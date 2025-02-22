Радомяк - Легия 22 Февраля прямая трансляция
Начало трансляции: 22-02-2025 21:15
Стадион: Радомяк (Радом, Польша), вместимость: 8840
22 Февраля 2025 года в 22:15 (+03:00). Польша — Экстракласса, 22-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Радомяк - Легия, которое состоится 22 Февраля 2025 года в 22:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 22-й тур, оно проводится на стадионе: Радомяк (Радом, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Радомяк
Радом
Легия
Варшава
Главные тренеры
|Жоау Энрикеш
|Жоау Энрикеш
История личных встреч
|18.08.2024
|Польша — Экстракласса
|5-й тур
|4 : 1
|05.05.2024
|Польша - Экстракласса
|31-й тур
|0 : 3
|05.11.2023
|Польша - Экстракласса
|14-й тур
|0 : 1
|17.03.2023
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 25-й тур
|0 : 2
|02.09.2022
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 8-й тур
|1 : 0
|19.12.2021
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 19-й тур
|0 : 3
|31.07.2021
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 2-й тур
|3 : 1
|15.02.2025
|Польша — Экстракласса
|21-й тур
|3 : 2
|08.02.2025
|Польша — Экстракласса
|20-й тур
|1 : 1
|02.02.2025
|Польша — Экстракласса
|19-й тур
|5 : 0
|14.12.2024
|Польша — Экстракласса
|3-й тур
|1 : 2
|06.12.2024
|Польша — Экстракласса
|18-й тур
|1 : 1
|15.02.2025
|Польша — Экстракласса
|21-й тур
|2 : 0
|08.02.2025
|Польша — Экстракласса
|20-й тур
|1 : 0
|02.02.2025
|Польша — Экстракласса
|19-й тур
|1 : 1
|19.12.2024
|Лига конференций
|Общий этап. 6-й тур
|3 : 1
|12.12.2024
|Лига конференций
|Общий этап. 5-й тур
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Лех П
|21
|41
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Ягеллония
|21
|41
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Ракув
|21
|40
|4
|Погонь
|21
|36
|5
|Легия
|21
|36
|6
|Краковия
|21
|34
|7
|Гурник З
|21
|34
|8
|ГКС Катовице
|21
|30
|9
|Пяст
|22
|30
|10
|Мотор
|21
|29
|11
|Видзев
|21
|26
|12
|Корона
|21
|23
|13
|Сталь
|22
|23
|14
|Заглембе Л
|21
|22
|15
|Лехия
|21
|21
| 16
Зона вылета
|Радомяк
|21
|21
| 17
Зона вылета
|Пуща
|21
|19
| 18
Зона вылета
|Шлёнск
|21
|14