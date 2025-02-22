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Радомяк - Легия 22 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 22-02-2025 21:15
Стадион: Радомяк (Радом, Польша), вместимость: 8840
22 Февраля 2025 года в 22:15 (+03:00). Польша — Экстракласса, 22-й тур
Радомяк
Легия

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Радомяк - Легия, которое состоится 22 Февраля 2025 года в 22:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 22-й тур, оно проводится на стадионе: Радомяк (Радом, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Радомяк
Радом
Легия
Варшава
Главные тренеры
Португалия Жоау Энрикеш
Португалия Жоау Энрикеш
История личных встреч
18.08.2024 Польша — Экстракласса 5-й тур Легия4 : 1Радомяк
05.05.2024 Польша - Экстракласса 31-й тур Легия0 : 3Радомяк
05.11.2023 Польша - Экстракласса 14-й тур Радомяк0 : 1Легия
17.03.2023 Польша - Экстракласса Экстракласса. 25-й тур Радомяк0 : 2Легия
02.09.2022 Польша - Экстракласса Экстракласса. 8-й тур Легия1 : 0Радомяк
19.12.2021 Польша - Экстракласса Экстракласса. 19-й тур Легия0 : 3Радомяк
31.07.2021 Польша - Экстракласса Экстракласса. 2-й тур Радомяк3 : 1Легия
15.02.2025 Польша — Экстракласса 21-й тур 3 : 2Радомяк
08.02.2025 Польша — Экстракласса 20-й тур Радомяк1 : 1
02.02.2025 Польша — Экстракласса 19-й тур 5 : 0Радомяк
14.12.2024 Польша — Экстракласса 3-й тур 1 : 2Радомяк
06.12.2024 Польша — Экстракласса 18-й тур Радомяк1 : 1
15.02.2025 Польша — Экстракласса 21-й тур Легия2 : 0
08.02.2025 Польша — Экстракласса 20-й тур 1 : 0Легия
02.02.2025 Польша — Экстракласса 19-й тур Легия1 : 1
19.12.2024 Лига конференций Общий этап. 6-й тур 3 : 1Легия
12.12.2024 Лига конференций Общий этап. 5-й тур Легия1 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Лех П2141
2
Квалификация Лиги конференций
Ягеллония2141
3
Квалификация Лиги конференций
Ракув2140
4 Погонь2136
5 Легия2136
6 Краковия2134
7 Гурник З2134
8 ГКС Катовице2130
9 Пяст2230
10 Мотор2129
11 Видзев2126
12 Корона2123
13 Сталь2223
14 Заглембе Л2122
15 Лехия2121
16
Зона вылета
Радомяк2121
17
Зона вылета
Пуща2119
18
Зона вылета
Шлёнск2114

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