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Арока - Фаренсе 23 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 23-02-2025 17:30
Стадион: Мунисипал-ди-Арока (Арока, Португалия), вместимость: 7000
23 Февраля 2025 года в 18:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 23-й тур
Главный судья: Андре Нарсизу (Португалия);
Арока
Фаренсе

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арока - Фаренсе, которое состоится 23 Февраля 2025 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 23-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипал-ди-Арока (Арока, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Арока
Арока
Фаренсе
Фару
История личных встреч
23.11.2024 Кубок Португалии 1/16 финала Арока1 : 2Фаренсе
22.09.2024 Португалия — Примейра 6-й тур Фаренсе0 : 1Арока
30.03.2024 Португалия — Примейра 27-й тур Арока2 : 1Фаренсе
06.11.2023 Португалия — Примейра 10-й тур Фаренсе2 : 0Арока
05.05.2019 Португалия - Сегунда 32-й тур Фаренсе2 : 2Арока
06.01.2019 Португалия - Сегунда 15-й тур Арока3 : 3Фаренсе
21.10.2018 Кубок Португалии 3-й раунд Фаренсе1 : 3Арока
15.02.2025 Португалия — Примейра 22-й тур 2 : 2Арока
10.02.2025 Португалия — Примейра 21-й тур Арока1 : 1
01.02.2025 Португалия — Примейра 20-й тур 1 : 2Арока
24.01.2025 Португалия — Примейра 19-й тур Арока1 : 0
18.01.2025 Португалия — Примейра 18-й тур 2 : 2Арока
16.02.2025 Португалия — Примейра 22-й тур Фаренсе0 : 1
09.02.2025 Португалия — Примейра 21-й тур Фаренсе0 : 2
02.02.2025 Португалия — Примейра 20-й тур 3 : 1Фаренсе
25.01.2025 Португалия — Примейра 19-й тур Фаренсе1 : 2
19.01.2025 Португалия — Примейра 18-й тур 0 : 0Фаренсе
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бенфика2353
2
Квалификация Лиги чемпионов
Спортинг2252
3
Квалификация Лиги Европы
Брага2347
4
Квалификация Лиги конференций
Порту2246
5 Санта-Клара2238
6 Каза Пия2336
7 Витория Гимарайнш2231
8 Эшторил2231
9 Фамаликан2228
10 Риу Аве2226
11 Морейренсе2226
12 Арока2224
13 Насьонал2323
14 Жил Висенте2322
15 Эштрела2220
16
Стыковая зона
АВС2219
17
Зона вылета
Фаренсе2215
18
Зона вылета
Боавишта2312

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