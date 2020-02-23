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Ницца - Монпелье 23 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 23-02-2025 18:15
Стадион: Альянц Ривьера (Ницца, Франция), вместимость: 35624
23 Февраля 2025 года в 19:15 (+03:00). Франция — Лига 1, 23-й тур
Главный судья: Вилли Делажо (Франция);
Ницца
Монпелье

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ницца - Монпелье, которое состоится 23 Февраля 2025 года в 19:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 23-й тур, оно проводится на стадионе: Альянц Ривьера (Ницца, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ницца
Ницца
Монпелье
Монпелье
1ПольшаврМарцин Булка
55БурундизщЮссуф Ндайишимийе
64КанадазщМойзе Бомбито
4Бразилиязщ Данте Бонфин
92ФранциязщЖонатан Клосс
2ТунисзщАли Абди
28ФранцияпзБатист Сантамария
6АлжирпзХишем Будауи
24ФранцияпзГаэтан Лаборде
25ФранцияпзМохамед-Али Шо
29ФранциянпЭванн Гессан
40ФранцияврБенжамен Леком
29КамерунзщЭнцо Чато
47ФранциязщЯэль Муанга
2Кот-д'ИвуарзщБамо Мейте
4МализщКики Куяте
17ФранциязщТео Сент-Люс
70ФранцияпзТангуй Кулибали
19ФранцияпзРабби Нзингула
11ФранцияпзТежи Саванье
10ТуниснпВахби Хазри
9АлжирнпАнди Делор
Главные тренеры
ФранцияФранк Эз
ФранцияЖан-Луи Гассе
История личных встреч
15.12.2024Франция — Лига 115-й турМонпелье2 : 2Ницца
08.03.2024Франция - Лига 125-й турНицца1 : 2Монпелье
07.02.2024Кубок Франции1/8 финалаМонпелье1 : 4Ницца
10.11.2023Франция - Лига 112-й турМонпелье0 : 0Ницца
27.05.2023Франция - Лига 137-й турМонпелье2 : 3Ницца
11.01.2023Франция - Лига 118-й турНицца6 : 1Монпелье
12.03.2022Франция - Лига 128-й турМонпелье0 : 0Ницца
07.11.2021Франция - Лига 113-й турНицца0 : 1Монпелье
25.04.2021Франция - Лига 134-й турНицца3 : 1Монпелье
12.09.2020Франция - Лига 13-й турМонпелье3 : 1Ницца
16.02.2025Франция — Лига 122-й тур1 : 3Ницца
08.02.2025Франция — Лига 121-й турНицца2 : 0
05.02.2025Кубок Франции1/8 финала2 : 1Ницца
02.02.2025Франция — Лига 120-й тур1 : 1Ницца
30.01.2025Лига ЕвропыОбщий этап. 8-й турНицца1 : 1
16.02.2025Франция — Лига 122-й турМонпелье1 : 4
09.02.2025Франция — Лига 121-й тур2 : 0Монпелье
31.01.2025Франция — Лига 120-й турМонпелье0 : 2
26.01.2025Франция — Лига 119-й тур1 : 2Монпелье
17.01.2025Франция — Лига 118-й турМонпелье2 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ2256
2
Лига чемпионов
Марсель2246
3
Лига чемпионов
Лилль2341
4
Квалификация Лиги чемпионов
Ницца2240
5
Лига Европы
Монако2340
6
Квалификация Лиги конференций
Лион2236
7 Страсбург2233
8 Ланс2233
9 Брест2232
10 Тулуза2227
11 Анже2327
12 Ренн2326
13 Осер2225
14 Реймс2322
15 Нант2221
16
Стыковая зона
Сент-Этьен2319
17
Зона вылета
Гавр2217
18
Зона вылета
Монпелье2215

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