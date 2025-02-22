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Венеция - Лацио 22 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 22-02-2025 16:00
Стадион: Пьерлуиджи Пенцо (Венеция, Италия), вместимость: 11150
22 Февраля 2025 года в 17:00 (+03:00). Италия — Серия А, 26-й тур
Главный судья: Маттео Маркетти (Италия);
Венеция
Лацио

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Венеция - Лацио, которое состоится 22 Февраля 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 26-й тур, оно проводится на стадионе: Пьерлуиджи Пенцо (Венеция, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Венеция
Венеция
Лацио
Рим
28РумынияврЙонуц Раду
25БельгиязщЙоэль Шингтьен
4НидерландызщДжей Идзес
2Гвинея-БисаузщФали Канде
7ИталиязщФранческо Дзампано
6СШАпзДжанлука Бузио
14ИталияпзХанс Николусси Кавилья
77ИсландияпзМикаэль-Эгиль Эллертссон
11ИталияпзГаэтано Ористанио
24ИталиянпАлессио Дзербин
18ЧехиянпДаниэль Фила
94ИталияврИван Проведель
29ИталиязщМануэль Лаццари
34ИспаниязщМарио Хила
13ИталиязщАлессио Романьоли
30ПортугалиязщНуну Тавареш
8ФранцияпзМаттео Гендузи
7НигерияпзФисайо Деле-Баширу
18ДаниянпГустав Исаксен
19СенегалнпБулайе Диа
10ИталиянпМаттиа Дзакканьи
14НидерландынпТейянни Нослин
Главные тренеры
ИталияЭусебио Ди Франческо
ИталияМарко Барони
История личных встреч
18.08.2024Италия — Серия А1-й турЛацио3 : 1Венеция
14.03.2022Италия - Серия А29-й турЛацио1 : 0Венеция
22.12.2021Италия - Серия А19-й турВенеция1 : 3Лацио
17.02.2025Италия — Серия А25-й тур2 : 0Венеция
09.02.2025Италия — Серия А24-й турВенеция0 : 1
01.02.2025Италия — Серия А23-й тур3 : 2Венеция
27.01.2025Италия — Серия А22-й турВенеция1 : 1
19.01.2025Италия — Серия А21-й тур1 : 1Венеция
15.02.2025Италия — Серия А25-й турЛацио2 : 2
09.02.2025Италия — Серия А24-й турЛацио5 : 1
03.02.2025Италия — Серия А23-й тур1 : 2Лацио
30.01.2025Лига ЕвропыОбщий этап. 8-й тур1 : 0Лацио
26.01.2025Италия — Серия А22-й турЛацио1 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Наполи2556
2
Лига чемпионов
Интер М2554
3
Лига чемпионов
Аталанта2551
4
Лига чемпионов
Ювентус2546
5
Лига Европы
Лацио2546
6
Квалификация Лиги конференций
Фиорентина2542
7 Милан2441
8 Болонья2441
9 Рома2537
10 Удинезе2533
11 Дженоа2530
12 Торино2528
13 Комо2525
14 Кальяри2525
15 Лечче2525
16 Верона2523
17 Эмполи2521
18
Зона вылета
Парма2520
19
Зона вылета
Венеция2516
20
Зона вылета
Монца2514

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