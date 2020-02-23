Ницца - Монпелье 23 Февраля прямая трансляция
Начало трансляции: 23-02-2025 18:15
Стадион: Альянц Ривьера (Ницца, Франция), вместимость: 35624
23 Февраля 2025 года в 19:15 (+03:00). Франция — Лига 1, 23-й тур
Главный судья: Вилли Делажо (Франция);
Анонс матча
Стартовый состав
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ницца - Монпелье, которое состоится 23 Февраля 2025 года в 19:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 23-й тур, оно проводится на стадионе: Альянц Ривьера (Ницца, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ницца
Ницца
Монпелье
Монпелье
|1
|вр
|Марцин Булка
|55
|зщ
|Юссуф Ндайишимийе
|64
|зщ
|Мойзе Бомбито
|4
|зщ
|Данте Бонфин
|92
|зщ
|Жонатан Клосс
|2
|зщ
|Али Абди
|28
|пз
|Батист Сантамария
|6
|пз
|Хишем Будауи
|24
|пз
|Гаэтан Лаборде
|25
|пз
|Мохамед-Али Шо
|29
|нп
|Эванн Гессан
|40
|вр
|Бенжамен Леком
|29
|зщ
|Энцо Чато
|47
|зщ
|Яэль Муанга
|2
|зщ
|Бамо Мейте
|4
|зщ
|Кики Куяте
|17
|зщ
|Тео Сент-Люс
|70
|пз
|Тангуй Кулибали
|19
|пз
|Рабби Нзингула
|11
|пз
|Тежи Саванье
|10
|нп
|Вахби Хазри
|9
|нп
|Анди Делор
Главные тренеры
|Франк Эз
|Жан-Луи Гассе
История личных встреч
|15.12.2024
|Франция — Лига 1
|15-й тур
|2 : 2
|08.03.2024
|Франция - Лига 1
|25-й тур
|1 : 2
|07.02.2024
|Кубок Франции
|1/8 финала
|1 : 4
|10.11.2023
|Франция - Лига 1
|12-й тур
|0 : 0
|27.05.2023
|Франция - Лига 1
|37-й тур
|2 : 3
|11.01.2023
|Франция - Лига 1
|18-й тур
|6 : 1
|12.03.2022
|Франция - Лига 1
|28-й тур
|0 : 0
|07.11.2021
|Франция - Лига 1
|13-й тур
|0 : 1
|25.04.2021
|Франция - Лига 1
|34-й тур
|3 : 1
|12.09.2020
|Франция - Лига 1
|3-й тур
|3 : 1
|16.02.2025
|Франция — Лига 1
|22-й тур
|1 : 3
|08.02.2025
|Франция — Лига 1
|21-й тур
|2 : 0
|05.02.2025
|Кубок Франции
|1/8 финала
|2 : 1
|02.02.2025
|Франция — Лига 1
|20-й тур
|1 : 1
|30.01.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 8-й тур
|1 : 1
|16.02.2025
|Франция — Лига 1
|22-й тур
|1 : 4
|09.02.2025
|Франция — Лига 1
|21-й тур
|2 : 0
|31.01.2025
|Франция — Лига 1
|20-й тур
|0 : 2
|26.01.2025
|Франция — Лига 1
|19-й тур
|1 : 2
|17.01.2025
|Франция — Лига 1
|18-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|22
|56
| 2
Лига чемпионов
|Марсель
|22
|46
| 3
Лига чемпионов
|Лилль
|23
|41
| 4
Квалификация Лиги чемпионов
|Ницца
|22
|40
| 5
Лига Европы
|Монако
|23
|40
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Лион
|22
|36
|7
|Страсбург
|22
|33
|8
|Ланс
|22
|33
|9
|Брест
|22
|32
|10
|Тулуза
|22
|27
|11
|Анже
|23
|27
|12
|Ренн
|23
|26
|13
|Осер
|22
|25
|14
|Реймс
|23
|22
|15
|Нант
|22
|21
| 16
Стыковая зона
|Сент-Этьен
|23
|19
| 17
Зона вылета
|Гавр
|22
|17
| 18
Зона вылета
|Монпелье
|22
|15