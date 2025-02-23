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Гавр - Тулуза 23 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 23-02-2025 18:15
Стадион: Осеан (Гавр, Франция), вместимость: 25178
23 Февраля 2025 года в 19:15 (+03:00). Франция — Лига 1, 23-й тур
Главный судья: Франсуа Летексье (Франция);
Гавр
Тулуза

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гавр - Тулуза, которое состоится 23 Февраля 2025 года в 19:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 23-й тур, оно проводится на стадионе: Осеан (Гавр, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Гавр
Гавр
Тулуза
Тулуза
1ФранцияврМатьё Горжелен
7ВенгриязщЛоик Него
6ФранциязщЭтьен Юте-Кинкуэ
4ФранциязщГотье Льорис
18ФранциязщЯнис Зуауи
8МароккозщЯсин Кехта
23ФранцияпзДжуниор Мванга
21ФранцияпзАнтуан Жужу
34ФранцияпзМахамаду Диавара
45СенегалнпИсса Сумаре
99ЕгипетнпАхмед Хассан
16НорвегияврХьетиль Хёуг
29ФранциязщДжейди Канво
4АнглиязщЧарли Крессвелл
6РумыниязщУмит Акдаг
17ЧилизщГабриэль Суасо
7МароккозщЗакария Абухляль
15НорвегияпзАрон Дённум
8ШвейцарияпзВенсан Сьерро
23ВенесуэлапзКристиан Кассерес
80ГабоннпШави Бабика
9КамеруннпФранк Магри
Главные тренеры
ФранцияДидье Дигар
ИспанияКарлес Мартинес
История личных встреч
15.09.2024Франция — Лига 14-й турТулуза2 : 0Гавр
10.03.2024Франция - Лига 125-й турГавр1 : 0Тулуза
05.11.2023Франция - Лига 111-й турТулуза1 : 2Гавр
21.02.2022Франция - Лига 2Лига 2. 25-й турТулуза4 : 0Гавр
13.09.2021Франция - Лига 2Лига 2. 7-й турГавр1 : 1Тулуза
04.05.2021Франция - Лига 2Лига 2. 34-й турГавр0 : 1Тулуза
19.12.2020Франция - Лига 2Лига 2. 16-й турТулуза4 : 3Гавр
10.01.2009Франция - Лига 120-й турГавр0 : 1Тулуза
16.08.2008Франция - Лига 12-й турТулуза2 : 1Гавр
16.02.2025Франция — Лига 122-й турГавр1 : 3
08.02.2025Франция — Лига 121-й тур1 : 2Гавр
02.02.2025Франция — Лига 120-й тур1 : 1Гавр
26.01.2025Франция — Лига 119-й турГавр0 : 1
19.01.2025Франция — Лига 118-й тур1 : 1Гавр
15.02.2025Франция — Лига 122-й турТулуза0 : 1
09.02.2025Франция — Лига 121-й тур2 : 2Тулуза
05.02.2025Кубок Франции1/8 финалаТулуза0 : 2
02.02.2025Франция — Лига 120-й турТулуза1 : 1
26.01.2025Франция — Лига 119-й турТулуза1 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ2256
2
Лига чемпионов
Марсель2246
3
Лига чемпионов
Лилль2341
4
Квалификация Лиги чемпионов
Ницца2240
5
Лига Европы
Монако2340
6
Квалификация Лиги конференций
Лион2236
7 Страсбург2233
8 Ланс2233
9 Брест2232
10 Тулуза2227
11 Анже2327
12 Ренн2326
13 Осер2225
14 Реймс2322
15 Нант2221
16
Стыковая зона
Сент-Этьен2319
17
Зона вылета
Гавр2217
18
Зона вылета
Монпелье2215

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