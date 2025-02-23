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Аякс - Гоу Эхед Иглс 23 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 23-02-2025 15:30
Стадион: Йохан Круифф Арена (Амстердам, Нидерланды), вместимость: 55885
23 Февраля 2025 года в 16:30 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 20-й тур
Главный судья: Йоей Кой (Нидерланды);
Аякс
Гоу Эхед Иглс

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аякс - Гоу Эхед Иглс, которое состоится 23 Февраля 2025 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Йохан Круифф Арена (Амстердам, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Аякс
Амстердам
Гоу Эхед Иглс
Девентер
22 Нидерланды вр Ремко Пасвер
2 Бразилия зщ Лукас Роза
37 Хорватия зщ Йосип Шутало
24 Италия зщ Даниэле Ругани
4 Нидерланды зщ Йоррел Хато
8 Нидерланды пз Кеннет Тейлор
18 Нидерланды пз Дави Классен
28 Нидерланды пз Киян Фитц-Джим
20 Буркина-Фасо нп Бертран Траоре
17 Норвегия нп Оливер Эдвардсен
11 Бельгия нп Мика Годтс
22 Бельгия вр Яри Де Бюссер
2 Нидерланды зщ Матс Дейл
3 Германия зщ Геррит Наубер
4 Нидерланды зщ Йорис Крамер
29 Дания зщ Аске Адельгор
21 Нидерланды пз Enric Llansana
6 Нидерланды пз Калвин Твигт
19 Финляндия пз Оливер Антман
7 Дания пз Якоб Бреум
17 Бельгия нп Матис Сюре
16 Швеция нп Виктор Эдвардсен
Главные тренеры
Италия Франческо Фариоли
Нидерланды Рене Хаке
История личных встреч
21.09.2024 Нидерланды — Эредивизия 6-й тур Гоу Эхед Иглс1 : 1Аякс
04.04.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 28-й тур Аякс1 : 1Гоу Эхед Иглс
14.01.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 17-й тур Гоу Эхед Иглс2 : 3Аякс
02.04.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 27-й тур Гоу Эхед Иглс0 : 0Аякс
01.10.2022 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 8-й тур Аякс1 : 1Гоу Эхед Иглс
27.02.2022 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 24-й тур Гоу Эхед Иглс2 : 1Аякс
07.11.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 12-й тур Аякс0 : 0Гоу Эхед Иглс
31.10.2018 Кубок Нидерландов 2-й раунд Аякс3 : 0Гоу Эхед Иглс
07.05.2017 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 33-й тур Аякс4 : 0Гоу Эхед Иглс
28.08.2016 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 4-й тур Гоу Эхед Иглс0 : 3Аякс
20.02.2025 Лига Европы Стыковые матчи. 2-й матч Аякс1 : 2 ДВ
16.02.2025 Нидерланды — Эредивизия 23-й тур Аякс4 : 0
13.02.2025 Лига Европы Стыковые матчи. 1-й матч 0 : 2Аякс
09.02.2025 Нидерланды — Эредивизия 22-й тур 0 : 2Аякс
02.02.2025 Нидерланды — Эредивизия 21-й тур Аякс2 : 1
14.02.2025 Нидерланды — Эредивизия 23-й тур Гоу Эхед Иглс1 : 0
08.02.2025 Нидерланды — Эредивизия 22-й тур 4 : 2Гоу Эхед Иглс
05.02.2025 Кубок Нидерландов 1/4 финала Гоу Эхед Иглс3 : 1
02.02.2025 Нидерланды — Эредивизия 21-й тур Гоу Эхед Иглс2 : 2
18.01.2025 Нидерланды — Эредивизия 19-й тур Гоу Эхед Иглс2 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Аякс2254
2
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен2352
3
Квалификация Лиги чемпионов
Фейеноорд2343
4
Квалификация Лиги Европы
Утрехт2343
5
Плей-офф Лиги конференций
АЗ Алкмар2240
6
Плей-офф Лиги конференций
Твенте2239
7
Плей-офф Лиги конференций
Гоу Эхед Иглс2235
8
Плей-офф Лиги конференций
Гронинген2327
9 Херенвен2327
10 НАК Бреда2327
11 Фортуна2226
12 НЕК Неймеген2225
13 ПЕК Зволле2325
14 Виллем II2324
15 Хераклес2324
16
Стыковая зона
Спарта2320
17
Зона вылета
Валвейк2317
18
Зона вылета
Алмере Сити2314

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