
|пз
|Али Мусрати
|6
|пз
|Денис Закария
|11
|пз
|Магнес Аклиуш
|18
|нп
|Такуми Минамино
|7
|нп
|Элисс Бен-Сегир
|14
|нп
|Мика Биерет
Главные тренеры
|Бруно Женезио
|Адольф Хюттер
История личных встреч
|18.10.2024
|Франция — Лига 1
|8-й тур
|0 : 0
|24.04.2024
|Франция - Лига 1
|29-й тур
|1 : 0
|29.10.2023
|Франция - Лига 1
|10-й тур
|2 : 0
|14.05.2023
|Франция - Лига 1
|35-й тур
|0 : 0
|23.10.2022
|Франция - Лига 1
|12-й тур
|4 : 3
|06.05.2022
|Франция - Лига 1
|36-й тур
|1 : 2
|19.11.2021
|Франция - Лига 1
|14-й тур
|2 : 2
|14.03.2021
|Франция - Лига 1
|29-й тур
|0 : 0
|06.12.2020
|Франция - Лига 1
|13-й тур
|2 : 1
|21.12.2019
|Франция - Лига 1
|19-й тур
|5 : 1
|16.02.2025
|Франция — Лига 1
|22-й тур
|0 : 2
|08.02.2025
|Франция — Лига 1
|21-й тур
|1 : 2
|04.02.2025
|Кубок Франции
|1/8 финала
|1 : 1 4 : 5
|01.02.2025
|Франция — Лига 1
|20-й тур
|4 : 1
|29.01.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 8-й тур
|6 : 1
|18.02.2025
|Лига чемпионов
|Стыковые матчи. 2-й матч
|3 : 3
|15.02.2025
|Франция — Лига 1
|22-й тур
|7 : 1
|12.02.2025
|Лига чемпионов
|Стыковые матчи. 1-й матч
|0 : 1
|07.02.2025
|Франция — Лига 1
|21-й тур
|4 : 1
|01.02.2025
|Франция — Лига 1
|20-й тур
|4 : 2
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 23-го тура Лиги 1: «Лилль» — «Монако». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|22
|56
| 2
Лига чемпионов
|Марсель
|22
|46
| 3
Лига чемпионов
|Ницца
|22
|40
| 4
Квалификация Лиги чемпионов
|Монако
|22
|40
| 5
Лига Европы
|Лилль
|22
|38
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Лион
|22
|36
|7
|Страсбург
|22
|33
|8
|Ланс
|22
|33
|9
|Брест
|22
|32
|10
|Тулуза
|22
|27
|11
|Анже
|22
|26
|12
|Осер
|22
|25
|13
|Ренн
|22
|23
|14
|Реймс
|22
|22
|15
|Нант
|22
|21
| 16
Стыковая зона
|Сент-Этьен
|22
|18
| 17
Зона вылета
|Гавр
|22
|17
| 18
Зона вылета
|Монпелье
|22
|15