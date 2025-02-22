02:59 ()
Онлайн трансляции
Суббота 22 февраля
Свернуть список

Лилль - Монако 22 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 22-02-2025 18:00
Стадион: Декатлон Арена — Пьер-Моруа (Вильнёв-д'Аск, Франция), вместимость: 50083
22 Февраля 2025 года в 19:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 23-й тур
Главный судья: Бенуа Бастьен (Метц, Франция);
Лилль
Монако

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лилль - Монако, которое состоится 22 Февраля 2025 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 23-й тур, оно проводится на стадионе: Декатлон Арена — Пьер-Моруа (Вильнёв-д'Аск, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лилль
Лилль
Монако
Монако
30 Франция вр Люка Шевалье
12 Бельгия зщ Тома Мёнье
18 Франция зщ Бафоде Диаките
4 Бразилия зщ Алешандро
5 Швеция зщ Габриэль Гудмундссон
21 Франция пз Бенжамен Андре
32 Франция пз Айюб Буадди
7 Исландия пз Хакон-Арнар Харальдссон
17 Бельгия пз Нгалайель Мукау
11 Норвегия пз Осам Сахрауи
9 Канада нп Джонатан Дэвид
1 Польша вр Радослав Маецки
5 Германия зщ Тило Керер
17 Кот-д'Ивуар зщ Уилфрид Синго
2 Бразилия пз Вандерсон
12 Бразилия пз Каю Энрике
8 Ливия пз Али Мусрати
6 Швейцария пз Денис Закария
11 Франция пз Магнес Аклиуш
18 Япония нп Такуми Минамино
7 Марокко нп Элисс Бен-Сегир
14 Дания нп Мика Биерет
Главные тренеры
Франция Бруно Женезио
Австрия Адольф Хюттер
История личных встреч
18.10.2024 Франция — Лига 1 8-й тур Монако0 : 0Лилль
24.04.2024 Франция - Лига 1 29-й тур Монако1 : 0Лилль
29.10.2023 Франция - Лига 1 10-й тур Лилль2 : 0Монако
14.05.2023 Франция - Лига 1 35-й тур Монако0 : 0Лилль
23.10.2022 Франция - Лига 1 12-й тур Лилль4 : 3Монако
06.05.2022 Франция - Лига 1 36-й тур Лилль1 : 2Монако
19.11.2021 Франция - Лига 1 14-й тур Монако2 : 2Лилль
14.03.2021 Франция - Лига 1 29-й тур Монако0 : 0Лилль
06.12.2020 Франция - Лига 1 13-й тур Лилль2 : 1Монако
21.12.2019 Франция - Лига 1 19-й тур Монако5 : 1Лилль
16.02.2025 Франция — Лига 1 22-й тур 0 : 2Лилль
08.02.2025 Франция — Лига 1 21-й тур Лилль1 : 2
04.02.2025 Кубок Франции 1/8 финала Лилль1 : 1 4 : 5
01.02.2025 Франция — Лига 1 20-й тур Лилль4 : 1
29.01.2025 Лига чемпионов Общий этап. 8-й тур Лилль6 : 1
18.02.2025 Лига чемпионов Стыковые матчи. 2-й матч 3 : 3Монако
15.02.2025 Франция — Лига 1 22-й тур Монако7 : 1
12.02.2025 Лига чемпионов Стыковые матчи. 1-й матч Монако0 : 1
07.02.2025 Франция — Лига 1 21-й тур 4 : 1Монако
01.02.2025 Франция — Лига 1 20-й тур Монако4 : 2
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 23-го тура Лиги 1: «Лилль» — «Монако». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ2256
2
Лига чемпионов
Марсель2246
3
Лига чемпионов
Ницца2240
4
Квалификация Лиги чемпионов
Монако2240
5
Лига Европы
Лилль2238
6
Квалификация Лиги конференций
Лион2236
7 Страсбург2233
8 Ланс2233
9 Брест2232
10 Тулуза2227
11 Анже2226
12 Осер2225
13 Ренн2223
14 Реймс2222
15 Нант2221
16
Стыковая зона
Сент-Этьен2218
17
Зона вылета
Гавр2217
18
Зона вылета
Монпелье2215

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close