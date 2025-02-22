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Вольфсбург - Бохум 22 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 22-02-2025 16:30
Стадион: Фольксваген Арена (Вольфсбург, Германия), вместимость: 30000
22 Февраля 2025 года в 17:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 23-й тур
Главный судья: Тимо Герах (Ландау, Германия);
Вольфсбург
Бохум

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вольфсбург - Бохум, которое состоится 22 Февраля 2025 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 23-й тур, оно проводится на стадионе: Фольксваген Арена (Вольфсбург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вольфсбург
Вольфсбург
Бохум
Бохум
29ГерманияврМариус Мюллер
5ДаниязщМадс Роэрслев
18СловакиязщДенис Вавро
4ГрециязщКонстантинос Кульеракис
21ДаниязщЙоаким Мехле
32ШвецияпзМаттиас Сванберг
6БельгияпзАстер Вранкс
11ПортугалиянпТьягу Томаш
39АвстриянпПатрик Виммер
23ДаниянпЙонас Винд
9АлжирнпМохамед Амура
1ГерманияврТимо Хорн
14ГерманиязщТим Эрман
4СербиязщЭрхан Машович
20УкраиназщИван Ордец
5Бразилиязщ Бернардо
32ГерманияпзМаксимилиан Виттек
19СловакияпзМатуш Беро
6ФранцияпзИбраима Сиссоко
17ГерманияпзТом Краус
33ГерманиянпФилипп Хофман
11ГрециянпГеоргиос Масурас
Главные тренеры
АвстрияРальф Хазенхюттль
ГерманияПетер Цейдлер
ГерманияДитер Хеккинг
История личных встреч
05.10.2024Германия — Бундеслига6-й турБохум1 : 3Вольфсбург
20.04.2024Германия - Бундеслига30-й турВольфсбург1 : 0Бохум
02.12.2023Германия - Бундеслига13-й турБохум3 : 1Вольфсбург
22.04.2023Германия - Бундеслига29-й турБохум1 : 5Вольфсбург
29.10.2022Германия - Бундеслига12-й турВольфсбург4 : 0Бохум
09.01.2022Германия - Бундеслига18-й турБохум1 : 0Вольфсбург
14.08.2021Германия - Бундеслига1-й турВольфсбург1 : 0Бохум
06.03.2010Германия - Бундеслига25-й турВольфсбург4 : 1Бохум
03.10.2009Германия - Бундеслига8-й турБохум1 : 1Вольфсбург
07.02.2009Германия - Бундеслига19-й турВольфсбург2 : 0Бохум
15.02.2025Германия — Бундеслига22-й тур1 : 2Вольфсбург
08.02.2025Германия — Бундеслига21-й турВольфсбург0 : 0
02.02.2025Германия — Бундеслига20-й тур1 : 1Вольфсбург
24.01.2025Германия — Бундеслига19-й турВольфсбург2 : 2
18.01.2025Германия — Бундеслига18-й тур3 : 2Вольфсбург
15.02.2025Германия — Бундеслига22-й турБохум2 : 0
09.02.2025Германия — Бундеслига21-й тур2 : 2Бохум
01.02.2025Германия — Бундеслига20-й турБохум0 : 1
25.01.2025Германия — Бундеслига19-й тур3 : 0Бохум
18.01.2025Германия — Бундеслига18-й турБохум3 : 3
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария2255
2
Лига чемпионов
Байер2247
3
Лига чемпионов
Айнтрахт Ф2242
4
Лига чемпионов
РБ Лейпциг2237
5
Лига Европы
Фрайбург2236
6
Квалификация Лиги конференций
Майнц2235
7 Штутгарт2235
8 Боруссия М2234
9 Вольфсбург2233
10 Вердер2230
11 Боруссия Д2229
12 Аугсбург2228
13 Унион2224
14 Санкт-Паули2221
15 Хоффенхайм2221
16
Стыковая зона
Хайденхайм2214
17
Зона вылета
Бохум2214
18
Зона вылета
Хольштайн2213

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