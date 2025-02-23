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Верона - Фиорентина 23 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 23-02-2025 16:00
Стадион: Маркантонио Бентегоди (Верона, Италия), вместимость: 39211
23 Февраля 2025 года в 17:00 (+03:00). Италия — Серия А, 26-й тур
Главный судья: Марко Ди Белло (Бриндизи, Италия);
Верона
Фиорентина

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Верона - Фиорентина, которое состоится 23 Февраля 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 26-й тур, оно проводится на стадионе: Маркантонио Бентегоди (Верона, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Верона
Верона
Фиорентина
Флоренция
1 Италия вр Лоренцо Монтипо
6 Аргентина зщ Николас Валентини
42 Италия зщ Диего Коппола
87 Италия зщ Даниэле Гиларди
2 Англия зщ Даниэль Ойегоке
38 Бельгия зщ Джексон Тчатчуа
10 Сенегал пз Шейх Ньясс
33 Словакия пз Ондрей Дуда
20 Кипр пз Григорис Кастанос
31 Словакия нп Томаш Суслов
9 Швеция нп Амин Сарр
43 Испания вр Давид де Хеа
2 Бразилия зщ Додо
5 Хорватия зщ Марин Понграчич
6 Италия зщ Лука Раньери
65 Италия зщ Фабьяно Паризи
44 Италия пз Николо Фаджоли
8 Италия пз Роландо Мандрагора
90 Италия пз Майкл Фолоруншо
17 Италия нп Николо Дзаньоло
9 Аргентина нп Лукас Бельтран
20 Италия нп Мойзе Кин
Главные тренеры
Италия Паоло Дзанетти
Италия Раффаэле Палладино
История личных встреч
10.11.2024 Италия — Серия А 12-й тур Фиорентина3 : 1Верона
05.05.2024 Италия - Серия А 35-й тур Верона2 : 1Фиорентина
17.12.2023 Италия - Серия А 16-й тур Фиорентина1 : 0Верона
27.02.2023 Италия - Серия А Серия А. 24-й тур Верона0 : 3Фиорентина
18.09.2022 Италия - Серия А Серия А. 7-й тур Фиорентина2 : 0Верона
06.03.2022 Италия - Серия А 28-й тур Фиорентина1 : 1Верона
22.12.2021 Италия - Серия А 19-й тур Верона1 : 1Фиорентина
20.04.2021 Италия - Серия А 32-й тур Верона1 : 2Фиорентина
19.12.2020 Италия - Серия А 13-й тур Фиорентина1 : 1Верона
12.07.2020 Италия - Серия А 32-й тур Фиорентина1 : 1Верона
15.02.2025 Италия — Серия А 25-й тур 1 : 0Верона
08.02.2025 Италия — Серия А 24-й тур Верона0 : 5
01.02.2025 Италия — Серия А 23-й тур 0 : 1Верона
27.01.2025 Италия — Серия А 22-й тур 1 : 1Верона
19.01.2025 Италия — Серия А 21-й тур Верона0 : 3
16.02.2025 Италия — Серия А 25-й тур Фиорентина0 : 2
10.02.2025 Италия — Серия А 24-й тур 2 : 1Фиорентина
06.02.2025 Италия — Серия А 14-й тур Фиорентина3 : 0
02.02.2025 Италия — Серия А 23-й тур Фиорентина2 : 1
26.01.2025 Италия — Серия А 22-й тур 1 : 2Фиорентина
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Наполи2556
2
Лига чемпионов
Интер М2554
3
Лига чемпионов
Аталанта2551
4
Лига чемпионов
Лацио2647
5
Лига Европы
Ювентус2546
6
Квалификация Лиги конференций
Фиорентина2542
7 Милан2541
8 Болонья2541
9 Рома2537
10 Удинезе2636
11 Торино2631
12 Дженоа2530
13 Комо2525
14 Кальяри2525
15 Лечче2625
16 Верона2523
17 Парма2623
18
Зона вылета
Эмполи2521
19
Зона вылета
Венеция2617
20
Зона вылета
Монца2514

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