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Эштрела - Санта-Клара 23 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 23-02-2025 17:30
Стадион: Жозе Гомеш (Амадора, Португалия), вместимость: 9288
23 Февраля 2025 года в 18:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 23-й тур
Главный судья: Мигел Ногейра (Лиссабон, Португалия);
Эштрела
Санта-Клара

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эштрела - Санта-Клара, которое состоится 23 Февраля 2025 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 23-й тур, оно проводится на стадионе: Жозе Гомеш (Амадора, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Эштрела
Амадора
Санта-Клара
Понта-Делгада
24 Португалия вр Andorinha
27 Хорватия зщ Renato Pantalon
4 Португалия зщ Франсишку Феррейра
5 Франция зщ Иссьяр Драме
19 Португалия пз Паулу Морейра
12 Марокко пз Амин Удрири
10 Аргентина пз Алан Руис
2 Португалия нп Travassos
25 Португалия нп Нилтон Варела
9 Бразилия нп Родриго Перейра
7 Португалия нп Фабиу Роналду
1 Бразилия вр Габриэл Батиста
21 Португалия зщ Фредерику Венансиу
13 Португалия зщ Луиш Роша
2 Португалия зщ Диогу Калила
42 Бразилия пз Лукас Соарес
32 Бразилия пз Матеус Нунес
35 Португалия пз Sergio Araujo
6 Бразилия пз Адриано
10 Португалия пз Рикардинью
70 Бразилия нп Vinicius
17 Португалия нп Joao Costa
Главные тренеры
Португалия Фелипе Пинту Мартиньш
История личных встреч
21.09.2024 Португалия — Примейра 6-й тур Санта-Клара1 : 0Эштрела
14.02.2025 Португалия — Примейра 22-й тур 0 : 1Эштрела
09.02.2025 Португалия — Примейра 21-й тур 1 : 0Эштрела
02.02.2025 Португалия — Примейра 20-й тур Эштрела2 : 3
25.01.2025 Португалия — Примейра 19-й тур 0 : 0Эштрела
19.01.2025 Португалия — Примейра 18-й тур Эштрела0 : 1
15.02.2025 Португалия — Примейра 22-й тур Санта-Клара0 : 1
08.02.2025 Португалия — Примейра 21-й тур 1 : 2Санта-Клара
01.02.2025 Португалия — Примейра 20-й тур Санта-Клара2 : 1
26.01.2025 Португалия — Примейра 19-й тур 1 : 1Санта-Клара
18.01.2025 Португалия — Примейра 18-й тур Санта-Клара2 : 3
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бенфика2353
2
Квалификация Лиги чемпионов
Спортинг2252
3
Квалификация Лиги Европы
Брага2347
4
Квалификация Лиги конференций
Порту2246
5 Санта-Клара2238
6 Каза Пия2336
7 Витория Гимарайнш2231
8 Эшторил2231
9 Фамаликан2228
10 Риу Аве2226
11 Морейренсе2226
12 Арока2224
13 Насьонал2323
14 Жил Висенте2322
15 Эштрела2220
16
Стыковая зона
АВС2219
17
Зона вылета
Фаренсе2215
18
Зона вылета
Боавишта2312

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