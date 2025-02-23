Гавр - Тулуза 23 Февраля прямая трансляция
Начало трансляции: 23-02-2025 18:15
Стадион: Осеан (Гавр, Франция), вместимость: 25178
23 Февраля 2025 года в 19:15 (+03:00). Франция — Лига 1, 23-й тур
Главный судья: Франсуа Летексье (Франция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гавр - Тулуза, которое состоится 23 Февраля 2025 года в 19:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 23-й тур, оно проводится на стадионе: Осеан (Гавр, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Гавр
Гавр
Тулуза
Тулуза
|1
|вр
|Матьё Горжелен
|7
|зщ
|Лоик Него
|6
|зщ
|Этьен Юте-Кинкуэ
|4
|зщ
|Готье Льорис
|18
|зщ
|Янис Зуауи
|8
|зщ
|Ясин Кехта
|23
|пз
|Джуниор Мванга
|21
|пз
|Антуан Жужу
|34
|пз
|Махамаду Диавара
|45
|нп
|Исса Сумаре
|99
|нп
|Ахмед Хассан
|16
|вр
|Хьетиль Хёуг
|29
|зщ
|Джейди Канво
|4
|зщ
|Чарли Крессвелл
|6
|зщ
|Умит Акдаг
|17
|зщ
|Габриэль Суасо
|7
|зщ
|Закария Абухляль
|15
|пз
|Арон Дённум
|8
|пз
|Венсан Сьерро
|23
|пз
|Кристиан Кассерес
|80
|нп
|Шави Бабика
|9
|нп
|Франк Магри
Главные тренеры
|Дидье Дигар
|Карлес Мартинес
История личных встреч
|15.09.2024
|Франция — Лига 1
|4-й тур
|2 : 0
|10.03.2024
|Франция - Лига 1
|25-й тур
|1 : 0
|05.11.2023
|Франция - Лига 1
|11-й тур
|1 : 2
|21.02.2022
|Франция - Лига 2
|Лига 2. 25-й тур
|4 : 0
|13.09.2021
|Франция - Лига 2
|Лига 2. 7-й тур
|1 : 1
|04.05.2021
|Франция - Лига 2
|Лига 2. 34-й тур
|0 : 1
|19.12.2020
|Франция - Лига 2
|Лига 2. 16-й тур
|4 : 3
|10.01.2009
|Франция - Лига 1
|20-й тур
|0 : 1
|16.08.2008
|Франция - Лига 1
|2-й тур
|2 : 1
|16.02.2025
|Франция — Лига 1
|22-й тур
|1 : 3
|08.02.2025
|Франция — Лига 1
|21-й тур
|1 : 2
|02.02.2025
|Франция — Лига 1
|20-й тур
|1 : 1
|26.01.2025
|Франция — Лига 1
|19-й тур
|0 : 1
|19.01.2025
|Франция — Лига 1
|18-й тур
|1 : 1
|15.02.2025
|Франция — Лига 1
|22-й тур
|0 : 1
|09.02.2025
|Франция — Лига 1
|21-й тур
|2 : 2
|05.02.2025
|Кубок Франции
|1/8 финала
|0 : 2
|02.02.2025
|Франция — Лига 1
|20-й тур
|1 : 1
|26.01.2025
|Франция — Лига 1
|19-й тур
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|22
|56
| 2
Лига чемпионов
|Марсель
|22
|46
| 3
Лига чемпионов
|Лилль
|23
|41
| 4
Квалификация Лиги чемпионов
|Ницца
|22
|40
| 5
Лига Европы
|Монако
|23
|40
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Лион
|22
|36
|7
|Страсбург
|22
|33
|8
|Ланс
|22
|33
|9
|Брест
|22
|32
|10
|Тулуза
|22
|27
|11
|Анже
|23
|27
|12
|Ренн
|23
|26
|13
|Осер
|22
|25
|14
|Реймс
|23
|22
|15
|Нант
|22
|21
| 16
Стыковая зона
|Сент-Этьен
|23
|19
| 17
Зона вылета
|Гавр
|22
|17
| 18
Зона вылета
|Монпелье
|22
|15