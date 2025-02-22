Боруссия Д - Унион 22 Февраля прямая трансляция
Начало трансляции: 22-02-2025 19:30
Стадион: Дортмунд (Дортмунд, Германия), вместимость: 81365
22 Февраля 2025 года в 20:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 23-й тур
Главный судья: Бастиан Данкерт (Росток, Германия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Боруссия Д - Унион, которое состоится 22 Февраля 2025 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 23-й тур, оно проводится на стадионе: Дортмунд (Дортмунд, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Боруссия Д
Дортмунд
Унион
Берлин
|1
|вр
|Грегор Кобель
|26
|зщ
|Юлиан Рюэрсон
|4
|зщ
|Нико Шлоттербек
|23
|пз
|Эмре Джан
|24
|пз
|Даниэль Свенссон
|20
|пз
|Марсель Забитцер
|13
|пз
|Паскаль Грос
|10
|пз
|Юлиан Брандт
|27
|нп
|Карим Адейеми
|43
|нп
|Джейми Байно-Гиттенс
|9
|нп
|Серу Гирасси
|1
|вр
|Фредерик Рённов
|18
|зщ
|Йосип Юранович
|5
|зщ
|Данило Дуки
|4
|зщ
|Диогу Лейте
|15
|зщ
|Том Роте
|29
|пз
|Лука Тусар
|8
|пз
|Рани Хедира
|11
|пз
|Чон У Ён
|21
|нп
|Тим Скарке
|16
|нп
|Бенедикт Холлербах
|23
|нп
|Андрей Илич
Главные тренеры
|Нико Ковач
|Штеффен Баумгарт
История личных встреч
|05.10.2024
|Германия — Бундеслига
|6-й тур
|2 : 1
|02.03.2024
|Германия - Бундеслига
|24-й тур
|0 : 2
|07.10.2023
|Германия - Бундеслига
|7-й тур
|4 : 2
|08.04.2023
|Германия - Бундеслига
|27-й тур
|2 : 1
|16.10.2022
|Германия - Бундеслига
|10-й тур
|2 : 0
|13.02.2022
|Германия - Бундеслига
|22-й тур
|0 : 3
|19.09.2021
|Германия - Бундеслига
|5-й тур
|4 : 2
|21.04.2021
|Германия - Бундеслига
|30-й тур
|2 : 0
|18.12.2020
|Германия - Бундеслига
|13-й тур
|2 : 1
|01.02.2020
|Германия - Бундеслига
|20-й тур
|5 : 0
|19.02.2025
|Лига чемпионов
|Стыковые матчи. 2-й матч
|0 : 0
|15.02.2025
|Германия — Бундеслига
|22-й тур
|2 : 0
|11.02.2025
|Лига чемпионов
|Стыковые матчи. 1-й матч
|0 : 3
|08.02.2025
|Германия — Бундеслига
|21-й тур
|1 : 2
|01.02.2025
|Германия — Бундеслига
|20-й тур
|1 : 2
|15.02.2025
|Германия — Бундеслига
|22-й тур
|1 : 2
|08.02.2025
|Германия — Бундеслига
|21-й тур
|0 : 4
|01.02.2025
|Германия — Бундеслига
|20-й тур
|0 : 0
|26.01.2025
|Германия — Бундеслига
|19-й тур
|3 : 0
|19.01.2025
|Германия — Бундеслига
|18-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|22
|55
| 2
Лига чемпионов
|Байер
|22
|47
| 3
Лига чемпионов
|Айнтрахт Ф
|22
|42
| 4
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|22
|37
| 5
Лига Европы
|Фрайбург
|22
|36
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Майнц
|22
|35
|7
|Штутгарт
|22
|35
|8
|Боруссия М
|22
|34
|9
|Вольфсбург
|22
|33
|10
|Вердер
|22
|30
|11
|Боруссия Д
|22
|29
|12
|Аугсбург
|22
|28
|13
|Унион
|22
|24
|14
|Санкт-Паули
|22
|21
|15
|Хоффенхайм
|22
|21
| 16
Стыковая зона
|Хайденхайм
|22
|14
| 17
Зона вылета
|Бохум
|22
|14
| 18
Зона вылета
|Хольштайн
|22
|13