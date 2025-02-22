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Фейеноорд - Алмере Сити 22 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 22-02-2025 21:00
Стадион: Фейеноорд (Роттердам, Нидерланды), вместимость: 51117
22 Февраля 2025 года в 22:00 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 20-й тур
Главный судья: Йерун Мансхот (Хаутен, Нидерланды);
Фейеноорд
Алмере Сити

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фейеноорд - Алмере Сити, которое состоится 22 Февраля 2025 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Фейеноорд (Роттердам, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фейеноорд
Роттердам
Алмере Сити
Алмере
22 Германия вр Тимон Велленройтер
16 Испания зщ Уго Буэно
26 Нидерланды зщ Дживайро Рид
3 Нидерланды зщ Томас Белен
33 Словакия зщ Давид Ганцко
5 Нидерланды зщ Гейс Смал
27 Нидерланды пз Антони Миламбо
7 Польша пз Якуб Модер
14 Бразилия пз Игор Пайшао
23 Алжир нп Анис Хадж Мусса
19 Аргентина нп Хулиан Карранса
1 Нидерланды вр Нордин Баккер
20 Нидерланды зщ Хамби Акуйоби
4 Испания зщ Рикардо Висус
15 Уэльс зщ Джеймс Лоуренс
14 Греция зщ Василиос Загаритис
5 Нидерланды зщ Jochem Ritmeester van de Kamp
19 Нидерланды пз Том Хайе
18 Канада пз Шарль-Андреас Брим
17 Норвегия нп Корнелиус Хансен
9 Франция нп Томас Робине
7 Франция нп Ruben Providence
Главные тренеры
Нидерланды Паскаль Боссхарт (и.о.)
Нидерланды Паскаль Боссхарт
Нидерланды Йерун Рейсдейк
История личных встреч
10.11.2024 Нидерланды — Эредивизия 12-й тур Алмере Сити1 : 4Фейеноорд
25.02.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 23-й тур Алмере Сити0 : 2Фейеноорд
27.08.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 3-й тур Фейеноорд6 : 1Алмере Сити
18.02.2025 Лига чемпионов Стыковые матчи. 2-й матч 1 : 1Фейеноорд
15.02.2025 Нидерланды — Эредивизия 23-й тур 0 : 0Фейеноорд
12.02.2025 Лига чемпионов Стыковые матчи. 1-й матч Фейеноорд1 : 0
08.02.2025 Нидерланды — Эредивизия 22-й тур Фейеноорд3 : 0
05.02.2025 Кубок Нидерландов 1/4 финала 2 : 0Фейеноорд
16.02.2025 Нидерланды — Эредивизия 23-й тур 2 : 2Алмере Сити
09.02.2025 Нидерланды — Эредивизия 22-й тур 0 : 1Алмере Сити
02.02.2025 Нидерланды — Эредивизия 21-й тур Алмере Сити1 : 4
19.01.2025 Нидерланды — Эредивизия 19-й тур Алмере Сити0 : 2
12.01.2025 Нидерланды — Эредивизия 18-й тур 0 : 0Алмере Сити
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Аякс2254
2
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен2352
3
Квалификация Лиги чемпионов
Утрехт2343
4
Квалификация Лиги Европы
Фейеноорд2240
5
Плей-офф Лиги конференций
АЗ Алкмар2240
6
Плей-офф Лиги конференций
Твенте2239
7
Плей-офф Лиги конференций
Гоу Эхед Иглс2235
8
Плей-офф Лиги конференций
Гронинген2327
9 Херенвен2327
10 НАК Бреда2327
11 Фортуна2226
12 НЕК Неймеген2225
13 ПЕК Зволле2325
14 Виллем II2324
15 Хераклес2324
16
Стыковая зона
Спарта2320
17
Зона вылета
Валвейк2317
18
Зона вылета
Алмере Сити2214

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