Вольфсбург - Бохум 22 Февраля прямая трансляция
Начало трансляции: 22-02-2025 16:30
Стадион: Фольксваген Арена (Вольфсбург, Германия), вместимость: 30000
22 Февраля 2025 года в 17:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 23-й тур
Главный судья: Тимо Герах (Ландау, Германия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вольфсбург - Бохум, которое состоится 22 Февраля 2025 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 23-й тур, оно проводится на стадионе: Фольксваген Арена (Вольфсбург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Вольфсбург
Вольфсбург
Бохум
Бохум
|29
|вр
|Мариус Мюллер
|5
|зщ
|Мадс Роэрслев
|18
|зщ
|Денис Вавро
|4
|зщ
|Константинос Кульеракис
|21
|зщ
|Йоаким Мехле
|32
|пз
|Маттиас Сванберг
|6
|пз
|Астер Вранкс
|11
|нп
|Тьягу Томаш
|39
|нп
|Патрик Виммер
|23
|нп
|Йонас Винд
|9
|нп
|Мохамед Амура
|1
|вр
|Тимо Хорн
|14
|зщ
|Тим Эрман
|4
|зщ
|Эрхан Машович
|20
|зщ
|Иван Ордец
|5
|зщ
|Бернардо
|32
|пз
|Максимилиан Виттек
|19
|пз
|Матуш Беро
|6
|пз
|Ибраима Сиссоко
|17
|пз
|Том Краус
|33
|нп
|Филипп Хофман
|11
|нп
|Георгиос Масурас
Главные тренеры
|Ральф Хазенхюттль
|Петер Цейдлер
|Дитер Хеккинг
История личных встреч
|05.10.2024
|Германия — Бундеслига
|6-й тур
|1 : 3
|20.04.2024
|Германия - Бундеслига
|30-й тур
|1 : 0
|02.12.2023
|Германия - Бундеслига
|13-й тур
|3 : 1
|22.04.2023
|Германия - Бундеслига
|29-й тур
|1 : 5
|29.10.2022
|Германия - Бундеслига
|12-й тур
|4 : 0
|09.01.2022
|Германия - Бундеслига
|18-й тур
|1 : 0
|14.08.2021
|Германия - Бундеслига
|1-й тур
|1 : 0
|06.03.2010
|Германия - Бундеслига
|25-й тур
|4 : 1
|03.10.2009
|Германия - Бундеслига
|8-й тур
|1 : 1
|07.02.2009
|Германия - Бундеслига
|19-й тур
|2 : 0
|15.02.2025
|Германия — Бундеслига
|22-й тур
|1 : 2
|08.02.2025
|Германия — Бундеслига
|21-й тур
|0 : 0
|02.02.2025
|Германия — Бундеслига
|20-й тур
|1 : 1
|24.01.2025
|Германия — Бундеслига
|19-й тур
|2 : 2
|18.01.2025
|Германия — Бундеслига
|18-й тур
|3 : 2
|15.02.2025
|Германия — Бундеслига
|22-й тур
|2 : 0
|09.02.2025
|Германия — Бундеслига
|21-й тур
|2 : 2
|01.02.2025
|Германия — Бундеслига
|20-й тур
|0 : 1
|25.01.2025
|Германия — Бундеслига
|19-й тур
|3 : 0
|18.01.2025
|Германия — Бундеслига
|18-й тур
|3 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|22
|55
| 2
Лига чемпионов
|Байер
|22
|47
| 3
Лига чемпионов
|Айнтрахт Ф
|22
|42
| 4
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|22
|37
| 5
Лига Европы
|Фрайбург
|22
|36
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Майнц
|22
|35
|7
|Штутгарт
|22
|35
|8
|Боруссия М
|22
|34
|9
|Вольфсбург
|22
|33
|10
|Вердер
|22
|30
|11
|Боруссия Д
|22
|29
|12
|Аугсбург
|22
|28
|13
|Унион
|22
|24
|14
|Санкт-Паули
|22
|21
|15
|Хоффенхайм
|22
|21
| 16
Стыковая зона
|Хайденхайм
|22
|14
| 17
Зона вылета
|Бохум
|22
|14
| 18
Зона вылета
|Хольштайн
|22
|13