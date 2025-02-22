Венеция - Лацио 22 Февраля прямая трансляция
Начало трансляции: 22-02-2025 16:00
Стадион: Пьерлуиджи Пенцо (Венеция, Италия), вместимость: 11150
22 Февраля 2025 года в 17:00 (+03:00). Италия — Серия А, 26-й тур
Главный судья: Маттео Маркетти (Италия);
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Венеция - Лацио, которое состоится 22 Февраля 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 26-й тур, оно проводится на стадионе: Пьерлуиджи Пенцо (Венеция, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Венеция
Венеция
Лацио
Рим
|28
|вр
|Йонуц Раду
|25
|зщ
|Йоэль Шингтьен
|4
|зщ
|Джей Идзес
|2
|зщ
|Фали Канде
|7
|зщ
|Франческо Дзампано
|6
|пз
|Джанлука Бузио
|14
|пз
|Ханс Николусси Кавилья
|77
|пз
|Микаэль-Эгиль Эллертссон
|11
|пз
|Гаэтано Ористанио
|24
|нп
|Алессио Дзербин
|18
|нп
|Даниэль Фила
|94
|вр
|Иван Проведель
|29
|зщ
|Мануэль Лаццари
|34
|зщ
|Марио Хила
|13
|зщ
|Алессио Романьоли
|30
|зщ
|Нуну Тавареш
|8
|пз
|Маттео Гендузи
|7
|пз
|Фисайо Деле-Баширу
|18
|нп
|Густав Исаксен
|19
|нп
|Булайе Диа
|10
|нп
|Маттиа Дзакканьи
|14
|нп
|Тейянни Нослин
Главные тренеры
|Эусебио Ди Франческо
|Марко Барони
История личных встреч
|18.08.2024
|Италия — Серия А
|1-й тур
|3 : 1
|14.03.2022
|Италия - Серия А
|29-й тур
|1 : 0
|22.12.2021
|Италия - Серия А
|19-й тур
|1 : 3
|17.02.2025
|Италия — Серия А
|25-й тур
|2 : 0
|09.02.2025
|Италия — Серия А
|24-й тур
|0 : 1
|01.02.2025
|Италия — Серия А
|23-й тур
|3 : 2
|27.01.2025
|Италия — Серия А
|22-й тур
|1 : 1
|19.01.2025
|Италия — Серия А
|21-й тур
|1 : 1
|15.02.2025
|Италия — Серия А
|25-й тур
|2 : 2
|09.02.2025
|Италия — Серия А
|24-й тур
|5 : 1
|03.02.2025
|Италия — Серия А
|23-й тур
|1 : 2
|30.01.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 8-й тур
|1 : 0
|26.01.2025
|Италия — Серия А
|22-й тур
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Наполи
|25
|56
| 2
Лига чемпионов
|Интер М
|25
|54
| 3
Лига чемпионов
|Аталанта
|25
|51
| 4
Лига чемпионов
|Ювентус
|25
|46
| 5
Лига Европы
|Лацио
|25
|46
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Фиорентина
|25
|42
|7
|Милан
|24
|41
|8
|Болонья
|24
|41
|9
|Рома
|25
|37
|10
|Удинезе
|25
|33
|11
|Дженоа
|25
|30
|12
|Торино
|25
|28
|13
|Комо
|25
|25
|14
|Кальяри
|25
|25
|15
|Лечче
|25
|25
|16
|Верона
|25
|23
|17
|Эмполи
|25
|21
| 18
Зона вылета
|Парма
|25
|20
| 19
Зона вылета
|Венеция
|25
|16
| 20
Зона вылета
|Монца
|25
|14