Фейеноорд - Алмере Сити 22 Февраля прямая трансляция
Начало трансляции: 22-02-2025 21:00
Стадион: Фейеноорд (Роттердам, Нидерланды), вместимость: 51117
22 Февраля 2025 года в 22:00 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 20-й тур
Главный судья: Йерун Мансхот (Хаутен, Нидерланды);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фейеноорд - Алмере Сити, которое состоится 22 Февраля 2025 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Фейеноорд (Роттердам, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Фейеноорд
Роттердам
Алмере Сити
Алмере
|22
|вр
|Тимон Велленройтер
|16
|зщ
|Уго Буэно
|26
|зщ
|Дживайро Рид
|3
|зщ
|Томас Белен
|33
|зщ
|Давид Ганцко
|5
|зщ
|Гейс Смал
|27
|пз
|Антони Миламбо
|7
|пз
|Якуб Модер
|14
|пз
|Игор Пайшао
|23
|нп
|Анис Хадж Мусса
|19
|нп
|Хулиан Карранса
|1
|вр
|Нордин Баккер
|20
|зщ
|Хамби Акуйоби
|4
|зщ
|Рикардо Висус
|15
|зщ
|Джеймс Лоуренс
|14
|зщ
|Василиос Загаритис
|5
|зщ
|Jochem Ritmeester van de Kamp
|19
|пз
|Том Хайе
|18
|пз
|Шарль-Андреас Брим
|17
|нп
|Корнелиус Хансен
|9
|нп
|Томас Робине
|7
|нп
|Ruben Providence
Главные тренеры
|Паскаль Боссхарт (и.о.)
|Паскаль Боссхарт
|Йерун Рейсдейк
История личных встреч
|10.11.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|12-й тур
|1 : 4
|25.02.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 23-й тур
|0 : 2
|27.08.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 3-й тур
|6 : 1
|18.02.2025
|Лига чемпионов
|Стыковые матчи. 2-й матч
|1 : 1
|15.02.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|23-й тур
|0 : 0
|12.02.2025
|Лига чемпионов
|Стыковые матчи. 1-й матч
|1 : 0
|08.02.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|22-й тур
|3 : 0
|05.02.2025
|Кубок Нидерландов
|1/4 финала
|2 : 0
|16.02.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|23-й тур
|2 : 2
|09.02.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|22-й тур
|0 : 1
|02.02.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|21-й тур
|1 : 4
|19.01.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|19-й тур
|0 : 2
|12.01.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|18-й тур
|0 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Аякс
|22
|54
| 2
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|23
|52
| 3
Квалификация Лиги чемпионов
|Утрехт
|23
|43
| 4
Квалификация Лиги Европы
|Фейеноорд
|22
|40
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|АЗ Алкмар
|22
|40
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|22
|39
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Гоу Эхед Иглс
|22
|35
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Гронинген
|23
|27
|9
|Херенвен
|23
|27
|10
|НАК Бреда
|23
|27
|11
|Фортуна
|22
|26
|12
|НЕК Неймеген
|22
|25
|13
|ПЕК Зволле
|23
|25
|14
|Виллем II
|23
|24
|15
|Хераклес
|23
|24
| 16
Стыковая зона
|Спарта
|23
|20
| 17
Зона вылета
|Валвейк
|23
|17
| 18
Зона вылета
|Алмере Сити
|22
|14