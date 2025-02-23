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Лион - ПСЖ 23 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 23-02-2025 21:45
Стадион: Групама (Лион, Франция), вместимость: 61556
23 Февраля 2025 года в 22:45 (+03:00). Франция — Лига 1, 23-й тур
Главный судья: Эрик Ваттеллье (Франция);
Лион
ПСЖ

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лион - ПСЖ, которое состоится 23 Февраля 2025 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 23-й тур, оно проводится на стадионе: Групама (Лион, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лион
Лион
ПСЖ
Париж
1БразилияврЛукас Перри
20ФранциязщСаэль Кумбеди
22АнголазщКлинтон Мата
19СенегалзщМусса Ньякате
3АргентиназщНиколас Тальяфико
31СербияпзНеманья Матич
15СШАпзТаннер Тессманн
8ФранцияпзКорентин Толиссо
37ГанапзЭрнест Нуама
18ФранциянпРайан Шерки
69ГрузиянпЖорж Микаутадзе
1ИталияврДжанлуиджи Доннарумма
2МароккозщАшраф Хакими
5Бразилиязщ Маркиньос
51ЭквадорзщВильям Пачо
25ПортугалиязщНуну Мендеш
14ФранцияпзДезире Дуэ
17Португалияпз Витинья
8ИспанияпзФабиан Руис
7ГрузиянпХвича Кварацхелия
29ФранциянпБрэдли Баркола
10ФранциянпУсман Дембеле
Главные тренеры
ПортугалияЖорже Масиэл
ПортугалияПаулу Фонсека
ИспанияЛуис Энрике
История личных встреч
15.12.2024Франция — Лига 115-й турПСЖ3 : 1Лион
25.05.2024Кубок ФранцииФиналЛион1 : 2ПСЖ
21.04.2024Франция - Лига 130-й турПСЖ4 : 1Лион
03.09.2023Франция - Лига 14-й турЛион1 : 4ПСЖ
02.04.2023Франция - Лига 129-й турПСЖ0 : 1Лион
18.09.2022Франция - Лига 18-й турЛион0 : 1ПСЖ
09.01.2022Франция - Лига 120-й турЛион1 : 1ПСЖ
19.09.2021Франция - Лига 16-й турПСЖ2 : 1Лион
21.03.2021Франция - Лига 130-й турЛион2 : 4ПСЖ
13.12.2020Франция - Лига 114-й турПСЖ0 : 1Лион
16.02.2025Франция — Лига 122-й тур1 : 4Лион
09.02.2025Франция — Лига 121-й турЛион4 : 0
02.02.2025Франция — Лига 120-й тур3 : 2Лион
30.01.2025Лига ЕвропыОбщий этап. 8-й турЛион1 : 1
26.01.2025Франция — Лига 119-й тур1 : 1Лион
19.02.2025Лига чемпионовСтыковые матчи. 2-й матчПСЖ7 : 0
15.02.2025Франция — Лига 122-й тур0 : 1ПСЖ
11.02.2025Лига чемпионовСтыковые матчи. 1-й матч0 : 3ПСЖ
07.02.2025Франция — Лига 121-й турПСЖ4 : 1
04.02.2025Кубок Франции1/8 финала0 : 2ПСЖ
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 23-го тура Лиги 1: «Лион» — «ПСЖ». Начало встречи запланировано на 22:45 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ2256
2
Лига чемпионов
Марсель2246
3
Лига чемпионов
Лилль2341
4
Квалификация Лиги чемпионов
Ницца2240
5
Лига Европы
Монако2340
6
Квалификация Лиги конференций
Лион2236
7 Страсбург2233
8 Ланс2233
9 Брест2232
10 Тулуза2227
11 Анже2327
12 Ренн2326
13 Осер2225
14 Реймс2322
15 Нант2221
16
Стыковая зона
Сент-Этьен2319
17
Зона вылета
Гавр2217
18
Зона вылета
Монпелье2215

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