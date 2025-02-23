АЗ Алкмар - Фортуна 23 Февраля прямая трансляция
Начало трансляции: 23-02-2025 17:45
Стадион: АФАС (Алкмар, Нидерланды), вместимость: 19500
23 Февраля 2025 года в 18:45 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 23-й тур
Главный судья: Янник ван дер Лан (Нидерланды);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между АЗ Алкмар - Фортуна, которое состоится 23 Февраля 2025 года в 18:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 23-й тур, оно проводится на стадионе: АФАС (Алкмар, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
АЗ Алкмар
Алкмар
Фортуна
Ситтард-Гелен
|1
|вр
|Роум Джейден Овусу-Одуро
|3
|зщ
|Ваутер Гус
|5
|зщ
|Алешандре Пенетра
|18
|зщ
|Давид Мёллер Вольфе
|6
|зщ
|Пер Копмейнерс
|16
|пз
|Сеия Маикума
|14
|пз
|Кристиян Белич
|11
|пз
|Ибрахим Садик
|28
|пз
|Зико Бюрместер
|23
|пз
|Майкель Лахдо
|9
|нп
|Трой Пэрротт
|1
|вр
|Luuk Koopmans
|6
|зщ
|Сиб ван Оттеле
|4
|зщ
|Шон Адевойе
|28
|пз
|Йосип Митрович
|32
|пз
|Rosier Loreintz
|35
|пз
|Митчелл Дейкс
|10
|пз
|Ален Халилович
|23
|нп
|Алессио да Круз
|80
|нп
|Райан Фоссо-Имефак
|7
|нп
|Кристоффер Петерсон
|19
|нп
|Боян Радулович
Главные тренеры
|Данни Бёйс
История личных встреч
|06.10.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|8-й тур
|1 : 0
|17.02.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 22-й тур
|1 : 2
|01.10.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 7-й тур
|4 : 0
|16.04.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 29-й тур
|0 : 3
|22.01.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 17-й тур
|3 : 1
|16.01.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 19-й тур
|1 : 2
|02.12.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 2-й тур
|2 : 1
|08.05.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 32-й тур
|1 : 0
|26.09.2020
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 3-й тур
|3 : 3
|04.08.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 1-й тур
|4 : 0
|20.02.2025
|Лига Европы
|Стыковые матчи. 2-й матч
|2 : 2
|13.02.2025
|Лига Европы
|Стыковые матчи. 1-й матч
|4 : 1
|09.02.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|22-й тур
|2 : 0
|06.02.2025
|Кубок Нидерландов
|1/4 финала
|3 : 1
|02.02.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|21-й тур
|0 : 2
|09.02.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|22-й тур
|0 : 2
|01.02.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|21-й тур
|2 : 2
|26.01.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|20-й тур
|1 : 4
|19.01.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|19-й тур
|4 : 1
|10.01.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|18-й тур
|0 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Аякс
|22
|54
| 2
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|23
|52
| 3
Квалификация Лиги чемпионов
|Фейеноорд
|23
|43
| 4
Квалификация Лиги Европы
|Утрехт
|23
|43
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|АЗ Алкмар
|22
|40
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|22
|39
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Гоу Эхед Иглс
|22
|35
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Гронинген
|23
|27
|9
|Херенвен
|23
|27
|10
|НАК Бреда
|23
|27
|11
|Фортуна
|22
|26
|12
|НЕК Неймеген
|22
|25
|13
|ПЕК Зволле
|23
|25
|14
|Виллем II
|23
|24
|15
|Хераклес
|23
|24
| 16
Стыковая зона
|Спарта
|23
|20
| 17
Зона вылета
|Валвейк
|23
|17
| 18
Зона вылета
|Алмере Сити
|23
|14