07:30 ()
Онлайн трансляции
Воскресенье 23 февраля
Свернуть список

АЗ Алкмар - Фортуна 23 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 23-02-2025 17:45
Стадион: АФАС (Алкмар, Нидерланды), вместимость: 19500
23 Февраля 2025 года в 18:45 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 23-й тур
Главный судья: Янник ван дер Лан (Нидерланды);
АЗ Алкмар
Фортуна

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между АЗ Алкмар - Фортуна, которое состоится 23 Февраля 2025 года в 18:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 23-й тур, оно проводится на стадионе: АФАС (Алкмар, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
АЗ Алкмар
Алкмар
Фортуна
Ситтард-Гелен
1 Нидерланды вр Роум Джейден Овусу-Одуро
3 Нидерланды зщ Ваутер Гус
5 Португалия зщ Алешандре Пенетра
18 Норвегия зщ Давид Мёллер Вольфе
6 Нидерланды зщ Пер Копмейнерс
16 Япония пз Сеия Маикума
14 Сербия пз Кристиян Белич
11 Гана пз Ибрахим Садик
28 Нидерланды пз Зико Бюрместер
23 Швеция пз Майкель Лахдо
9 Ирландия нп Трой Пэрротт
1 Нидерланды вр Luuk Koopmans
6 Нидерланды зщ Сиб ван Оттеле
4 Бельгия зщ Шон Адевойе
28 Хорватия пз Йосип Митрович
32 Франция пз Rosier Loreintz
35 Нидерланды пз Митчелл Дейкс
10 Хорватия пз Ален Халилович
23 Кабо-Верде нп Алессио да Круз
80 Швейцария нп Райан Фоссо-Имефак
7 Швеция нп Кристоффер Петерсон
19 Сербия нп Боян Радулович
Главные тренеры
Нидерланды Данни Бёйс
История личных встреч
06.10.2024 Нидерланды — Эредивизия 8-й тур Фортуна1 : 0АЗ Алкмар
17.02.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 22-й тур Фортуна1 : 2АЗ Алкмар
01.10.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 7-й тур АЗ Алкмар4 : 0Фортуна
16.04.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 29-й тур Фортуна0 : 3АЗ Алкмар
22.01.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 17-й тур АЗ Алкмар3 : 1Фортуна
16.01.2022 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 19-й тур Фортуна1 : 2АЗ Алкмар
02.12.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 2-й тур АЗ Алкмар2 : 1Фортуна
08.05.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 32-й тур АЗ Алкмар1 : 0Фортуна
26.09.2020 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 3-й тур Фортуна3 : 3АЗ Алкмар
04.08.2019 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 1-й тур АЗ Алкмар4 : 0Фортуна
20.02.2025 Лига Европы Стыковые матчи. 2-й матч 2 : 2АЗ Алкмар
13.02.2025 Лига Европы Стыковые матчи. 1-й матч АЗ Алкмар4 : 1
09.02.2025 Нидерланды — Эредивизия 22-й тур АЗ Алкмар2 : 0
06.02.2025 Кубок Нидерландов 1/4 финала АЗ Алкмар3 : 1
02.02.2025 Нидерланды — Эредивизия 21-й тур 0 : 2АЗ Алкмар
09.02.2025 Нидерланды — Эредивизия 22-й тур Фортуна0 : 2
01.02.2025 Нидерланды — Эредивизия 21-й тур 2 : 2Фортуна
26.01.2025 Нидерланды — Эредивизия 20-й тур Фортуна1 : 4
19.01.2025 Нидерланды — Эредивизия 19-й тур 4 : 1Фортуна
10.01.2025 Нидерланды — Эредивизия 18-й тур Фортуна0 : 3
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Аякс2254
2
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен2352
3
Квалификация Лиги чемпионов
Фейеноорд2343
4
Квалификация Лиги Европы
Утрехт2343
5
Плей-офф Лиги конференций
АЗ Алкмар2240
6
Плей-офф Лиги конференций
Твенте2239
7
Плей-офф Лиги конференций
Гоу Эхед Иглс2235
8
Плей-офф Лиги конференций
Гронинген2327
9 Херенвен2327
10 НАК Бреда2327
11 Фортуна2226
12 НЕК Неймеген2225
13 ПЕК Зволле2325
14 Виллем II2324
15 Хераклес2324
16
Стыковая зона
Спарта2320
17
Зона вылета
Валвейк2317
18
Зона вылета
Алмере Сити2314

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close