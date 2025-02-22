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Боруссия Д - Унион 22 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 22-02-2025 19:30
Стадион: Дортмунд (Дортмунд, Германия), вместимость: 81365
22 Февраля 2025 года в 20:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 23-й тур
Главный судья: Бастиан Данкерт (Росток, Германия);
Боруссия Д
Унион

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Боруссия Д - Унион, которое состоится 22 Февраля 2025 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 23-й тур, оно проводится на стадионе: Дортмунд (Дортмунд, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Боруссия Д
Дортмунд
Унион
Берлин
1 Швейцария вр Грегор Кобель
26 Норвегия зщ Юлиан Рюэрсон
4 Германия зщ Нико Шлоттербек
23 Германия пз Эмре Джан
24 Швеция пз Даниэль Свенссон
20 Австрия пз Марсель Забитцер
13 Германия пз Паскаль Грос
10 Германия пз Юлиан Брандт
27 Германия нп Карим Адейеми
43 Англия нп Джейми Байно-Гиттенс
9 Гвинея нп Серу Гирасси
1 Дания вр Фредерик Рённов
18 Хорватия зщ Йосип Юранович
5 Нидерланды зщ Данило Дуки
4 Португалия зщ Диогу Лейте
15 Германия зщ Том Роте
29 Франция пз Лука Тусар
8 Германия пз Рани Хедира
11 Южная Корея пз Чон У Ён
21 Германия нп Тим Скарке
16 Германия нп Бенедикт Холлербах
23 Сербия нп Андрей Илич
Главные тренеры
Хорватия Нико Ковач
Германия Штеффен Баумгарт
История личных встреч
05.10.2024 Германия — Бундеслига 6-й тур Унион2 : 1Боруссия Д
02.03.2024 Германия - Бундеслига 24-й тур Унион0 : 2Боруссия Д
07.10.2023 Германия - Бундеслига 7-й тур Боруссия Д4 : 2Унион
08.04.2023 Германия - Бундеслига 27-й тур Боруссия Д2 : 1Унион
16.10.2022 Германия - Бундеслига 10-й тур Унион2 : 0Боруссия Д
13.02.2022 Германия - Бундеслига 22-й тур Унион0 : 3Боруссия Д
19.09.2021 Германия - Бундеслига 5-й тур Боруссия Д4 : 2Унион
21.04.2021 Германия - Бундеслига 30-й тур Боруссия Д2 : 0Унион
18.12.2020 Германия - Бундеслига 13-й тур Унион2 : 1Боруссия Д
01.02.2020 Германия - Бундеслига 20-й тур Боруссия Д5 : 0Унион
19.02.2025 Лига чемпионов Стыковые матчи. 2-й матч Боруссия Д0 : 0
15.02.2025 Германия — Бундеслига 22-й тур 2 : 0Боруссия Д
11.02.2025 Лига чемпионов Стыковые матчи. 1-й матч 0 : 3Боруссия Д
08.02.2025 Германия — Бундеслига 21-й тур Боруссия Д1 : 2
01.02.2025 Германия — Бундеслига 20-й тур 1 : 2Боруссия Д
15.02.2025 Германия — Бундеслига 22-й тур Унион1 : 2
08.02.2025 Германия — Бундеслига 21-й тур 0 : 4Унион
01.02.2025 Германия — Бундеслига 20-й тур Унион0 : 0
26.01.2025 Германия — Бундеслига 19-й тур 3 : 0Унион
19.01.2025 Германия — Бундеслига 18-й тур Унион2 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария2255
2
Лига чемпионов
Байер2247
3
Лига чемпионов
Айнтрахт Ф2242
4
Лига чемпионов
РБ Лейпциг2237
5
Лига Европы
Фрайбург2236
6
Квалификация Лиги конференций
Майнц2235
7 Штутгарт2235
8 Боруссия М2234
9 Вольфсбург2233
10 Вердер2230
11 Боруссия Д2229
12 Аугсбург2228
13 Унион2224
14 Санкт-Паули2221
15 Хоффенхайм2221
16
Стыковая зона
Хайденхайм2214
17
Зона вылета
Бохум2214
18
Зона вылета
Хольштайн2213

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