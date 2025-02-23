Лион - ПСЖ 23 Февраля прямая трансляция
Начало трансляции: 23-02-2025 21:45
Стадион: Групама (Лион, Франция), вместимость: 61556
23 Февраля 2025 года в 22:45 (+03:00). Франция — Лига 1, 23-й тур
Главный судья: Эрик Ваттеллье (Франция);
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Стартовый состав
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лион - ПСЖ, которое состоится 23 Февраля 2025 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 23-й тур, оно проводится на стадионе: Групама (Лион, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лион
Лион
ПСЖ
Париж
|1
|вр
|Лукас Перри
|20
|зщ
|Саэль Кумбеди
|22
|зщ
|Клинтон Мата
|19
|зщ
|Мусса Ньякате
|3
|зщ
|Николас Тальяфико
|31
|пз
|Неманья Матич
|15
|пз
|Таннер Тессманн
|8
|пз
|Корентин Толиссо
|37
|пз
|Эрнест Нуама
|18
|нп
|Райан Шерки
|69
|нп
|Жорж Микаутадзе
|1
|вр
|Джанлуиджи Доннарумма
|2
|зщ
|Ашраф Хакими
|5
|зщ
|Маркиньос
|51
|зщ
|Вильям Пачо
|25
|зщ
|Нуну Мендеш
|14
|пз
|Дезире Дуэ
|17
|пз
|Витинья
|8
|пз
|Фабиан Руис
|7
|нп
|Хвича Кварацхелия
|29
|нп
|Брэдли Баркола
|10
|нп
|Усман Дембеле
Главные тренеры
|Жорже Масиэл
|Паулу Фонсека
|Луис Энрике
История личных встреч
|15.12.2024
|Франция — Лига 1
|15-й тур
|3 : 1
|25.05.2024
|Кубок Франции
|Финал
|1 : 2
|21.04.2024
|Франция - Лига 1
|30-й тур
|4 : 1
|03.09.2023
|Франция - Лига 1
|4-й тур
|1 : 4
|02.04.2023
|Франция - Лига 1
|29-й тур
|0 : 1
|18.09.2022
|Франция - Лига 1
|8-й тур
|0 : 1
|09.01.2022
|Франция - Лига 1
|20-й тур
|1 : 1
|19.09.2021
|Франция - Лига 1
|6-й тур
|2 : 1
|21.03.2021
|Франция - Лига 1
|30-й тур
|2 : 4
|13.12.2020
|Франция - Лига 1
|14-й тур
|0 : 1
|16.02.2025
|Франция — Лига 1
|22-й тур
|1 : 4
|09.02.2025
|Франция — Лига 1
|21-й тур
|4 : 0
|02.02.2025
|Франция — Лига 1
|20-й тур
|3 : 2
|30.01.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 8-й тур
|1 : 1
|26.01.2025
|Франция — Лига 1
|19-й тур
|1 : 1
|19.02.2025
|Лига чемпионов
|Стыковые матчи. 2-й матч
|7 : 0
|15.02.2025
|Франция — Лига 1
|22-й тур
|0 : 1
|11.02.2025
|Лига чемпионов
|Стыковые матчи. 1-й матч
|0 : 3
|07.02.2025
|Франция — Лига 1
|21-й тур
|4 : 1
|04.02.2025
|Кубок Франции
|1/8 финала
|0 : 2
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 23-го тура Лиги 1: «Лион» — «ПСЖ». Начало встречи запланировано на 22:45 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|22
|56
| 2
Лига чемпионов
|Марсель
|22
|46
| 3
Лига чемпионов
|Лилль
|23
|41
| 4
Квалификация Лиги чемпионов
|Ницца
|22
|40
| 5
Лига Европы
|Монако
|23
|40
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Лион
|22
|36
|7
|Страсбург
|22
|33
|8
|Ланс
|22
|33
|9
|Брест
|22
|32
|10
|Тулуза
|22
|27
|11
|Анже
|23
|27
|12
|Ренн
|23
|26
|13
|Осер
|22
|25
|14
|Реймс
|23
|22
|15
|Нант
|22
|21
| 16
Стыковая зона
|Сент-Этьен
|23
|19
| 17
Зона вылета
|Гавр
|22
|17
| 18
Зона вылета
|Монпелье
|22
|15