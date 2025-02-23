Верона - Фиорентина 23 Февраля прямая трансляция
Начало трансляции: 23-02-2025 16:00
Стадион: Маркантонио Бентегоди (Верона, Италия), вместимость: 39211
23 Февраля 2025 года в 17:00 (+03:00). Италия — Серия А, 26-й тур
Главный судья: Марко Ди Белло (Бриндизи, Италия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Верона - Фиорентина, которое состоится 23 Февраля 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 26-й тур, оно проводится на стадионе: Маркантонио Бентегоди (Верона, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Верона
Верона
Фиорентина
Флоренция
|1
|вр
|Лоренцо Монтипо
|6
|зщ
|Николас Валентини
|42
|зщ
|Диего Коппола
|87
|зщ
|Даниэле Гиларди
|2
|зщ
|Даниэль Ойегоке
|38
|зщ
|Джексон Тчатчуа
|10
|пз
|Шейх Ньясс
|33
|пз
|Ондрей Дуда
|20
|пз
|Григорис Кастанос
|31
|нп
|Томаш Суслов
|9
|нп
|Амин Сарр
|43
|вр
|Давид де Хеа
|2
|зщ
|Додо
|5
|зщ
|Марин Понграчич
|6
|зщ
|Лука Раньери
|65
|зщ
|Фабьяно Паризи
|44
|пз
|Николо Фаджоли
|8
|пз
|Роландо Мандрагора
|90
|пз
|Майкл Фолоруншо
|17
|нп
|Николо Дзаньоло
|9
|нп
|Лукас Бельтран
|20
|нп
|Мойзе Кин
Главные тренеры
|Паоло Дзанетти
|Раффаэле Палладино
История личных встреч
|10.11.2024
|Италия — Серия А
|12-й тур
|3 : 1
|05.05.2024
|Италия - Серия А
|35-й тур
|2 : 1
|17.12.2023
|Италия - Серия А
|16-й тур
|1 : 0
|27.02.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 24-й тур
|0 : 3
|18.09.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 7-й тур
|2 : 0
|06.03.2022
|Италия - Серия А
|28-й тур
|1 : 1
|22.12.2021
|Италия - Серия А
|19-й тур
|1 : 1
|20.04.2021
|Италия - Серия А
|32-й тур
|1 : 2
|19.12.2020
|Италия - Серия А
|13-й тур
|1 : 1
|12.07.2020
|Италия - Серия А
|32-й тур
|1 : 1
|15.02.2025
|Италия — Серия А
|25-й тур
|1 : 0
|08.02.2025
|Италия — Серия А
|24-й тур
|0 : 5
|01.02.2025
|Италия — Серия А
|23-й тур
|0 : 1
|27.01.2025
|Италия — Серия А
|22-й тур
|1 : 1
|19.01.2025
|Италия — Серия А
|21-й тур
|0 : 3
|16.02.2025
|Италия — Серия А
|25-й тур
|0 : 2
|10.02.2025
|Италия — Серия А
|24-й тур
|2 : 1
|06.02.2025
|Италия — Серия А
|14-й тур
|3 : 0
|02.02.2025
|Италия — Серия А
|23-й тур
|2 : 1
|26.01.2025
|Италия — Серия А
|22-й тур
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Наполи
|25
|56
| 2
Лига чемпионов
|Интер М
|25
|54
| 3
Лига чемпионов
|Аталанта
|25
|51
| 4
Лига чемпионов
|Лацио
|26
|47
| 5
Лига Европы
|Ювентус
|25
|46
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Фиорентина
|25
|42
|7
|Милан
|25
|41
|8
|Болонья
|25
|41
|9
|Рома
|25
|37
|10
|Удинезе
|26
|36
|11
|Торино
|26
|31
|12
|Дженоа
|25
|30
|13
|Комо
|25
|25
|14
|Кальяри
|25
|25
|15
|Лечче
|26
|25
|16
|Верона
|25
|23
|17
|Парма
|26
|23
| 18
Зона вылета
|Эмполи
|25
|21
| 19
Зона вылета
|Венеция
|26
|17
| 20
Зона вылета
|Монца
|25
|14