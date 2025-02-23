Аякс - Гоу Эхед Иглс 23 Февраля прямая трансляция
Начало трансляции: 23-02-2025 15:30
Стадион: Йохан Круифф Арена (Амстердам, Нидерланды), вместимость: 55885
23 Февраля 2025 года в 16:30 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 20-й тур
Главный судья: Йоей Кой (Нидерланды);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аякс - Гоу Эхед Иглс, которое состоится 23 Февраля 2025 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Йохан Круифф Арена (Амстердам, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Аякс
Амстердам
Гоу Эхед Иглс
Девентер
|22
|вр
|Ремко Пасвер
|2
|зщ
|Лукас Роза
|37
|зщ
|Йосип Шутало
|24
|зщ
|Даниэле Ругани
|4
|зщ
|Йоррел Хато
|8
|пз
|Кеннет Тейлор
|18
|пз
|Дави Классен
|28
|пз
|Киян Фитц-Джим
|20
|нп
|Бертран Траоре
|17
|нп
|Оливер Эдвардсен
|11
|нп
|Мика Годтс
|22
|вр
|Яри Де Бюссер
|2
|зщ
|Матс Дейл
|3
|зщ
|Геррит Наубер
|4
|зщ
|Йорис Крамер
|29
|зщ
|Аске Адельгор
|21
|пз
|Enric Llansana
|6
|пз
|Калвин Твигт
|19
|пз
|Оливер Антман
|7
|пз
|Якоб Бреум
|17
|нп
|Матис Сюре
|16
|нп
|Виктор Эдвардсен
Главные тренеры
|Франческо Фариоли
|Рене Хаке
История личных встреч
|21.09.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|6-й тур
|1 : 1
|04.04.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 28-й тур
|1 : 1
|14.01.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 17-й тур
|2 : 3
|02.04.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 27-й тур
|0 : 0
|01.10.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 8-й тур
|1 : 1
|27.02.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 24-й тур
|2 : 1
|07.11.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 12-й тур
|0 : 0
|31.10.2018
|Кубок Нидерландов
|2-й раунд
|3 : 0
|07.05.2017
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 33-й тур
|4 : 0
|28.08.2016
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 4-й тур
|0 : 3
|20.02.2025
|Лига Европы
|Стыковые матчи. 2-й матч
|1 : 2 ДВ
|16.02.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|23-й тур
|4 : 0
|13.02.2025
|Лига Европы
|Стыковые матчи. 1-й матч
|0 : 2
|09.02.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|22-й тур
|0 : 2
|02.02.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|21-й тур
|2 : 1
|14.02.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|23-й тур
|1 : 0
|08.02.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|22-й тур
|4 : 2
|05.02.2025
|Кубок Нидерландов
|1/4 финала
|3 : 1
|02.02.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|21-й тур
|2 : 2
|18.01.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|19-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Аякс
|22
|54
| 2
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|23
|52
| 3
Квалификация Лиги чемпионов
|Фейеноорд
|23
|43
| 4
Квалификация Лиги Европы
|Утрехт
|23
|43
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|АЗ Алкмар
|22
|40
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|22
|39
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Гоу Эхед Иглс
|22
|35
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Гронинген
|23
|27
|9
|Херенвен
|23
|27
|10
|НАК Бреда
|23
|27
|11
|Фортуна
|22
|26
|12
|НЕК Неймеген
|22
|25
|13
|ПЕК Зволле
|23
|25
|14
|Виллем II
|23
|24
|15
|Хераклес
|23
|24
| 16
Стыковая зона
|Спарта
|23
|20
| 17
Зона вылета
|Валвейк
|23
|17
| 18
Зона вылета
|Алмере Сити
|23
|14