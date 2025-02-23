Эштрела - Санта-Клара 23 Февраля прямая трансляция
Начало трансляции: 23-02-2025 17:30
Стадион: Жозе Гомеш (Амадора, Португалия), вместимость: 9288
23 Февраля 2025 года в 18:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 23-й тур
Главный судья: Мигел Ногейра (Лиссабон, Португалия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эштрела - Санта-Клара, которое состоится 23 Февраля 2025 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 23-й тур, оно проводится на стадионе: Жозе Гомеш (Амадора, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Эштрела
Амадора
Санта-Клара
Понта-Делгада
|24
|вр
|Andorinha
|27
|зщ
|Renato Pantalon
|4
|зщ
|Франсишку Феррейра
|5
|зщ
|Иссьяр Драме
|19
|пз
|Паулу Морейра
|12
|пз
|Амин Удрири
|10
|пз
|Алан Руис
|2
|нп
|Travassos
|25
|нп
|Нилтон Варела
|9
|нп
|Родриго Перейра
|7
|нп
|Фабиу Роналду
|1
|вр
|Габриэл Батиста
|21
|зщ
|Фредерику Венансиу
|13
|зщ
|Луиш Роша
|2
|зщ
|Диогу Калила
|42
|пз
|Лукас Соарес
|32
|пз
|Матеус Нунес
|35
|пз
|Sergio Araujo
|6
|пз
|Адриано
|10
|пз
|Рикардинью
|70
|нп
|Vinicius
|17
|нп
|Joao Costa
Главные тренеры
|Фелипе Пинту Мартиньш
История личных встреч
|21.09.2024
|Португалия — Примейра
|6-й тур
|1 : 0
|14.02.2025
|Португалия — Примейра
|22-й тур
|0 : 1
|09.02.2025
|Португалия — Примейра
|21-й тур
|1 : 0
|02.02.2025
|Португалия — Примейра
|20-й тур
|2 : 3
|25.01.2025
|Португалия — Примейра
|19-й тур
|0 : 0
|19.01.2025
|Португалия — Примейра
|18-й тур
|0 : 1
|15.02.2025
|Португалия — Примейра
|22-й тур
|0 : 1
|08.02.2025
|Португалия — Примейра
|21-й тур
|1 : 2
|01.02.2025
|Португалия — Примейра
|20-й тур
|2 : 1
|26.01.2025
|Португалия — Примейра
|19-й тур
|1 : 1
|18.01.2025
|Португалия — Примейра
|18-й тур
|2 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бенфика
|23
|53
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Спортинг
|22
|52
| 3
Квалификация Лиги Европы
|Брага
|23
|47
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Порту
|22
|46
|5
|Санта-Клара
|22
|38
|6
|Каза Пия
|23
|36
|7
|Витория Гимарайнш
|22
|31
|8
|Эшторил
|22
|31
|9
|Фамаликан
|22
|28
|10
|Риу Аве
|22
|26
|11
|Морейренсе
|22
|26
|12
|Арока
|22
|24
|13
|Насьонал
|23
|23
|14
|Жил Висенте
|23
|22
|15
|Эштрела
|22
|20
| 16
Стыковая зона
|АВС
|22
|19
| 17
Зона вылета
|Фаренсе
|22
|15
| 18
Зона вылета
|Боавишта
|23
|12